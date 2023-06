Một nguồn tin xác nhận với People, hôn nhân của vợ chồng tài tử "Call me by your name" đã chính thức đạt được thỏa thuận ly hôn và sẽ sớm được thẩm phán hoàn thiện. Theo một tiết lộ của Tòa án mà People có được, các bên đã ký một thỏa thuận bằng văn bản về tài sản và các quyền về hôn nhân hoặc quan hệ đối tác trong nước của họ. Bản gốc đã được nộp cho tòa án và cặp đôi đang yêu cầu Tòa án phê chuẩn thỏa thuận. Elizabeth Chambers đầu năm nay cũng cho biết, cô sẽ luôn ủng hộ chồng cũ Armie Hammer sau khi hôn nhân của hai người chấm dứt.

Armie Hammer và Elizabeth Chambers đạt thỏa thuận ly hôn sau 3 năm đệ đơn.

Trước đó vào ngày 11/7/2020, trên Instagram, nam diễn viên Armie Hammer thông báo đã ly hôn vợ Elizabeth Chambers sau 10 năm chung sống. Nam tài tử viết: "13 năm làm bạn tốt, bạn tâm giao, đồng nghiệp và sau đó là cha mẹ. Đó là một hành trình đáng kinh ngạc. Nhưng nay, chúng tôi quyết định bước sang trang mới trong hôn nhân. Dừng lại ở đây, chúng tôi vẫn xem nhau là bạn, cũng như ưu tiên nuôi dạy con cái lên hàng đầu".

Ngôi sao "Call Me By Your Name" nói thêm, anh hiểu thông tin sẽ gây bàn tán, song anh hy vọng được khán giả tôn trọng quyền riêng tư của gia đình vào thời điểm này. Cùng thời điểm, Elizabeth Chambers chia sẻ dòng trạng thái tương tự trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Armie Hammer kết hôn với ngôi sao truyền hình Elizabeth Chambers vào tháng 5/2010 và có hai nhóc tì kháu khỉnh. Hôn nhân của bộ đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ vì ngập tràn sự lãng mạn, yêu thương. Không chỉ dành những lời có cánh mỗi khi nhắc đến đối phương, cả hai còn thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên hai con nhỏ lên trang cá nhân./.