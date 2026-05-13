Việt Thuận Group ra mắt du thuyền Explora nâng tầm du lịch bền vững

Được phát triển bởi tập đoàn Việt Thuận với thiết kế tối ưu cho hành trình khám phá trong ngày, du thuyền Explora by Grand Pioneers đưa du khách tiếp cận gần hơn với các vùng lõi cảnh quan thuộc vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long qua tuyến “Hành trình Di sản”, do Grand Pioneers Cruises tiên phong khai thác từ năm 2024. Du thuyền khởi hành từ khu vực đảo Titov, đi qua nhiều biểu tượng cảnh quan đặc trưng của vịnh như hòn Đầu Người, hòn Yên Ngựa, hòn Rồng, hòn Con Voi.

Ra mắt ngày 12/5/2026, du thuyền Explora by Grand Pioneers tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Thuận Group về du lịch bền vững.

Trong hải trình, du khách được trải nghiệm các hoạt động khám phá tại hang Thiên Cảnh Sơn, làng chài Vung Viêng hay chèo kayak, ngồi thuyền nan giữa không gian di sản. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm tham quan, du thuyền Explora hướng đến việc mang tới một góc nhìn trọn vẹn hơn về di sản thiên nhiên, nơi những giá trị địa chất - địa mạo hàng trăm triệu năm của vịnh Hạ Long hiện lên rõ nét qua từng lớp cảnh quan.

Explora được thiết kế theo mô hình du thuyền nghỉ dưỡng trong ngày, với 3 tầng không gian mang phong cách sang trọng hiện đại. Du thuyền sở hữu các khu vực nhà hàng, lounge thư giãn cùng sundeck rộng mở. Cách bố trí không gian ưu tiên sự riêng tư, cảm giác thư thái và có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh trong suốt hải trình.

Du thuyền Explora by Grand Pioneers sở hữu các khu vực nhà hàng, lounge thư giãn cùng sundeck rộng mở.

Điểm nhấn trong hành trình còn nằm ở thực đơn lấy cảm hứng từ ẩm thực vùng biển miền Bắc. Các món ăn kết hợp giữa nguyên liệu địa phương và cách chế biến độc đáo của bếp trưởng, được phục vụ trong không gian mở giữa vịnh, góp phần tạo nên trải nghiệm khám phá giàu tính bản địa hơn cho du khách.

Cam kết phát triển du lịch bền vững và tiêu chuẩn an toàn vượt trội

Bên cạnh các yếu tố trải nghiệm, du thuyền Explora cũng đạt tiêu chuẩn VR-SB - chứng chỉ an toàn cấp cao nhất dành cho phương tiện hoạt động ven biển tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với các tiêu chuẩn vận hành an toàn của Grand Pioneers Cruises.

Du thuyền Explora by Grand Pioneers đưa du khách tiếp cận gần hơn với các vùng lõi cảnh quan thuộc vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long trên tuyến “Hành trình Di sản”

Với cấp tàu VR-SB, Explora by Grand Pioneers Cruises được phép hoạt động trong phạm vi vùng ven biển 12 hải lý, ở điều kiện gió không quá cấp 5 Beaufort và sóng cao 2m. Đặc biệt, tàu Explora by Grand Pioneers Cruises đạt hệ số an toàn cao hơn so với tiêu chuẩn hàng hải và cao hơn quy định hiện hành về an toàn đối với tàu du lịch trên vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Tàu được thiết kế nhiều khoang kín nước, đáy hai lớp, bảo đảm an toàn tối đa cho hành khách khi tham quan vịnh.

Ông Lương Thế Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng du thuyền Explora sẽ mang đến thêm một lựa chọn mới về trải nghiệm trong ngày trên vịnh, nơi du khách không chỉ tham quan, mà còn có thể tận hưởng trọn vẹn không gian, cảnh quan và nhịp sống của di sản gắn liền với giá trị bền vững”.

Không chỉ là trải nghiệm tham quan, du thuyền Explora mang tới một góc nhìn trọn vẹn hơn về di sản thiên nhiên

Việc chính thức vận hành du thuyền Explora trong đội tàu Grand Pioneers Cruises một lần nữa khẳng định vị thế của Grand Pioneers trên bản đồ du lịch cao cấp - thương hiệu đã có 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng "Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới" (World's Best Green Cruise Line). Sự xuất hiện của Explora tiếp tục mở rộng hệ sinh thái du thuyền xanh theo định hướng sang trọng, hiện đại và an toàn. Đây là minh chứng và cam kết rõ nét của thương hiệu du thuyền xanh hàng đầu tại Việt Nam, luôn nỗ lực vì du lịch bền vững với môi trường và cộng đồng.