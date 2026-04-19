TP.HCM thúc đẩy ngoại giao thể thao qua giải golf hữu nghị

Ngày 18/4, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hơn 200 golfer tham dự Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị (Diplomatic Golf Friendship 2026) do Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức.

Tham dự giải có lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự; cùng các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước.

Ở mùa giải năm nay, các golfer thi đấu 18 hố theo hệ thống tính điểm handicap. Cơ cấu giải gồm 21 giải thưởng, chia thành 4 bảng A, B, C và bảng nữ, với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Không chỉ là hoạt động thể thao, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị còn đóng vai trò là diễn đàn kết nối hợp tác kinh tế, đầu tư và đối ngoại. Trong bối cảnh ngoại giao thể thao ngày càng trở thành một trụ cột của ngoại giao hiện đại, Việt Nam đã khẳng định vai trò của thể thao như một công cụ thúc đẩy du lịch và kinh tế tại Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 năm 2025.

Ban Tổ chức cho biết, không gian sân golf với đặc thù riêng tạo điều kiện để các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhà đầu tư trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác một cách linh hoạt, qua đó góp phần hình thành mô hình ngoại giao đa phương hiệu quả.

Giải đấu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau khi TP.HCM hoàn tất quá trình sáp nhập và mở rộng không gian đô thị. Số lượng sân golf từ 3 đã tăng lên 10 sân đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng phát triển du lịch golf, bất động sản nghỉ dưỡng và thu hút dòng khách cao cấp, đặc biệt là khách MICE.

Qua hai lần tổ chức, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - đối ngoại đặc sắc của TP.HCM. Với lần thứ ba tổ chức trong năm 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục quảng bá, phát triển du lịch golf, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp thành phố.