Tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng trầu Vị Thủy (Cần Thơ)

Tại thành phố Cần Thơ, người dân ở một vùng quê vẫn còn lưu giữ nghề trồng trầu với những vườn trầu lá xanh chen lá vàng óng ả, đó là làng trầu Vị Thủy. Làng trầu này trước đây thuộc xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, sau sáp nhập thuộc xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên cái tên làng trầu Vị Thủy vẫn được chính quyền địa phương và người dân nơi đây trân trọng, giữ gìn, với niềm tự hào là vùng chuyên canh trầu lớn nhất miền Tây.

Làng trầu Vị Thủy nhìn từ trên cao

Giữa miền quê đạt chuẩn nông thôn mới, những vườn trầu xanh mướt gợi lên một vẻ đẹp mộc mạc, đậm hồn quê và chan chứa bao ký ức thân thương. Người dân ở đây cho biết, dây trầu đã bén rễ ở vùng đất này hơn 60 năm. Ngày trước người dân trồng chủ yếu để phục vụ cho tục “ăn trầu” của nhiều người lớn tuổi hoặc dùng cho đám hỏi, đám cưới. Sau này, lá trầu được tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn tỉnh và TP.HCM, đặc biệt xuất sang một số thị trường nước ngoài như Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) nên nghề trồng trầu ở Vị Thủy bắt đầu phát triển mạnh. Do thiên nhiên ưu đãi, nhất là nguồn nước ngọt từ sông Hậu, nên trầu trồng ở đây luôn tươi tốt, lá trầu to có màu vàng, hương vị cay nồng được nhiều người yêu thích.

Ở làng trầu Vị Thủy, hộ trồng ít thì cũng vài trăm nọc, hộ trồng nhiều có đến 3.000 - 4.000 nọc trầu. Mỗi tháng người dân nơi đây có 3 đợt thu hoạch lá trầu, mỗi đợt cách nhau 10 ngày. Vào dịp Tết, lá trầu được thu mua ở mức 11.000 - 15.000 đồng/ốp (mỗi ốp 40 lá trầu), những tháng còn lại trong năm lá trầu cũng thường có giá từ 5.000 - 6.000 đồng/ốp. Với giá này, một công trầu mỗi năm bà con có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, vượt xa các loại cây trồng khác như lúa hay mía. Không chỉ giúp người dân trồng trầu khấm khá, dây trầu còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương từ việc trồng, chăm sóc, hái, xếp lá trầu thuê.

Nhiều hộ dân nơi đây có đến 2 - 3 đời gắn bó với nghề trồng trầu.

Ông Nguyễn Văn Đời - Giám đốc Hợp tác xã Trầu Vàng cho biết, vào năm 2019, làng trầu Vị Thủy đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Sau đó một năm, bà con trồng trầu ở đây cũng đã liên kết thành lập Hợp tác xã Trầu Vàng với gần 30 thành viên canh tác gần 20ha trầu. Những yếu tố trên đã mở ra cơ hội để những người trồng trầu tại địa phương cùng liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định, góp phần giữ gìn làng trầu đã tồn tại hàng chục năm qua. Chỉ riêng Hợp tác xã Trầu Vàng, trung bình mỗi tháng đã cung ứng khoảng 5.000 - 6.000 ốp trầu cho thị trường. Vào dịp Tết, nhu cầu tăng gấp 3-4 lần, với giá cao gấp đôi so với ngày thường.

“Lá trầu này gắn liền với truyền thống dùng trong lễ cưới, lễ hội rồi người ta dùng cúng trong các dịp lễ Tết, thành ra dịp Tết thường tăng giá. Hiện giờ Sở Khoa học và Công nghệ cũng đang lấy tinh dầu để kết hợp làm xà bông, nước tắm cho trẻ em và sản phẩm cho phụ nữ, giúp nghề trầu góp phần ổn định cho cuộc sống bà con ở đây”, ông Nguyễn Văn Đời cho biết.

Không chỉ giúp người dân trồng trầu khấm khá, dây trầu còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương

Nhiều người dân trồng trầu ở làng trầu Vị Thủy tâm sự, nghề trồng trầu đã giúp người dân nơi đây có cuộc sống ổn định, đủ đầy, thụ hưởng không gian xanh mát, yên bình. Đối với nhiều hộ đã gắn bó bao đời với dây trầu, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là duyên nghiệp. Mặc thời gian trôi qua, cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, người dân nơi đây vẫn gắn bó với dây trầu, nghĩa tình ấy cứ thế bền chặt như chính ý nghĩa biểu trưng của miếng trầu trong đời sống và trong câu chuyện về lễ nghĩa của người Việt bao đời nay.

Theo ông Phạm Văn Bằng - Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội, xã Vĩnh Thuận Đông, địa phương đã lập Đề án phát triển làng trầu Vị Thủy thành điểm du lịch cộng đồng theo hướng vừa sản xuất nông nghiệp, vừa làm du lịch trải nghiệm. Khi đến đây, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm quy trình trồng, hái, têm trầu, tái hiện sự tích trầu cau, các sản phẩm đặc trưng được chế biến từ trầu. Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mô hình này còn góp phần bảo tồn văn hóa dân gian, tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương, nhất là phụ nữ và thanh niên.

"Hiện nay bà con nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông cũng rất tự hào có vườn trầu như thế này. Xác định cây trầu là chủ lực của kinh tế nông nghiệp của địa phương, chính quyền địa phương cũng quan tâm xây dựng lại đường làng xanh sạch đẹp để thu hút đầu tư. Hướng tới sẽ phục dựng lại sự tích trầu cau, đầu tư thêm cảnh quan môi trường tại đây để du khách về đây tham quan du lịch miền quê mộc mạc của địa phương Vĩnh Thuận Đông, từ đó phát triển du lịch nông nghiệp”, ông Phạm Văn Bằng nói.

Giữa nhịp sống hiện đại, làng trầu Vị Thủy vẫn lặng lẽ giữ màu xanh óng mượt, giữ cả nghĩa tình và hồn cốt quê hương. Không chỉ mang lại cuộc sống ổn định cho người dân, nơi đây còn mở ra hướng đi mới khi gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Để miếng trầu, biểu tượng của sự thủy chung, son sắt vẫn tiếp tục hiện diện, bền bỉ theo thời gian trên vùng đất nghĩa tình Cần Thơ.