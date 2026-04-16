Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

Thứ Năm, 10:00, 16/04/2026
VOV.VN - Sao Nhập Ngũ Concert 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng vé bán ra “cháy” chỉ sau ít phút mở bán. Với dàn nghệ sĩ đông đảo như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... và quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội, sự kiện được dự đoán sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả trong tháng 5.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả ngay từ thời điểm mở bán vé. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 phút, 4 hạng vé đầu tiên đã nhanh chóng được lấp đầy, cho thấy sức hút đáng kể của sự kiện này trên thị trường giải trí.

ha anh tuan, hoa minzy, phuong my chi do bo sao nhap ngu concert 2026 hinh anh 1
Hà Anh Tuấn

Trước đó, chương trình đã tạo được hiệu ứng tích cực khi tổ chức tại TP.HCM vào tháng 8 năm ngoái. Lần trở lại tại Hà Nội, concert tiếp tục nhận được sự chú ý khi quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ca sĩ, rapper đến diễn viên, hoa hậu.

Danh sách nghệ sĩ tham gia gồm nhiều tên tuổi quen thuộc như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang, Chi Pu, Bùi Công Nam, Kay Trần, Anh Tú, Ly Ly, Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Double 2T, Pháo, Hậu Hoàng… Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của một số gương mặt được khán giả biết đến qua chương trình Sao Nhập Ngũ như Mũi trưởng Long, Chỉ huy Bùi Trung Kiên, Chỉ huy Lê Quang Nhất.

ha anh tuan, hoa minzy, phuong my chi do bo sao nhap ngu concert 2026 hinh anh 2
Phương Mỹ Chi
ha anh tuan, hoa minzy, phuong my chi do bo sao nhap ngu concert 2026 hinh anh 3
Hòa Minzy

Chương trình năm nay mang chủ đề “Tuổi đôi mươi”, hướng tới việc kết nối hai thế hệ thông qua âm nhạc. Nội dung được xây dựng xoay quanh hình ảnh tuổi trẻ của những người lính trong quá khứ và thế hệ trẻ hôm nay trong bối cảnh hòa bình. Các tiết mục được dự kiến kết hợp giữa dòng nhạc cách mạng quen thuộc và các ca khúc đương đại.

Sân khấu của concert được thiết kế theo hình ngôi sao, bố trí chỗ ngồi bao quanh, phục vụ quy mô khoảng 20.000 khán giả. Mức giá vé được công bố từ 700.000 đồng, chia thành nhiều hạng khác nhau. Cách đặt tên các hạng vé cũng dựa trên chủ đề của các mùa phát sóng chương trình trước đó.

Ngoài phần biểu diễn, chương trình còn hướng đến việc tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, cũng như tái hiện màu sắc đặc trưng của Sao Nhập Ngũ – một chương trình truyền hình thực tế về môi trường quân đội đã phát sóng nhiều mùa.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động văn hóa – giải trí được tổ chức vào tháng 5, thời điểm gắn với các sự kiện lớn của đất nước. Với quy mô tổ chức lớn và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đời sống giải trí tại Hà Nội trong thời gian tới.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Sao Nhập Ngũ Concert 2026 concert Sao Nhập Ngũ Hà Nội vé Sao Nhập Ngũ Concert 2026 dàn sao Sao Nhập Ngũ Concert Hà Anh Tuấn Đông Nhi Hòa Minzy concert Mỹ Đình 2026 sự kiện âm nhạc Hà Nội tháng 5 nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ chương trình Sao Nhập Ngũ concert tin tức giải trí Việt Nam concert Vpop 2026
Lan Ngọc rời Sao Nhập Ngũ 2025, Hòa Minzy bật khóc giữa thao trường

VOV.VN - Tối 20/8, tập 3 Sao Nhập Ngũ 2025 lên sóng với tựa đề “Những trái tim rực lửa”, khắc họa hành trình kỷ luật, ý chí và cảm xúc đan xen. Đây được coi là một trong những tập trọng tâm, khi dàn nghệ sĩ bước vào những thử thách khắc nghiệt nhưng cũng đầy thiêng liêng, cùng nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đóng vai trò gì trong Sao nhập ngũ 2025?

VOV.VN - Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu Tập 2 với tên gọi “Khi đôi chân còn bước”, mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận. 

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện ở tập 2 Sao nhập ngũ 2025

VOV.VN - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

