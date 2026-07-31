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Bị chê năm nào cũng hát bài cũ, PSY đáp trả khiến mạng xã hội chú ý

Thứ Sáu, 15:27, 31/07/2026
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VOV.VN - PSY gây chú ý khi trực tiếp phản hồi bình luận cho rằng các màn biểu diễn tại concert “Summer Swag” năm nào cũng lặp lại. Thay vì tranh luận, nam ca sĩ chỉ trả lời ngắn gọn: “Bạn sẽ hiểu nếu đến đó”.

PSY vừa đăng tải một video hậu trường ghi lại những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuỗi hòa nhạc “Summer Swag 2026”. Video cho thấy quá trình thực hiện chương trình được tiến hành kỹ lưỡng trước khi nam ca sĩ tiếp tục chuyến lưu diễn trên toàn quốc.

Trong video, ê-kíp tập trung hoàn thiện nhiều hạng mục khác nhau, từ khâu sản xuất các đoạn phim và phần mở đầu chương trình đến hiệu ứng sân khấu, hình ảnh phát sóng, hiệu ứng đặc biệt và cách tương tác với khán giả. Những hình ảnh hậu trường phần nào cho thấy sự chú trọng đến từng chi tiết của PSY trong quá trình chuẩn bị cho concert mùa hè thường niên.

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PSY biểu diễn tại “Summer Swag 2022”. Nguồn: Disney+

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, một cư dân mạng để lại bình luận gay gắt, cho rằng PSY biểu diễn “những bài hát giống nhau mỗi năm”. Người này cũng nhận xét nhiều lời bài hát của nam ca sĩ chủ yếu nhằm khuấy động, khuyến khích khán giả nhảy theo và đặt câu hỏi vì sao mọi người vẫn tiếp tục mua vé đến xem chương trình.

Bình luận thẳng thừng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Thay vì xóa, bỏ qua hoặc kéo dài cuộc tranh luận, PSY chủ động ghim lời chỉ trích lên đầu phần bình luận.

Nam ca sĩ sau đó đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Bạn sẽ hiểu nếu đến đó”.

Phản hồi của PSY nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ giữ được sự bình tĩnh và thể hiện sự tự tin vào chất lượng của chương trình. Thay vì giải thích dài dòng hay phản bác từng ý kiến, anh lựa chọn để trải nghiệm thực tế tại concert trả lời cho những lời chỉ trích.

Cách phản ứng của PSY cũng trở thành chủ đề được bàn luận bởi anh không né tránh bình luận tiêu cực. Việc ghim lời chê lên đầu phần thảo luận cho thấy nam ca sĩ sẵn sàng đối diện với những đánh giá trái chiều xoay quanh chương trình đã được tổ chức nhiều năm.

Hiện tại, PSY đang thực hiện chuyến lưu diễn “Summer Swag 2026” trên khắp Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn gồm 14 buổi biểu diễn tại chín thành phố, trong đó có Uijeongbu, Daegu, Incheon, Công viên lớn Seoul, Wonju, Suwon, Gwangju, Busan và Daejeon.

“Summer Swag” được biết đến với những hiệu ứng nước quy mô lớn, các màn trình diễn giàu năng lượng và bầu không khí mang đậm màu sắc lễ hội. Đây tiếp tục là một trong những sự kiện hòa nhạc mùa hè thường niên đáng chú ý tại Hàn Quốc.

Dù vậy, chương trình trong nhiều năm vẫn nhận về những ý kiến trái chiều liên quan đến hình thức tổ chức cũng như danh sách ca khúc được trình diễn. Một bộ phận khán giả cho rằng nội dung concert có sự lặp lại, trong khi người hâm mộ đánh giá trải nghiệm trực tiếp, khả năng tương tác và không khí sôi động mới là những yếu tố tạo nên sức hút của “Summer Swag”.

Trước tranh luận mới nhất, PSY không đưa ra lời giải thích chi tiết về danh sách bài hát hay định dạng chương trình. Câu trả lời “Bạn sẽ hiểu nếu đến đó” thể hiện quan điểm của nam ca sĩ rằng sức hấp dẫn của concert chỉ có thể được cảm nhận đầy đủ khi khán giả trực tiếp tham gia.

Phản hồi ngắn gọn nhưng tự tin của PSY tiếp tục khiến “Summer Swag 2026” nhận được sự quan tâm giữa lúc chuyến lưu diễn đang diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Hàn Quốc.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Nate
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