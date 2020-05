Triển khai chương trình Du lịch Việt Nam an toàn để thu hút du khách

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 sáng nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, do khó khăn của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay mới thu hút được 3,4 triệu lượt khách quốc tế. Bộ đang thúc đẩy chương trình Du lịch Việt Nam an toàn để kích cầu du lịch.

Trong 4 tháng đầu năm, ngành du lịch thu hút khoảng 3,4 triệu lượt khách quốc tế, riêng tháng 3 và tháng 4 gần như không có khách. Tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra trong tháng 5. Điều đó cho thấy tác động lớn của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, ngành du lịch đang bắt đầu khởi động lại, sẽ xây dựng chương trình Du lịch Việt Nam an toàn. Bộ đã chỉ đạo xây dựng các tiêu chí an toàn như nhà hàng an toàn, điểm đến an toàn, khách sạn an toàn. Để thu hút khách du lịch quốc tế khi tình hình dịch bệnh đã được ngăn chặn, ngành du lịch cần chuẩn bị các chương trình quảng bá, cấp thị thực thuận lợi hơn để thu hút du khách ngay khi hết dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: "Đề nghị Thủ tướng và chính phủ chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu tăng tần suất mở thêm đường bay đến các thị trường ở trong nước, các địa phương ở trong nước. Sau này, khi du lịch quốc tế bắt đầu khởi động lại thì chúng ta sẽ mở tăng tần suất các chuyến bay và mở lại đường bay tới các thị trường lớn của chúng ta. Tuy nhiên, chuyện này còn phụ thuộc vào công tác phòng chống dịch của các nước trên thế giới"./.