Brad Pitt trở lại với câu chuyện của “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood”

Nếu “Once Upon a Time in Hollywood” (Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) từng đưa khán giả trở về Hollywood cuối thập niên 1960, thì câu chuyện về Cliff Booth vẫn chưa kết thúc.

Netflix vừa chính thức công bố tựa đề “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, bộ phim tiếp nối câu chuyện về nhân vật do Brad Pitt thủ vai. Lần này, Quentin Tarantino vẫn đứng sau kịch bản nhưng trao vị trí đạo diễn cho David Fincher – một sự kết hợp khiến dự án trở nên đặc biệt ngay từ khi chưa ra mắt.

Brad Pitt tiếp tục hóa thân thành Cliff Booth, nhân vật giúp anh giành Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. (Ảnh: Columbia Pictures)

Cliff Booth trở lại, nhưng Hollywood đã khác

“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” lấy bối cảnh năm 1977, tám năm sau những sự kiện trong “Once Upon a Time in Hollywood”.

Cliff Booth giờ đây tiếp tục cuộc sống của mình giữa một Hollywood đã thay đổi. Nếu ở bộ phim năm 2019, anh là người đóng thế ít nói, có phần bất cần và luôn đứng phía sau ngôi sao Rick Dalton, thì lần trở lại này được kỳ vọng sẽ đưa nhân vật bước ra khỏi cái bóng của câu chuyện cũ.

Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai Cliff Booth. Đây cũng là nhân vật giúp anh giành Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc với “Once Upon a Time in Hollywood”.

Bộ phim mới còn có sự tham gia của Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller cùng nhiều diễn viên khác.

Câu chuyện về Cliff Booth được tiếp tục trong bối cảnh Hollywood năm 1977. (Ảnh: Columbia Pictures)

Brad Pitt trở lại màn ảnh với một trong những nhân vật được yêu thích nhất sự nghiệp. (Ảnh: Columbia Pictures)

Tarantino viết, Fincher đạo diễn

Điều đáng chú ý nhất nằm ở chiếc ghế đạo diễn. Quentin Tarantino là người viết kịch bản nhưng không trực tiếp thực hiện bộ phim. David Fincher – đạo diễn đứng sau “Se7en”, “Fight Club”, “Gone Girl” và “The Social Network” sẽ đưa câu chuyện của Cliff Booth lên màn ảnh.

Đây là sự thay đổi đáng kể về phong cách. Nếu Tarantino nổi tiếng với những đoạn đối thoại dài, cấu trúc kể chuyện phi tuyến tính và chất điện ảnh đậm tính hoài niệm, Fincher lại được biết đến với cách kể chuyện lạnh, sắc và giàu không khí.

Sự kết hợp giữa hai nhà làm phim vì thế khiến “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” trở thành một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Netflix trong năm 2026.

Netflix dự kiến đưa “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” ra rạp IMAX trên toàn cầu từ 25/11/2026, trước khi phát trực tuyến từ 23/12/2026. Một lần nữa, câu chuyện về “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood” được mở ra – nhưng lần này, người kể chuyện đã đổi.