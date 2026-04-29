Phú Quốc hút khách dịp 30/4 - 1/5 và Sunset Beach là điểm đến đáng trải nghiệm

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến một xu hướng du lịch đáng chú ý: Mặc dù chi phí di chuyển, đặc biệt là vé máy bay tăng mạnh, nhưng nhu cầu đi lại của du khách không giảm. Trái lại, nhiều điểm đến trong nước vẫn trong tình trạng kín phòng từ sớm, trong đó Phú Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu.

Theo các doanh nghiệp, việc tăng giá vé máy bay không còn là rào cản quá lớn như trước, bởi hành vi du lịch đã thay đổi rõ rệt. Sau một thời gian dài bận rộn với nhịp sống căng thẳng, du khách có xu hướng tận dụng những kỳ nghỉ dài hiếm hoi để “đi xa và đi đáng”. Với họ, mỗi chuyến đi giờ đây không còn là sự kiện tách biệt, mà lồng ghép tự nhiên vào nhịp sống hàng ngày.

Thay vì những chuyến đi tiết kiệm, nhiều du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lại trải nghiệm trọn vẹn, từ không gian lưu trú đến các hoạt động giải trí. Đặc biệt với giới trẻ, du lịch trong bối cảnh hiện tại không đơn thuần là tiêu dùng mà trở thành một khoản “đầu tư cảm xúc”, trong đó đề cao sự linh hoạt, thuận tiện di chuyển và khám phá trải nghiệm.

Quán bar ven biển Sunset Beach Bar & Restaurant tại khu vực Dương Đông, Phú Quốc

Trong bối cảnh đó, Phú Quốc không chỉ còn là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc mà đang dần định hình như một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh. Ban ngày, du khách tìm đến biển để nghỉ ngơi, tận hưởng không gian mở và thiên nhiên. Khi chiều xuống, hoạt động “săn hoàng hôn” trở thành điểm nhấn không thể thiếu. Vào buổi tối, nhu cầu giải trí, âm nhạc và kết nối lại tiếp tục kéo dài hành trình trải nghiệm. Chính sự liền mạch giữa các hoạt động trong một ngày đã khiến Phú Quốc trở nên hấp dẫn, đặc biệt với nhóm khách trẻ và khách quốc tế.

Khách sạn Sunset Beach Resort & Spa sở hữu tầm nhìn toàn cảnh hướng biển

Trong số những điểm lưu trú và giải trí nổi bật tại Phú Quốc, khách sạn Sunset Beach Resort & Spa cùng điểm đến Sunset Beach Bar & Restaurant (khu vực Dương Đông) là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích, không chỉ vì vị trí mà còn nhờ khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm.

Lợi thế lớn nhất của Sunset Beach là vị trí ven biển, với tầm nhìn hướng biển Tây, nơi có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn và khoảnh khắc Mặt Trời lặn xuống đường chân trời – cảnh sắc được mọi du khách săn đón đã tạo nên thương hiệu cho Phú Quốc.

Khung cảnh hoàng hôn nhìn từ Sunset Beach Resort & Spa

Tận dụng khung cảnh thiên nhiên trời phú, không gian Sunset Beach được thiết kế mở, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên, giúp mỗi buổi chiều trở thành một trải nghiệm thị giác đáng nhớ. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng đến quyết định du lịch, những khoảnh khắc đẹp hoàn hảo "không cần chỉnh sửa" (no filter) tại bãi biển Phú Quốc không chỉ mang lại cảm xúc mà còn tạo giá trị chia sẻ cho du khách.

Nếu ban ngày và hoàng hôn là phần “tĩnh” của trải nghiệm, thì buổi tối tại Sunset Beach Bar & Restaurant lại mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác. Không gian chuyển mình với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn như DJ, múa lửa hay dancer, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của một quán bar ven biển. Với không khí và concept “Pirate” được xây dựng như một điểm nhấn, quán bar tại Sunset Beach định hình phong cách riêng và tạo sự khác biệt giữa nhiều lựa chọn nightlife trên đảo.

Sunset Beach Bar & Restaurant tổ chức nhiều chương trình sôi động vào buổi tối

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một không gian tại Sunset Beach. Thay vì phải di chuyển qua nhiều địa điểm, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn hành trình từ chiều đến đêm tại cùng một nơi: ngắm hoàng hôn, dùng bữa tối, tham gia các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Đây chính là yếu tố phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, khi thời gian được tối ưu và trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh chi phí tăng cao, điều khiến du khách quyết định chi tiền không chỉ nằm ở mức giá, mà ở giá trị nhận lại một cách "đáng tiền". Một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi có thể mang đến cảm xúc rõ ràng, trải nghiệm khác biệt và sự thuận tiện trong hành trình. Và đó cũng là lý do vì sao những địa điểm như Sunset Beach Resort & Spa và Sunset Beach Bar & Restaurant ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các lựa chọn du lịch tại Phú Quốc trong suốt những năm qua.

Khách quốc tế vui chơi, trải nghiệm tại Sunset Beach

Khi du lịch không còn là câu chuyện của “đi đâu rẻ” mà trở thành “đi đâu đáng”, những trải nghiệm trọn vẹn từ hoàng hôn đến nightlife chính là yếu tố giữ chân du khách. Với những gì đang thể hiện, Phú Quốc – cùng các điểm đến tiêu biểu như Sunset Beach – đang trở thành điểm đến bốn mùa, và luôn là lựa chọn hàng đầu trong những kỳ nghỉ.