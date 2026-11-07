Thanh Hóa tung chuỗi sự kiện, kéo khách du lịch mùa thấp điểm

Sầm Sơn làm mới điểm đến, kéo khách du lịch mùa thấp điểm

Tính mùa vụ từ lâu là một trong những thách thức đối với du lịch Thanh Hóa. Sau những tháng hè sôi động, lượng khách đến các khu du lịch biển thường giảm, nhiều cơ sở lưu trú và dịch vụ phải đối mặt với tình trạng vắng khách. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với ngành du lịch địa phương trong quá trình nâng cao hiệu quả khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Vào mùa cao điểm hè, biển Sầm Sơn luôn ken đặc du khách

Thay vì tập trung hoạt động vào mùa hè, Thanh Hóa đang hướng đến phát triển du lịch quanh năm thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch cộng đồng và hoạt động kích cầu. Trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026 là chương trình kích cầu du lịch với sự tham gia của 44 doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải trên địa bàn. Các doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với tour và dịch vụ du lịch, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 70%, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong mùa thấp điểm.

Đến với Sầm Sơn, du khách không chỉ tìm về biển xanh, cát trắng mà còn lựa chọn hành trình khám phá những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Bà Lê Thị Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế An Bình Phát, một trong 44 doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Việc Thanh Hóa liên tiếp tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn vào dịp cuối năm là đòn bẩy chiến lược giúp các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi giải bài toán tính mùa vụ đã tồn tại nhiều năm. Khách du lịch hiện nay không chỉ tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng truyền thống mà họ khao khát những trải nghiệm đa tầng, kết hợp giữa văn hóa bản địa, nghệ thuật đương đại và tiện ích đô thị hiện đại".

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh và các điểm tham quan, Sầm Sơn còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm nhịp sống bình dị của ngư dân vùng biển.

Theo bà Chiến, những sản phẩm du lịch bốn mùa được đầu tư bài bản tại xứ Thanh đang tạo ra sức hút lớn, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thiết kế các hành trình mới, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động du lịch cuối năm là chương trình nghệ thuật tại Sầm Sơn, diễn ra từ ngày 13/11 đến 15/11. Thông qua các hoạt động văn hóa, giải trí, địa phương hướng đến làm mới hình ảnh du lịch biển, tạo thêm sản phẩm thu hút khách trong thời điểm không phải mùa cao điểm hè.

Tâm điểm của chương trình là đêm Gala Sao Mai 2026, dự kiến diễn ra lúc 21 giờ ngày 15/11 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời cùng Top 16 thí sinh Sao Mai 2026. Đây là dịp để các giọng ca trẻ giao lưu, biểu diễn và kết nối với những nghệ sĩ đã được khán giả biết đến, đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật cho du lịch Sầm Sơn trong thời điểm cuối năm.

Sầm Sơn về đêm: Ánh sáng, biển và nhịp sống níu chân du khách.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, ban tổ chức còn bố trí không gian giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh, giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm địa phương.

Đáng chú ý, ngành du lịch Thanh Hóa triển khai chương trình livestream với chủ đề "Hẹn với Sao Mai – Khám phá Sầm Sơn", hướng đến mở rộng khả năng quảng bá điểm đến trên các nền tảng số, tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Pù Luông đưa văn hóa bản địa thành sức hút du lịch

Nếu Sầm Sơn tạo sức hút bằng các chương trình nghệ thuật và hoạt động giải trí, thì khu vực miền Tây Thanh Hóa lại có thế mạnh từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng.

Những cung đường uốn lượn giữa núi non đưa du khách chạm tới vẻ đẹp thơ mộng và nguyên sơ của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Từ ngày 16/11 đến 18/11, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông sẽ diễn ra với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Ông Hà Quý Tôn, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội UBND xã Pù Luông cho biết: “Trong 3 ngày chương trình, xã dự kiến đón khoảng 8 nghìn lượt khách. Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông là cơ hội lớn để bà con đồng bào người Thái, người Mường giới thiệu những nét văn hóa nguyên bản nhất tới du khách. Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện cuối năm, chính quyền đã vận động 71 homestay trên địa bàn xã nâng cấp chất lượng phòng lưu trú, cam kết giữ vững giá dịch vụ và chuẩn bị chu đáo các mâm cơm đặc sản vùng cao. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo ấn tượng đẹp, giữ chân du khách ở lại lâu hơn với đại ngàn”.

Du khách trong và ngoài nước đến Pù Luông thích thú khi tận tay chạm vào những tấm thổ cẩm rực rỡ, những chiếc túi, khăn piêu hay đồ mây tre đan do đồng bào Thái làm thủ công.

Việc vận động các cơ sở lưu trú nâng cấp chất lượng phòng nghỉ, giữ ổn định giá dịch vụ và chuẩn bị các món ăn đặc sản được xác định là những khâu quan trọng để phục vụ du khách. Qua ngày hội, các giá trị văn hóa của đồng bào Thái, Mường cũng có thêm cơ hội được giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn.

Tiếp nối các hoạt động tại Pù Luông, từ ngày 22/11 đến 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Không ít du khách dành hàng giờ để xem cách nhuộm sợi, dệt hoa văn và mua khăn, túi, váy thổ cẩm làm quà lưu niệm

Một điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động là chính sách miễn vé tham quan tại Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 và 24/11. Chính sách này góp phần tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các giá trị di sản, đồng thời tăng sức hấp dẫn cho các hành trình khám phá văn hóa, lịch sử xứ Thanh.

Kết nối di sản, mua sắm và trải nghiệm để giữ chân du khách

Bước sang tháng 12, hoạt động kích cầu du lịch Thanh Hóa tiếp tục được triển khai với Tuần du lịch Thanh Hóa và các tour, tuyến trải nghiệm có mức ưu đãi lên tới 70%.

Thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện xây dựng những hành trình kết hợp tham quan di tích lịch sử, khám phá văn hóa, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng mùa đông. Việc đa dạng hóa sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong thời điểm thấp điểm.

AEON MALL Thanh Hóa bổ sung thêm không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí hiện đại cho địa phương.

Cùng với các sản phẩm du lịch truyền thống, sự xuất hiện của AEON MALL Thanh Hóa bổ sung thêm không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí hiện đại cho địa phương. Dịp Giáng sinh và năm mới, trung tâm thương mại này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa hoạt động vui chơi, giải trí, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi đến Thanh Hóa.

Việc kết hợp các điểm tham quan văn hóa, di tích lịch sử với không gian mua sắm, giải trí cũng mở rộng khả năng xây dựng các hành trình trải nghiệm, nhất là đối với khách du lịch gia đình và nhóm khách lưu trú tại khu vực đô thị.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 10/2026.

Đánh giá về định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Việc chuỗi 13 sự kiện lớn đồng loạt diễn ra vào dịp cuối năm là minh chứng rõ nét cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy du lịch mùa vụ sang chiến lược khai thác du lịch bốn mùa. Ngành du lịch địa phương xác định rõ nhiệm vụ phải không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa truyền thống với các tiện ích đô thị hiện đại”.

"Chúng tôi kỳ vọng các chính sách kích cầu cùng sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước", ông Trung cho biết thêm.

Với lợi thế đa dạng về địa hình, cảnh quan và tài nguyên văn hóa, Thanh Hóa có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau, từ biển, miền núi đến du lịch văn hóa, lịch sử và thương mại, giải trí đô thị. Việc tổ chức các sự kiện tại nhiều địa bàn, kết hợp hoạt động kích cầu và làm mới sản phẩm đang mở ra hướng khai thác du lịch quanh năm.

Từ những chương trình nghệ thuật ở Sầm Sơn, ngày hội văn hóa cộng đồng tại Pù Luông đến các hoạt động quảng bá di sản và mua sắm tại đô thị, Thanh Hóa đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào mùa du lịch hè. Đây cũng là hướng đi nhằm kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở dịch vụ, tăng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và tạo thêm động lực để du lịch địa phương phát triển bền vững.