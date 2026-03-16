Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

Do công ty Oricon khảo sát và phân tích, bảng xếp hạng mới nhất về mức độ hài lòng của du khách Nhật Bản đối với các nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) cho thấy ikyu.com lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu trong hạng mục du lịch nội địa, nhảy vọt từ vị trí thứ 4 năm ngoái. Nền tảng ikyu.com đứng đầu trong các hạng mục phụ như "trang web dễ sử dụng", "dễ đặt chỗ"... và cũng đứng đầu về mức độ hài lòng ở các nhóm tuổi 40, 50 và 60.

Những nền tảng du lịch tại Nhật Bản xếp sau ikyu.com về mức độ hài lòng là JR Tokai Tours với điểm cộng về "hiệu quả chi phí" và "trang web dành cho điện thoại thông minh"; tiếp theo là jalan.net được đánh giá cao về mức độ an toàn, các chiến dịch và ưu đãi mà trang web mang lại.

Đáng chú ý, xét về đặt dịch vụ du lịch nước ngoài, lần đầu tiên Trip.com - một nền tảng du lịch từ Trung Quốc được người dùng Nhật Bản chọn là OTA hài lòng nhất và đứng đầu ở nhiều hạng mục như "trang web dễ sử dụng", "dễ tìm kiếm", "dễ tra cứu" hay "hiệu quả chi phí"... Xếp thứ hai là Booking.com - tăng từ vị trí thứ 5 của năm ngoái, và xếp thứ ba là Rakuten Travel.

Trong số các OTA có trụ sở nước ngoài, Klook đứng đầu và vượt trội ở các tiểu mục "các chiến dịch và ưu đãi" hay "hiệu quả chi phí". KKday đứng thứ 2 và Vertra đứng thứ 3. Về tìm kiếm khách sạn, nền tảng Travelko tiếp tục dẫn đầu trong 3 năm liên tiếp, vượt trội ở các hạng mục "dễ so sánh", "dễ tìm kiếm", "khách sạn trong nước", "điện thoại thông minh"... Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các nền tảng Trivago, Tripadvisor và Skyscanner.