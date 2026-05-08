BTC Sao nhập ngũ xác nhận Hải Đăng Doo không tham gia concert ở Hà Nội

Ca sĩ Hải Đăng Doo sẽ không tham gia concert “Sao nhập ngũ” diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội. Thông tin này được Ban tổ chức xác nhận sau khi nam ca sĩ vướng ồn ào liên quan đến hình ảnh bị nghi sử dụng bóng cười lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Trước đó, Hải Đăng Doo từng được công bố là một trong các nghệ sĩ góp mặt trong concert “Sao nhập ngũ” tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi lùm xùm nổ ra, fanpage chính thức của chương trình được cho là đã gỡ hoặc ẩn các nội dung có hình ảnh nam ca sĩ. Động thái này khiến khán giả đặt nghi vấn về khả năng xuất hiện của Hải Đăng Doo trong đêm diễn.

Ca sĩ Hải Đăng Doo đang vướng ồn ào sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là liên quan đến việc sử dụng bóng cười. Dù phía nam ca sĩ phủ nhận thông tin và khẳng định người trong ảnh không phải Hải Đăng Doo, sự việc vẫn gây tranh luận lớn. Đáng chú ý, giữa lúc lùm xùm chưa được làm rõ, fanpage “Sao nhập ngũ” đã có động thái gỡ hoặc ẩn poster có hình ảnh nam ca sĩ trước concert dự kiến diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội.

Ồn ào bắt nguồn từ một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện người đàn ông được cho là có ngoại hình giống Hải Đăng Doo cùng một số vật dụng bị nghi liên quan đến bóng cười. Phía quản lý nam ca sĩ sau đó phủ nhận, khẳng định thông tin đang lan truyền là không xác thực và người trong ảnh không phải Hải Đăng Doo.

Trước đó, Hải Đăng Doo được công bố là một trong các nghệ sĩ góp mặt trong concert “Sao nhập ngũ” diễn ra tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Fanpage chính thức của chương trình từng đăng bài giới thiệu nam ca sĩ cùng Hậu Hoàng là hai gương mặt đại diện cho sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết. Tuy nhiên, sau khi ồn ào nổ ra, bài đăng được cho là đã lược bỏ tên Hải Đăng Doo, rồi không còn hiển thị trên fanpage. Một số hình ảnh liên quan đến nam ca sĩ cũng được cho là đã bị ẩn khỏi trang chương trình.

Lùm xùm bắt nguồn từ một story trên tài khoản cá nhân của một cô gái có hơn 4.000 lượt theo dõi. Người này đăng tải bức ảnh được cho là chụp tại một khách sạn ở Đà Nẵng, trong đó có nhắc tên Hải Đăng Doo. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi vì xuất hiện một số vật dụng bị nghi là bóng cười, cùng một người đàn ông có ngoại hình được nhận xét giống nam ca sĩ.

Sau khi hình ảnh gây xôn xao, chủ tài khoản đã xóa bài đăng và lên tiếng giải thích. Người này cho biết các hình ảnh đã đăng có sự can thiệp của AI, do muốn tạo nội dung liên quan đến Hải Đăng Doo nhưng không có cơ hội chụp hình cùng nam ca sĩ. Tuy vậy, lời giải thích này vẫn chưa thuyết phục được một bộ phận khán giả. Nhiều người chỉ ra một số chi tiết trong bối cảnh như TV, rèm cửa được cho là có điểm tương đồng với hình ảnh từng xuất hiện trên story của Hải Đăng Doo.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000. Anh từng theo học ngành luật, được biết đến qua các video đàn hát, tương tác cùng em trai trên TikTok và sở hữu lượng người theo dõi đáng kể nhờ ngoại hình sáng cùng phong cách hài hước. Năm 2022, anh giành quán quân “Trời sinh một cặp” mùa 6. Đến năm 2024, Hải Đăng Doo tiếp tục gây chú ý khi tham gia gameshow “Anh trai say hi”.