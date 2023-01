Tổng doanh thu du lịch của Cần Thơ năm 2022 tăng 199% so với cùng kỳ

Triển khai Kế hoạch của UBND TP. Cần Thơ về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, năm 2022, Sở VH – TT&DL TP. Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố ký kết Biên bản hợp tác chiến lược giữa UBND thành phố và Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel). Triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, năm qua, tổng doanh thu du lịch tăng 199% so với cùng kỳ, đạt 121% kế hoạch năm.

Ngành du lịch Cần Thơ năm 2022 thu hút hàng chục ngàn du khách tham gia mỗi sự kiện lễ hội. Qua đó, tổng số khách tham quan, du lịch TP. Cần Thơ đạt hơn 5,1 triệu lượt, tăng 142% so với cùng kỳ.

Để cụ thể hóa các kế hoạch, Sở VH – TT&DL TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến Cần Thơ, thu hút khoảng 10.000 lượt xem; Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hà Nội; Tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ nhân sự kiện Lễ hội Biển năm 2022 tại Vương quốc Campuchia; Tham gia Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ 9 tại Đài Loan…

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đặc biệt, ngành du lịch còn thu hút hàng chục ngàn du khách tham gia chuỗi sự kiện tháng 4/2022 gồm Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ - Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia và Khánh thành Đền thờ Vua Hùng; Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ lần thứ IX, năm 2022... Bên cạnh đó, Sở VH – TT&DL Cần Thơ cũng hoàn thiện video clip giới thiệu tổng quan về du lịch thành phố trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thực hiện chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Từ những kết quả đạt được, năm 2022, tổng số khách tham quan, du lịch TP. Cần Thơ đạt hơn 5,1 triệu lượt, tăng 142% so với cùng kỳ, đạt 128% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 2,5 triệu lượt, tăng 179% so với cùng kỳ, đạt 125% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.117 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ, đạt 121% kế hoạch năm.

Năm 2023, ngành du lịch Cần Thơ quan tâm triển khai hiệu quả giải pháp bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào ngày 5/1, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, trong năm 2023, ngành du lịch cần tiếp tục phối hợp với các tỉnh/thành trong Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng các tuyến du lịch gắn với các điểm du lịch mới, các di tích, các tuyến du lịch đường sông tại các quận/huyện trên địa bàn thành phố; khảo sát, đánh giá xây dựng các mô hình du lịch tại TP. Cần Thơ như: du lịch cộng đồng, du lịch ban đêm, du lịch ẩm thực, du lịch nông nghiệp và các dịch vụ du lịch phụ trợ; Tổ chức các chương trình nghệ thuật (ca nhạc đường phố, biểu diễn thư pháp, biểu diễn nhạc cụ dân tộc) tại Bến Ninh Kiều và đường Bích họa;…: "Năm nay, chúng ta làm sao chủ động tham mưu cho UBND thành phố tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương; quan tâm, phối hợp với UBND quận Cái Răng triển khai hiệu quả giải pháp bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số", ông Nguyễn Thực Hiện nói./.