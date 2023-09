Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng 54% trong dịp nghỉ lễ

Hoạt động thu hút nhiều quan tâm trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay là tặng vé tour tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng, do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty vận tải Hà Nội, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (Vietnam Sightseeing) thực hiện. Trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm. Ngoài ra dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm viếng Lăng.

Hoạt động tặng vé tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng đã thu hút sự quan tâm lớn.

Ước tính 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9), Hà Nội đón và phục vụ khoảng 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41,7 nghìn lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch tại Hà Nội dịp này ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số điểm tham quan trọng điểm ở khu vực nội thành ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ, như Hoàng Thành Thăng Long đón 25.000 lượt khách, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón 24.000 lượt khách; di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 21.075 lượt khách, Bảo tàng Dân tộc học đón 13.000 lượt khách... Ở ngoại thành Hà Nội, huyện Gia Lâm ghi nhận 17.000 lượt khách tới các điểm du lịch Phù Đổng, Bát Tràng, Dương Xá; thị xã Sơn Tây ghi nhận 3.000 lượt khách thăm Làng cổ Đường Lâm và 20.000 lượt khách tham quan di tích Thành cổ Sơn Tây; Vườn quốc gia Ba Vì đón 19.500 lượt khách...

Từ ngày 1 - 4/9, các cơ sở lưu trú tại Hà Nội có công suất phòng trung bình 59,5%; tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao, hay khu vực phố cổ và các homestay, resort ngoại thành có công suất sử dụng phòng cao như khách sạn Silk Path, khách sạn Lotte, khách sạn Pullman... Các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch ghi nhận lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2022.