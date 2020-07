Tổng cục Du lịch hướng dẫn đảm bảo an toàn cho du khách trước Covid-19

Tổng cục Du lịch vừa ra văn bản số 982 về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch Covid-19.

Cụ thể, theo văn bản này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 253 ngày 25/7 và số 257 ngày 27/7, trước diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị sở quản lý du lịch các địa phương triển khai ngay 5 nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt đến doanh nghiệp, khách du lịch thường xuyên cập nhật tình hình và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và UBND các địa phương về phòng chống dịch.

Sân bay Đà Nẵng vắng lặng.

Thứ hai, duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng kết nối với doanh nghiệp và khách du lịch, kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và du khách.

Thứ ba, đối với các địa phương có dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch nghiêm túc triển khai các quy định của các cơ quan chức năng liên quan, có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thứ tư, đối với các địa phương khác, nhanh chóng kích hoạt quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch đã ban hành trong thời gian qua với từng đối tượng cụ thể như khách du lịch, nhân viên phục vụ, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thứ năm, kịp thời chỉ đạo, vận động, tuyên truyền khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn trong việc hoãn, hủy, đổi chương trình du lịch đã ký kết do tác động của dịch bệnh.

Tính đến 6h sáng 30/7, Việt Nam có tổng cộng 459 ca mắc Covid-19, số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 43 ca. Ước tính có khoảng 80.000 người rời khỏi Đà Nẵng, hàng loạt các lịch trình bị huỷ bỏ, du khách như "ngồi trên đống lửa" trong khi các doanh nghiệp du lịch phải hứng chịu cú bồi thứ 2 vì Covid-19.

Hiện nhiều tỉnh, thành đã ra văn bản yêu cầu tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tạm dừng đón tiếp khách tham quan, du lịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách như Hội An, Phú Yên, Quảng Nam... Tuy nhiên, phải đến 5 ngày sau khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng (ngày 25/7), Tổng cục Du lịch mới ra văn bản về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch Covid-19./.