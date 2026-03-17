Vẽ lại bức tranh du lịch Đồng Nai trong không gian mới

Định vị lại hệ sinh thái du lịch đa trung tâm

Theo Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, sự phát triển bền vững của du lịch không thể đến từ một ngành riêng lẻ mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lĩnh vực, các cấp quản lý cùng sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp.

Do vậy, trường mong muốn góp phần vào quá trình phát triển du lịch Đồng Nai thông qua các nghiên cứu phân tích hiện đại và kinh nghiệm quốc tế; đồng thời phối hợp với địa phương đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chính sách và xây dựng các mô hình quản lý phù hợp với thực tiễn.

Ông Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, Đồng Nai cần có định hướng chiến lược để kiến tạo hệ sinh thái du lịch đa trung tâm.

Tỉnh cần định vị lại vai trò là một đô thị cửa ngõ, kết nối đa trải nghiệm thông qua các trụ cột chiến lược. Từ đó, hình thành mô hình đa trung tâm, mạng lưới hành lang và tổ chức lại các cực tăng trưởng.

Cụ thể, cực Nam sẽ tập trung vào giáo dục, y tế và du lịch MICE (kết hợp nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo...) gắn với Khu thương mại tự do cùng các dịch vụ cao cấp.

Đối với cực Trung tâm, không gian sẽ bao gồm chuỗi nghỉ dưỡng hồ Trị An, du lịch ven sông, văn hóa, thể thao và giải trí đẳng cấp quốc tế.

Điểm nhấn ở cực Bắc sẽ tập trung vào các hoạt động thám hiểm tại rừng Cát Tiên, Bù Gia Mập...

Các trục không gian này sẽ kết nối chặt chẽ thành hành lang trải nghiệm, biến những cung đường di chuyển thành một phần của câu chuyện văn hóa.

"Đồng Nai phải tận dụng vốn thiên nhiên của vườn Cát Tiên, Danh lục xanh của khu vườn này có thể phát triển phân khúc du lịch phát thải thấp. Sử dụng số hóa để làm nền tảng xanh hóa và giúp quản lý chất thải du lịch sinh thái và cá nhân hóa của du khách thông qua AI. Tái cấu trúc chuỗi giá trị du lịch của Đồng Nai thông qua kinh tế dừng chân, biến dòng khách 100 triệu/năm tại sân bay Quốc tế Long Thành thành cơ hội, khách quá cảnh thành khách hàng trải nghiệm du lịch ngắn ngày để gia tăng chi tiêu tại Đồng Nai. Ông Đinh Công Khải chia sẻ thêm.

Phát triển gắn kết, không thể tách rời vùng động lực

Các chuyên gia nhận định, Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thay đổi sâu sắc về không gian, quy mô và vị thế trong vùng động lực phía Nam.

Những chuyển biến này mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra yêu cầu phải hoạch định du lịch toàn diện, dài hạn và bám sát thực tiễn hơn.

Với sự mở rộng không gian, Đồng Nai đứng trước khả năng trở thành điểm kết nối chiến lược về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và du lịch.

Bối cảnh này đặt ra hàng loạt bài toán lớn: Làm thế nào để chuyển từ lợi thế vị trí sang lợi thế trải nghiệm? Làm sao để các điểm đến không phát triển rời rạc mà trở thành một hệ thống tương hỗ? Giải pháp nào biến dòng khách đi qua thành khách lưu trú, tạo giá trị gia tăng mà vẫn bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng?

Theo ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát triển du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào việc khai thác từng điểm đến riêng lẻ. Ngành du lịch cần được nhận diện trong mối liên hệ mật thiết với quy hoạch không gian, hạ tầng giao thông, cấu trúc đô thị, chuyển đổi số và cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng.

HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch Đồng Nai sau sáp nhập. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai các lĩnh vực trong không gian phát triển mới. Trong đó, du lịch được đặc biệt quan tâm, định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần vào tăng trưởng địa phương. Để đạt được mục tiêu này, Đồng Nai cần các cơ chế đặc thù tương tự TP.HCM.

"Tỉnh Đồng Nai ý thức rằng, sự phát triển của vùng Đông Nam bộ không thể tách rời khỏi TP.HCM. TP.HCM có những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án, nhiệm vụ… để phát triển kinh tế - xã hội rất nhanh. Đồng Nai trong chuỗi hạ tầng, giao thông, dịch vụ… cũng cần có những cơ chế đặc thù để tăng tốc phát triển. Đây là động lực rất lớn để Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới" - ông Lê Trường Sơn cho biết.