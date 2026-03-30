2 năm không hoạt động, GREY D lấy đâu ra tiền làm album?

Sau gần 2 năm gần như “biến mất” khỏi đường đua Vpop, GREY D vừa chính thức trở lại với "Side A - Ánh sáng", chương mở đầu cho album phòng thu đầu tay mang tên "Ánh sáng • Màn đêm". Màn tái xuất này không chỉ gây chú ý bởi chất lượng âm nhạc mà còn khiến dư luận tò mò về cuộc sống của nam ca sĩ trong suốt quãng thời gian dài "đóng băng" hoạt động.

Giai đoạn trước khi tạm ngưng, GREY D sở hữu danh xưng "hoàng tử nhạc số" với vị thế vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, nam ca sĩ tiết lộ anh đã chủ động xin công ty chủ quản cho phép tạm dừng hoạt động trong 2 năm. Chia sẻ về quyết định đầy rủi ro này, GREY D thẳng thắn: "Tôi không muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm héo mòn như chính tâm hồn mình".

Trong khoảng thời gian "ở ẩn", nam ca sĩ thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, khi "nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt". Đây là giai đoạn anh chọn cách đối diện với sự trống rỗng để tự học, tự khám phá và chuyển mình từ một giọng ca tạo hit sang vai trò producer, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh cho dự án cá nhân.

Một trong những vấn đề thực tế nhất nhận được nhiều sự quan tâm chính là nguồn tài chính của GREY D. Khi được hỏi về việc lấy đâu ra kinh phí thực hiện album và loạt MV duy mỹ sau 2 năm không chạy show, GREY D đã có câu trả lời khá bất ngờ.

Nam ca sĩ cho biết anh duy trì cuộc sống cá nhân bằng nguồn thu từ nhạc số - thứ mà anh gọi là “tình yêu của người nghe nhạc”. Đây là thành quả tích lũy từ những bản hit cũ vẫn miệt mài mang về doanh thu streaming trên các nền tảng. Riêng về phần kinh phí sản xuất khổng lồ cho dự án đầu tay, GREY D hóm hỉnh tiết lộ bản thân được hỗ trợ bởi “bố” Aiden (CEO Aiden Nguyễn). Chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền, cho thấy sự hậu thuẫn lớn từ công ty chủ quản dành cho nam ca sĩ dù anh không tạo ra lợi nhuận trực tiếp trong thời gian dài.

Sự trở lại lần này của GREY D còn gây tranh cãi với lyric "yêu em như chó" trong ca khúc "Yêu em như…". Giải thích về điều này, nam ca sĩ khẳng định đây là cách diễn đạt ngẫu hứng, mang tính đời thường của người miền Nam, nhằm thể hiện cảm xúc "yêu nhất" một cách gần gũi thay vì trau chuốt theo khuôn mẫu.

Bên cạnh đó, diện mạo mới với mái tóc dài lãng tử cũng là một phần trong concept tổng thể, hướng đến hình ảnh tự do, phóng khoáng. Với vai trò Project Leader cho toàn bộ album, GREY D đang cho thấy mức độ dấn thân nghiêm túc để xây dựng một thế giới nghệ thuật hoàn chỉnh sau những ngày tháng đối diện với sự "héo mòn" của chính mình.

Hiện tại, "Side A" của album đã đạt vị trí No.1 Top Albums Apple Music Việt Nam chỉ sau 12 giờ ra mắt, tiếp tục khẳng định sức hút của GREY D trên các nền tảng nhạc số.