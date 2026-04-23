  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

Thứ Năm, 06:01, 23/04/2026
VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển đã mang tới Đông Nam Á tổng sản lượng kinh tế 10 tỷ USD và hỗ trợ hơn 530.000 việc làm vào năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của khách tàu biển đến Đông Nam Á cao gấp 2,4 lần trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng khổng lồ của du lịch tàu biển trong khu vực.

Du lịch tàu biển Đông Nam Á đã tạo ra tổng sản lượng kinh tế lên tới 10 tỷ USD, chiếm khoảng 5% tổng sản lượng của ngành du lịch tàu biển trên toàn thế giới. Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch tàu biển, chiếm hơn 80% nhu cầu toàn cầu. Đây là thông tin từ báo cáo mới công bố, do tổ chức Tourism Economics và Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế (CLIA) phối hợp với Cơ quan Du lịch Singapore (STB) thực hiện.

Dù Đông Nam Á chỉ đón khoảng 3,9 triệu lượt hành khách trong năm 2024, tương đương 2% tổng số 186 triệu lượt khách toàn cầu, nhưng giá trị kinh tế mang lại rất ấn tượng. Cụ thể, mức tác động kinh tế bình quân trên mỗi lượt khách đến khu vực này đạt tới 2.564 USD, cao gấp 2,4 lần so với mức trung bình của thế giới. Về mặt thị phần lượng khách du lịch tàu biển, Singapore và Malaysia là hai điểm đến hàng đầu Đông Nam Á khi chiếm tới 70% tổng lượng khách toàn khu vực, trong đó Singapore chiếm 48% và Malaysia chiếm 22%. Các quốc gia còn lại như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines... chia nhau 30% thị phần còn lại, lần lượt nắm giữ 12%, 7%, 6% và 3% lượng khách tàu biển năm 2024. 

Một tàu du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong năm 2024, du lịch tàu biển đã đóng góp 4,5 tỷ USD vào GDP các nước Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ khoảng 530.000 việc làm xuyên suốt các chuỗi cung ứng rộng lớn bao gồm dịch vụ du lịch, hậu cần và cảng biển. Con số này chiếm tới 30% lượng việc làm được tạo ra từ du lịch tàu biển trên toàn cầu, đồng thời chi trả mức tiền lương lên tới 4,1 tỷ USD, củng cố vị thế của Đông Nam Á như một trung tâm cung ứng lực lượng lao động hàng đầu cho lĩnh vực này.

Đánh giá về những con số tăng trưởng tích cực này, bà Jean Ng - đại diện Cơ quan Du lịch Singapore (STB) cho rằng: "Nghiên cứu này củng cố giá trị mạnh mẽ của du lịch tàu biển Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển, nhu cầu trải nghiệm du lịch đa dạng ngày càng tăng và sự phong phú của các điểm đến". Đồng quan điểm, ông Bud Darr - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CLIA cũng nhận định rằng những kết quả này đã làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á như một động lực thúc đẩy việc làm, hoạt động kinh tế và mang lại trải nghiệm khó quên cho hàng triệu du khách.

Trải nghiệm thực tế của hành khách chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn của các hải trình qua vùng biển Đông Nam Á. Các số liệu thống kê cho thấy có tới 85% hành khách đánh giá tích cực về trải nghiệm của họ tại khu vực này. Gần một nửa số khách đi tàu biển (47%) chia sẻ ý định sẽ quay trở lại khu vực để du lịch dài ngày trên đất liền. Có thể thấy, du lịch tàu biển không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp khi tàu cập cảng mà còn đóng vai trò lan tỏa cho nền kinh tế các quốc gia, đồng thời tạo ra nhu cầu du lịch bền vững và lâu dài cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong những năm tiếp theo.

Bên trong du thuyền 750 triệu USD vừa cập cảng TP.HCM có gì?

VOV.VN - Ngày 4/12, du thuyền Celebrity Solstice thuộc hãng Celebrity Cruises, quốc tịch Malta, chở gần 3.000 du khách quốc tế đã cập cảng tổng hợp Thị Vải, phường Phú Mỹ, TP.HCM (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) bắt đầu tham quan các điểm đến tại Việt Nam như Đồng Tháp, Huế và Hạ Long- Quảng Ninh.

Hải Nam/VOV.VN (biên dịch)
Đón gần 4.500 khách trên tàu du lịch biển đến Đà Nẵng

VOV.VN - Mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng chào đón chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác.

VOV.VN - Mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng chào đón chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác.

Du lịch bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Busan sẽ tăng 21 lần vào năm 2026

VOV.VN - Số lượng các chuyến du lịch bằng tàu biển từ Trung Quốc đến thành phố cảng Busan, Hàn Quốc vào năm 2026 dự kiến sẽ tăng gấp 21 lần so với năm 2025, trong bối cảnh chương trình miễn thị thực tạm thời cho khách du lịch Trung Quốc của nước này đang được triển khai.

VOV.VN - Số lượng các chuyến du lịch bằng tàu biển từ Trung Quốc đến thành phố cảng Busan, Hàn Quốc vào năm 2026 dự kiến sẽ tăng gấp 21 lần so với năm 2025, trong bối cảnh chương trình miễn thị thực tạm thời cho khách du lịch Trung Quốc của nước này đang được triển khai.

Huế đón chuyến tàu du lịch biển đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Trưa nay (1/1), tại Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Chân Mây- Lăng Cô, UBND thành phố Huế phối hợp với Sở Du lịch và Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2026”.

VOV.VN - Trưa nay (1/1), tại Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Chân Mây- Lăng Cô, UBND thành phố Huế phối hợp với Sở Du lịch và Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây tổ chức chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2026”.

