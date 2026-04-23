Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

Du lịch tàu biển Đông Nam Á đã tạo ra tổng sản lượng kinh tế lên tới 10 tỷ USD, chiếm khoảng 5% tổng sản lượng của ngành du lịch tàu biển trên toàn thế giới. Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch tàu biển, chiếm hơn 80% nhu cầu toàn cầu. Đây là thông tin từ báo cáo mới công bố, do tổ chức Tourism Economics và Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế (CLIA) phối hợp với Cơ quan Du lịch Singapore (STB) thực hiện.

Dù Đông Nam Á chỉ đón khoảng 3,9 triệu lượt hành khách trong năm 2024, tương đương 2% tổng số 186 triệu lượt khách toàn cầu, nhưng giá trị kinh tế mang lại rất ấn tượng. Cụ thể, mức tác động kinh tế bình quân trên mỗi lượt khách đến khu vực này đạt tới 2.564 USD, cao gấp 2,4 lần so với mức trung bình của thế giới. Về mặt thị phần lượng khách du lịch tàu biển, Singapore và Malaysia là hai điểm đến hàng đầu Đông Nam Á khi chiếm tới 70% tổng lượng khách toàn khu vực, trong đó Singapore chiếm 48% và Malaysia chiếm 22%. Các quốc gia còn lại như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines... chia nhau 30% thị phần còn lại, lần lượt nắm giữ 12%, 7%, 6% và 3% lượng khách tàu biển năm 2024.

Một tàu du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong năm 2024, du lịch tàu biển đã đóng góp 4,5 tỷ USD vào GDP các nước Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ khoảng 530.000 việc làm xuyên suốt các chuỗi cung ứng rộng lớn bao gồm dịch vụ du lịch, hậu cần và cảng biển. Con số này chiếm tới 30% lượng việc làm được tạo ra từ du lịch tàu biển trên toàn cầu, đồng thời chi trả mức tiền lương lên tới 4,1 tỷ USD, củng cố vị thế của Đông Nam Á như một trung tâm cung ứng lực lượng lao động hàng đầu cho lĩnh vực này.

Đánh giá về những con số tăng trưởng tích cực này, bà Jean Ng - đại diện Cơ quan Du lịch Singapore (STB) cho rằng: "Nghiên cứu này củng cố giá trị mạnh mẽ của du lịch tàu biển Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển, nhu cầu trải nghiệm du lịch đa dạng ngày càng tăng và sự phong phú của các điểm đến". Đồng quan điểm, ông Bud Darr - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CLIA cũng nhận định rằng những kết quả này đã làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á như một động lực thúc đẩy việc làm, hoạt động kinh tế và mang lại trải nghiệm khó quên cho hàng triệu du khách.

Trải nghiệm thực tế của hành khách chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn của các hải trình qua vùng biển Đông Nam Á. Các số liệu thống kê cho thấy có tới 85% hành khách đánh giá tích cực về trải nghiệm của họ tại khu vực này. Gần một nửa số khách đi tàu biển (47%) chia sẻ ý định sẽ quay trở lại khu vực để du lịch dài ngày trên đất liền. Có thể thấy, du lịch tàu biển không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp khi tàu cập cảng mà còn đóng vai trò lan tỏa cho nền kinh tế các quốc gia, đồng thời tạo ra nhu cầu du lịch bền vững và lâu dài cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong những năm tiếp theo.