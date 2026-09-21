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Bùi Công Nam một mình chăm 5 đứa trẻ, lúng túng khi làm “bố tập sự”

Thứ Hai, 08:27, 21/09/2026
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VOV.VN - Trong tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam lần đầu làm “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ. Dù có lúc lúng túng, nam ca sĩ vẫn chú ý từ chuyện ăn uống, chào hỏi đến những nhu cầu nhỏ của các bé.

Lần đầu đảm nhận vai trò “bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam được giao nhiệm vụ một mình chăm sóc 5 đứa trẻ. Dù có những lúc lúng túng, nam ca sĩ vẫn cho thấy sự để tâm đến từng nhu cầu nhỏ của các bé, từ chuyện ăn sáng, chào hỏi người lớn đến cách xoay xở với số tiền được giao.

Trong tập 4, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và nhận nhiệm vụ chăm sóc 5 đứa trẻ là con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.

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Bùi Công Nam luôn nắm tay Ku Phin và Nguyên Ốc là 2 em nhỏ nhất đoàn

Lần đầu cùng lúc chăm nhiều trẻ nhỏ, Bùi Công Nam dành thời gian làm quen với từng bé, hỏi tên, tuổi, tên ở nhà. Nam ca sĩ cũng có chút bất ngờ khi bị các bé gọi là “bác”.

Trong số 5 đứa trẻ, Ốc là cô bé duy nhất. Khi nhận thấy Ốc khá buồn và rụt rè, Bùi Công Nam chủ động hỏi: “Sao nãy giờ con buồn vậy con?”, sau đó tiếp tục hỏi cô bé đã ăn sáng hay chưa.

Qua trò chuyện, anh phát hiện các bé đều chưa ăn sáng, có bé mới chỉ ăn một vài chiếc kẹo. Khi Đậu nói mình đã ăn kẹo, Bùi Công Nam giải thích: “Hai cái kẹo thôi là chưa gọi là ăn sáng, cái đó gọi là ăn vặt nha”.

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Bùi Công Nam chăm các con

Nam ca sĩ sau đó đưa cả nhóm đi ăn, đồng thời nhắc các bé khi gặp người lớn ngoài đường phải chào hỏi.

Thử thách thực sự đến khi Bùi Công Nam phải tính toán bữa sáng cho 5 đứa trẻ với số tiền chương trình giao. Ban đầu, anh có 200.000 đồng nhưng đã chi 115.000 đồng mua bánh và nước theo yêu cầu của các bé, chỉ còn lại 85.000 đồng.

Khi đến quán ăn, Bùi Công Nam nhận ra một phần cơm đùi gà có giá 100.000 đồng, vượt quá toàn bộ số tiền còn lại. Anh quyết định tính toán lại khẩu phần, đề nghị các bé chia sẻ món ăn và hỏi người bán có thể làm những phần nhỏ hơn để giảm chi phí.

Trong quá trình gọi món, Bùi Công Nam liên tục hỏi các bé muốn ăn gì để cân đối trong khả năng ngân sách. Đến khi nhận ra tiền chỉ đủ lo cho các con trong khi bản thân cũng chưa ăn sáng, anh tiếp tục tìm cách xoay xở. Khi chị bán hàng nói sẽ làm cho anh một phần cao lầu, anh vui vẻ đề nghị: “Chị tặng em nhé” và được đồng ý.

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Bùi Công Nam và 5 bé

Trong bữa ăn, “bố tập sự” vẫn để ý từng bé. Thấy Ku Phin gặp khó khăn khi sử dụng đũa, anh đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, Bùi Công Nam còn nhắc các con hát tặng và cảm ơn cô bán hàng.

Sau bữa sáng, nam ca sĩ tiếp tục cùng 5 đứa trẻ đi chợ mua đồ trang trí, chuẩn bị cho bữa tiệc Trung thu. Khi chọn trái cây, anh hỏi các bé: “Các con thích ăn quả gì?” thay vì tự quyết định. Anh cũng để ý hỏi các con có khát nước hay không.

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Các bố hóa trang thành các nhân vật đêm Trung thu

Đến đêm diễn Trung thu tại Hội An, Bùi Công Nam tiếp tục tham gia cùng các ông bố khác. Nếu Huy R hóa thân thành Chị Hằng, Phương Nam vào vai Chú Cuội, Lê Dương Bảo Lâm làm phù thủy bóng đêm thì Bùi Công Nam đảm nhận vai cây đa.

Một ngày từ làm quen, chăm sóc, lo ăn uống đến chuẩn bị Trung thu cho các bé khiến Bùi Công Nam có trải nghiệm hoàn toàn mới. Dù chưa quen với việc chăm trẻ và đôi lúc còn lúng túng, nam ca sĩ vẫn cố gắng quan sát, hỏi han và xử lý từng nhu cầu nhỏ của 5 đứa trẻ trong vai trò “bố tập sự”.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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