Việt Thuận Group và Grand Pioneers nhận 2 giải thưởng phát triển xanh và du lịch cao cấp

Ngày 8/7, tại Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero", Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận được trao danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh Việt Nam 2026". Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững; cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh Việt Nam 2026" tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện kinh tế xanh nhằm ghi nhận những nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và phát triển mô hình sản xuất kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp được biểu dương trên căn cứ đề cử từ địa phương; tham chiếu Bộ công cụ, tài liệu của Hội đồng Năng lượng Thế giới; và đánh giá hồ sơ bởi chuyên gia độc lập.

Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận được trao danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh Việt Nam 2026"

Tiếp đó ngày 9/7, tại VITA Awards 2026 - giải thưởng uy tín do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những đơn vị tiêu biểu của ngành du lịch, Grand Pioneers Cruise, thương hiệu du thuyền nghỉ dưỡng thuộc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận nhận giải "Du thuyền sang trọng được yêu thích hàng đầu năm 2025".

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Giải thưởng VITA Awards 2026 không chỉ dành cho những đơn vị có kết quả kinh doanh ấn tượng; mà còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, ứng dụng công nghệ, quảng bá điểm đến và tạo dựng hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm nâng cao chất lượng, phát triển bền vững, chuyển đổi số và xây dựng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh việc thu hút khách, ngành cũng hướng tới những trải nghiệm giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, thiên nhiên và giá trị của điểm đến, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Đây cũng là định hướng mà Grand Pioneers Cruise theo đuổi ngay từ những ngày đầu hình thành.

Grand Pioneers Cruise, thương hiệu du thuyền nghỉ dưỡng thuộc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận nhận giải "Du thuyền sang trọng được yêu thích hàng đầu năm 2025" tại VITA Awards 2026

Giải thưởng "Du thuyền sang trọng được yêu thích hàng đầu năm 2025" thuộc hạng mục "Vận chuyển" là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Grand Pioneers Cruise trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch trên vịnh Hạ Long.

Hai giải thưởng được trao trong hai lĩnh vực khác nhau nhưng cùng phản ánh một định hướng phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp: phát triển dựa trên những giá trị bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, trách nhiệm với môi trường và trải nghiệm khách hàng làm nền tảng.

Hai giải thưởng tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận dành cho Việt Thuận Group và Grand Pioneers trong hành trình phát triển bền vững

Kiên định với phát triển xanh và bền vững

Là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và hàng hải, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận xác định phát triển xanh không chỉ là xu hướng mà là định hướng dài hạn trong chiến lược phát triển.

Định hướng đó được tiếp nối tại Grand Pioneers Cruise - thương hiệu du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp do Việt Thuận đầu tư và phát triển, với ba giá trị cốt lõi Xanh - An toàn - Hiện đại. Không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng giữa vịnh Hạ Long, Grand Pioneers hướng tới những trải nghiệm giúp du khách hiểu hơn về thiên nhiên, văn hóa bản địa và vẻ đẹp của vùng di sản.

Định hướng đó được hiện thực hóa thông qua "Hành trình Di sản" (Legacy Journey) - sản phẩm kết hợp giữa du thuyền nghỉ đêm Grand Pioneers và du thuyền tham quan trong ngày Explora by Grand Pioneers. Sự kết hợp này mang đến một trải nghiệm liền mạch, nơi nghỉ dưỡng và khám phá bổ trợ cho nhau, giúp du khách tiếp cận gần hơn với cảnh quan, đời sống và bản sắc của vùng di sản.

Đội tàu Grand Pioneers Cruise - thương hiệu du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp do Việt Thuận đầu tư và phát triển, với ba giá trị cốt lõi xanh - an toàn - hiện đại

Ông Lương Thế Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận chia sẻ: "Grand Pioneers chỉ tồn tại khi gìn giữ và bảo vệ giá trị di sản. Đó không chỉ là kim chỉ nam trong quá trình phát triển mà còn là cam kết của chúng tôi trên mỗi hành trình. Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến đi không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao mà còn giúp du khách hiểu hơn, trân trọng hơn và cùng góp phần gìn giữ những giá trị nguyên bản của Di sản vịnh Hạ Long".

Hai giải thưởng mới đây tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận dành cho Việt Thuận Group và Grand Pioneers trong hành trình phát triển bền vững. Trước đó, Grand Pioneers Cruise cũng đã được các tổ chức quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng như World's Best Green Cruise Line 2024 & 2025, Best Luxury New Cruise Line in Vietnam 2024 và Asia's Best Cruise Line 2025.

Việc liên tiếp được ghi nhận tại 2 sự kiện là nguồn động lực để Việt Thuận Group tiếp tục đầu tư cho các giải pháp phát triển xanh trong lĩnh vực vận tải, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo những hành trình giúp lan tỏa giá trị của di sản vịnh Hạ Long, góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.