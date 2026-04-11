Đồng Tháp kết hợp giữa “xanh” và “số” để nâng tầm sản phẩm du lịch

Thời gian qua, Đồng Tháp luôn chú trọng đến yếu tố "xanh" trong phát triển du lịch; đây cũng chính là nền tảng cốt lõi trong chiến lược du lịch của địa phương, tập trung vào mô hình nông nghiệp sinh thái, phát triển bền vững và các loại hình du lịch không gây tổn hại môi trường, tôn trọng cảnh quan tự nhiên tại các khu du lịch sinh thái như: Vườn quốc gia Tràm Chim, khu di tích Xẻo Quýt, làng hoa Sa Đéc; du lịch sinh thái đồng sen Tháp Mười, homestay nhà vườn, trải nghiệm vườn quýt hồng Lai Vung...

Ngoài ra, địa phương cũng đã thúc đẩy việc sử dụng xe điện năng lượng Mặt Trời, hạn chế rác thải nhựa tại các điểm du lịch... Từ đó đã làm thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", tích hợp nông nghiệp thông minh và du lịch trải nghiệm… Hiện nay tại địa phương, nhiều khu, điểm đến đã tạo ra các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tuần hoàn, vừa thân thiện với môi trường, vừa độc đáo, bản sắc.

Ông Trương Văn Mai - chủ cơ sở khu du lịch sinh thái Nam Hương, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Khu du lịch này khoảng 2ha, có rất nhiều cây giống, với 80 loại cây ăn trái và có những cây ăn trái đặc trưng từ thời ông bà xưa để lại tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu vườn này làm theo quy trình hữu cơ, tất cả các phòng nghỉ đều làm bằng tre, không dùng máy lạnh, rất gần với thiên nhiên”.

Anh Nguyễn Thanh Phong, một du khách từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi là người ở xa đến, dựa vào các thông tin trên mạng xã hội mới biết khu du lịch sinh thái Nam Hương. Lần đầu đến khu du lịch này, tôi đi cùng gia đình, mục đích để cho con nhỏ và ba mẹ cùng tham quan, trải nghiệm. Đến đây tôi có cảm tưởng là không khí rất trong lành, cảm thấy rất tuyệt vời”.

Bên cạnh mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái, việc gắn kết chặt chẽ giữa du lịch xanh và công nghệ số là chìa khóa để kiến tạo những hành trình trải nghiệm thông minh. Sau khi sáp nhập, tiềm năng du lịch của địa phương càng lớn hơn; do đó, Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu số về điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ. Các hợp tác chiến lược được ký kết để phát triển hạ tầng số hiện đại; sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để quảng bá hình ảnh; số hóa các điểm đến nổi tiếng như khu di tích Xẻo Quýt, vườn quốc gia Tràm Chim, làng hoa Sa Đéc… Các hình thức du lịch thông minh, bản đồ số cũng được ứng dụng, giúp tra cứu thông tin nhanh chóng.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, một số công cụ trực tuyến như Facebook, Zalo, Instagram... đã và đang trở thành “trợ lý đắc lực” giúp quảng bá điểm đến, hỗ trợ du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch địa phương. Điều này không chỉ tạo sự tiện lợi, mà còn mang đến những dịch vụ được cá nhân hóa, giúp du khách kết nối sâu sắc hơn với văn hóa và thiên nhiên địa phương.

Đồng Tháp kết hợp giữa “xanh” và “số” để nâng tầm sản phẩm du lịch

Ông Trần Hữu Tài - chủ cơ sở điểm du lịch vườn kiểng Ngọc Lan, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Trước đây điểm du lịch của tôi cũng như du lịch Sa Đéc chưa lan toả ra tới nước ngoài. Vài năm trở lại đây, chúng ta đã đưa sản phẩm du lịch của mình lên Facebook, Zalo… để quảng bá thì mới lan tỏa, bắt đầu mới có thương hiệu. Đó cũng là thay đổi tất yếu, bởi vậy mà trong Nghị quyết của Trung ương đã có Nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Có chuyển đổi số, kinh tế số, do đó chúng ta phải biết để tự thay đổi, thì mới đột phá để phát triển thương hiệu của mình”.

Nhờ kết hợp giữa “xanh” và “số”, du lịch của địa phương đã chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới sự phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút khách du lịch có trách nhiệm. Năm 2025, du lịch Đồng Tháp đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương phấn đấu đạt 8 triệu lượt khách và doanh thu 4.800 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là số hóa dữ liệu, phát triển du lịch thông minh và áp dụng nền tảng số trong xúc tiến, quảng bá. Tỉnh Đồng Tháp ứng dụng công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI), và cổng thông tin du lịch để nâng cao trải nghiệm, hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách vào năm 2026 và 50 triệu lượt vào năm 2030.

Theo một số chuyên gia và nhà quản lý du lịch, việc song hành giữa “xanh” và “số” không chỉ đơn thuần là một xu hướng nhất thời, mà chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai cho du lịch Đồng Tháp. Bằng cách lấy hệ sinh thái tự nhiên làm nền tảng và công nghệ hiện đại làm đòn bẩy, "vùng đất sen hồng" đang từng bước chuyển mình từ một điểm đến thuần túy thành một hệ sinh thái trải nghiệm thông minh.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Đối với du lịch, xác định phát triển xanh gắn với chuyển đổi số là nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Với khát vọng đổi mới và khả năng thích ứng với nhu cầu phát triển mới, huy động nguồn lực, kết nối doanh nghiệp vào chuỗi giá trị để tạo sản phẩm du lịch mới, công trình mới, dịch vụ mới, để nâng cao sản phẩm theo hướng văn minh, an toàn và chuyên nghiệp cho phát triển du lịch”.

Có thể khẳng định, sự kết hợp giữa "xanh" và "số" không chỉ là đòn bẩy, mà là hướng đi chiến lược bền vững giúp Đồng Tháp khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Bằng việc lấy hệ sinh thái sông nước độc đáo làm nền tảng, các làng nghề truyền thống làm linh hồn và công nghệ số làm đôi cánh, Đồng Tháp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng". Sự kết hợp này mang lại "làn gió mới", giúp du khách dễ dàng trải nghiệm, tiếp cận thông tin, đồng thời giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.