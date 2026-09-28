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Tà Xùa - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026

Thứ Hai, 15:40, 28/09/2026
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VOV.VN - Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa được vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026" tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại dương và Ấn độ Dương (World Travel Awards) diễn ra ngày 27/9 tại Maldives.

Đây là lần đầu tiên Tà Xùa góp mặt tại hạng mục này. Trước đó, tháng 7/2026, World Travel Awards công bố danh sách đề cử khu vực châu Á, trong đó Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam tranh tài với Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia).

ta xua - Diem den du lich moi noi hang dau chau A 2026 hinh anh 1
Bình minh trên "biển mây" Tà Xùa, Sơn La
ta xua - Diem den du lich moi noi hang dau chau A 2026 hinh anh 2
Du khách trải nghiệm leo núi, khám phá những khu rừng nguyên sinh.

Nằm ở độ cao trên 1.500 m, nhiều khu vực có địa hình núi cao trên 2.000 m, Tà Xùa được biết đến với những biển mây bồng bềnh cuộn vách núi, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ; thu hút những tín đồ du lịch “săn mây”, khám phá những khu rừng nguyên sinh, những mùa hoa riêng có nơi lưng trời.

ta xua - Diem den du lich moi noi hang dau chau A 2026 hinh anh 3
Sống lưng khủng long tại Tà Xùa.

Trên cung đường trải nghiệm, du khách còn có thể ghé thăm “sống lưng khủng long” huyền thoại, vùng chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi; cùng những bản làng đang gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Mông vùng cao, như nghề dệt, nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong… Tất cả đã vẽ nên một bức tranh khác biệt, đậm bản sắc và đầy sức hút ở Tà Xùa.

ta xua - Diem den du lich moi noi hang dau chau A 2026 hinh anh 4
Tà Xùa với những cây chè Shan tuyết mang hương vị đặc trưng của núi rừng vùng cao.

Từ “thiên đường mây” vùng Tây Bắc, Tà Xùa đã vươn lên sân chơi du lịch quốc tế và ghi dấu ấn bằng chiến thắng tại giải thưởng du lịch uy tín.

ta xua - Diem den du lich moi noi hang dau chau A 2026 hinh anh 5
Điểm hẹn của những tín đồ du lịch "săn mây" và trải nghiệm cảnh sắc vùng cao.

Đây là cơ hội để Tà Xùa mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế và thúc đẩy quá trình hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh đất và con người vùng cao Tà Xùa nói riêng, Sơn La nói chung, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

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Tà Xùa mờ sương: Nhịp sống bình yên giữa lưng trời Tây Bắc

VOV.VN - Giữa tầng mây trắng xóa của những ngày cuối thu, bản Háng Đồng (Tà Xùa, Sơn La) ẩn hiện như một bức tranh sơn thủy. Ở độ cao gần 2.000m, người Mông vẫn giữ nhịp sống dung dị, hòa mình vào rừng núi - sáng sớm đốt lửa sưởi ấm, lên nương, chăn gia súc, giữa tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong sương.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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