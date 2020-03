Sẽ có làn sóng “di cư” ra các đảo du lịch mới?

Nhìn lại về sự bứt phá của các hòn đảo du lịch mới thấy, xu hướng “di cư” ra đảo để tận hưởng cuộc sống thiên đường này đã sớm hình thành, và dự báo sẽ tiếp tục tạo làn sóng mới.

Ấm no nhờ làm du lịch trên đảo

Từ thời Nguyễn (thế kỷ 18), quần đảo Cô Tô (thuộc tỉnh Quảng Ninh) đã thu hút người dân đến sinh sống, trong đó có nhiều người gốc Hoa. Do điều kiện thuận lợi, nên dân số nơi này ngày thêm đông đúc, ước tính hiện nay dân số Cô Tô là 7.000 người.

Trước đây, dân đảo Cô Tô chủ yếu sống nhờ đánh bắt thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Năm 2013, bước ngoặt lớn mở ra khi lưới điện quốc gia chính thức thắp sáng cả huyện đảo. Cũng từ đó, Cô Tô chuyển hướng sang thương mại dịch vụ, lấy du lịch làm lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.

Vẻ đẹp của Cô Tô - Ảnh Internet

Số liệu từ Quảng Ninh cho thấy, từ năm 2018, ngành thương mại và dịch vụ đã đóng góp xấp xỉ 60% vào kinh tế đảo Cô Tô, góp phần quan trọng vào khoản thu nhập bình quân đầu người 3.350 USD/người/năm, gấp gần 3 lần so với con số 1.200 USD/ người/năm của năm 2013.

Trên đảo, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch. Không kinh doanh khách sạn, homestay, nhà gỗ phục vụ du khách, thì lại kinh doanh dịch vụ ẩm thực, café… Những người dân từng chỉ biết đi biển đánh bắt hải sản, làm nông nghiệp thuần túy đã chuyển hướng kinh doanh dịch vụ du lịch. Môi trường sống trong lành, cơ hội kinh doanh tốt, nên Cô Tô hút ngày càng nhiều dòng người từ đất liền đến định cư, làm ăn.

Cô Tô chỉ là một trong những minh chứng về cuộc sống ngày càng sung túc nhờ du lịch trên các hòn đảo khắp cả nước, như Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo… Việc chuyển hướng làm du lịch, thu hút người dân, nhà đầu tư từ đất liền đến đầu tư kinh doanh đã dần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế chủ chốt trên các hòn đảo nước ta.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư đã sớm nhìn thấy cơ hội “vàng” phát triển du lịch trên các hòn đảo. Trong đó, điển hình nhất phải kể đến Phú Quốc với những cái tên được coi là “ông lớn” trong lĩnh vực du lịch như Sun Group, Vingroup,… Như một quy luật tất yếu, khi những dự án quy mô, bài bản hình thành, các nhà đầu tư ở đất liền không ngừng săn đón cơ hội “di cư” ra đảo du lịch giàu tiềm năng, trước khi quỹ đất trở nên khan hiếm.

Kỳ vọng những “đảo vàng” du lịch mới

Chúng tôi đến Phú Quốc vào thời điểm cận tết Nguyên đán 2020. Lúc này, đi đến đâu cũng nghe người dân và du khách kể chuyện một hòn đảo nhỏ ở phía Nam có tên Hòn Thơm vừa mới khai trương công viên nước chủ đề hiện đại nhất Đông Nam Á.

Một lái xe taxi trên đảo kể: “Nếu như trước đây, những người chuyển đến Phú Quốc sinh sống đều tập trung ở Dương Đông, thì nay lại có xu hướng di cư xuống khu vực An Thới ở phía Nam. Tôi đã chở nhiều người đến từ Hà Nội, TP.HCM… đi tìm cơ hội đầu tư ở các điểm đẹp nhất phía Nam như Bãi Kem, Mũi Ông Đội, hay Hòn Thơm.”

Cáp treo đưa du khách từ Nam đảo Phú Quốc tới Hòn Thơm.

Khảo sát cho thấy, chỉ vài năm gần đây thôi, du lịch phía Nam Phú Quốc phát triển với tốc độ thần tốc, đóng góp lớn vào con số tăng trưởng nhiều chục phần trăm mỗi năm cho lượng khách du lịch đến đảo Ngọc. Từ chỗ thưa thớt với những làng chài nghèo ở An Thới, đời sống người dân chỉ loanh quanh đi biển, nuôi trồng thủy hải sản, trồng hồ tiêu…, nay An Thới đã hoàn toàn lột xác. Nhắc đến khu vực này, giờ đây người ta thường kể về đám cưới triệu USD của tỷ phú Ấn Độ, những khu nghỉ dưỡng được xướng tên trên bảng vàng giải thưởng du lịch quốc tế, rồi cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới nối từ An Thới tới Hòn Rỏi, Hòn Dừa, Hòn Thơm…



Nam Phú Quốc không chỉ tấp nập khách du lịch, mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ khắp ba miền. Cáp treo Hòn Thơm cũng không chỉ đưa du khách đến tổ hợp vui chơi giải trí biển hiện đại Sun World Hon Thom Nature Park, mà còn đưa nhiều nhà đầu tư đến tham quan, khảo sát, tìm kiếm cơ hội sinh sống và làm ăn lâu dài trên đảo Hòn Thơm. Một nhà đầu tư tiết lộ: “Tôi không thấy hòn đảo nhỏ nào được đầu tư lớn như Hòn Thơm, toàn những công trình du lịch, giải trí quy mô. Nghe nói sắp tới sẽ còn có thêm nhiều dự án nữa. Nếu có cơ hội chúng tôi sẵn sàng chuyển đến hòn đảo này sinh sống, kinh doanh.”

Công viên nước Aquatopia Water Park hút khách tới Hòn Thơm - 3

Giới thạo tin cho hay, ngay khi có sự xuất hiện của chủ đầu tư Sun Group ở Hòn Thơm, hòn đảo này đã trong “tầm ngắm” của nhiều người. Không khó lý giải khi các dự án lớn như công viên nước Aquatopia trong tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park khiến Hòn Thơm thu hút lượng khách ngày càng lớn, trong đó khách ngoại chiếm tỷ trọng cao, khoảng phân nửa. Đây cũng chính là dòng khách chi tiêu cao và có xu hướng lưu trú dài ngày trên các hòn đảo giữa đại dương trong các kỳ nghỉ.



Sức hấp dẫn của cuộc sống lý tưởng, trong lành và sung túc trên các hòn đảo khiến giới chuyên gia dự báo, tới đây sẽ còn xuất hiện những làn sóng di cư ra các “đảo vàng” du lịch mới. Như Hòn Thơm, với sự đầu tư lớn về hạ tầng du lịch, người ta tin rằng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ tấp nập như một Hawaii thu nhỏ, với chuỗi cửa hàng kinh doanh sầm uất, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bên các bãi biển giàu tiềm năng.

Cơ hội chỉ thuộc về những ai đến sớm./.