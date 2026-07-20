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"Gangnam Style" lập kỳ tích 6 tỷ lượt xem, PSY vẫn là tượng đài YouTube của K-pop

Thứ Hai, 14:47, 20/07/2026
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VOV.VN - Sau 14 năm phát hành, ca khúc huyền thoại "Gangnam Style" của PSY tiếp tục viết nên cột mốc mới khi vượt 6 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí MV K-pop được xem nhiều nhất mọi thời đại và khẳng định sức sống bền bỉ của một hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Một lần nữa, "Gangnam Style" chứng minh sức ảnh hưởng vượt thời gian. Theo thông tin từ công ty quản lý P Nation, MV đình đám của PSY đã chính thức vượt 6 tỷ lượt xem trên YouTube sau đúng 14 năm sau khi ca khúc phát hành vào tháng 7/2012.

Trước đó, MV đã chạm mốc 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023. Chỉ trong chưa đầy ba năm, "Gangnam Style" tiếp tục thu hút thêm hơn 1 tỷ lượt xem, cho thấy sức hút hiếm có của bản hit từng làm thay đổi lịch sử K-pop trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

gangnam style lap ky tich 6 ty luot xem, psy van la tuong dai youtube cua k-pop hinh anh 1
PSY trong MV "Gangnam Style", ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi phát hành năm 2012. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện P Nation cho biết, cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số mà còn phản ánh giá trị lâu dài của một sản phẩm âm nhạc có khả năng kết nối khán giả ở nhiều quốc gia và nhiều thế hệ.

Khi ra mắt vào mùa hè năm 2012, "Gangnam Style" nhanh chóng trở thành hiện tượng chưa từng có. Giai điệu sôi động, ca từ châm biếm lối sống xa hoa tại khu Gangnam (Seoul) cùng điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng đã khiến ca khúc lan truyền mạnh mẽ trên toàn thế giới.

MV không chỉ thống trị YouTube mà còn đưa tên tuổi PSY vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Ca khúc từng vươn lên vị trí Á quân Billboard Hot 100, thành tích hiếm hoi đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Đặc biệt, "Gangnam Style" còn đi vào lịch sử khi trở thành MV K-pop đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube, mở ra kỷ nguyên mới cho làn sóng Hallyu trên nền tảng số và tạo tiền đề để nhiều nghệ sĩ K-pop sau này chinh phục thị trường quốc tế.

gangnam style lap ky tich 6 ty luot xem, psy van la tuong dai youtube cua k-pop hinh anh 2
"Gangnam Style" từng đưa PSY trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tạo nên cơn sốt toàn cầu, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu. (Ảnh: Instagram)

Trong đêm diễn ngày 19/7, PSY đã trực tiếp chia sẻ niềm vui với khán giả khi biết tin MV đạt cột mốc 6 tỷ lượt xem. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới vì đã luôn đồng hành suốt hơn một thập kỷ và hứa sẽ sớm đăng tải một video mới trên kênh YouTube của mình như món quà tri ân.

Dù nhiều kỷ lục YouTube đã liên tục bị phá vỡ trong những năm gần đây, "Gangnam Style" vẫn giữ danh hiệu MV K-pop được xem nhiều nhất mọi thời đại, trở thành biểu tượng đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

Không chỉ là một ca khúc gây sốt, "Gangnam Style" còn được xem là hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế và mở đường cho sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc trên thị trường âm nhạc thế giới sau này.

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Hải Hà/VOV.VN
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