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Chàng trai Lâm Đồng mang 70 kg hành lý sang Thái Lan thi Mister Global

Thứ Ba, 14:26, 29/09/2026
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VOV.VN - Mister Global là cuộc thi nam vương quốc tế được tổ chức từ năm 2014, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở mùa giải 2026 diễn ra tại Thái Lan, Trương Trọng Hiếu, chàng trai sinh năm 2001 quê Lâm Đồng, mang theo khoảng 70 kg hành lý để bước vào hành trình tranh tài.

Sáng 29/9, Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Nam vương toàn cầu 2026 - Mister Global 2026. Anh mang theo bốn vali với tổng trọng lượng khoảng 70 kg, chủ yếu là trang phục phục vụ các phần thi và lịch trình hoạt động. Riêng trang phục dân tộc được đóng gói riêng và sẽ được ê-kíp vận chuyển sang sau.

Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 29/9 đến 10/10, quy tụ 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước ngày lên đường, Trọng Hiếu cho biết đã hoàn tất quá trình chuẩn bị về kỹ năng, kiến thức và tâm lý.

chang trai lam Dong mang 70 kg hanh ly sang thai lan thi mister global hinh anh 1
Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Mister Global 2026.

Trương Trọng Hiếu cao 1,85 m, hiện nặng 80 kg, số đo 102-78-100 cm. Để có được hình thể hiện tại, anh trải qua quá trình thay đổi kéo dài nhiều năm. Thời điểm còn du học tại Đài Loan (Trung Quốc), dù sở hữu chiều cao 1,85 m, Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60 kg. Anh bắt đầu tập luyện, xây dựng cơ bắp và từng đặt mục tiêu cán mốc 85 kg.

Sau giai đoạn tăng cơ, khi trở về Việt Nam, anh chuyển sang siết cơ, điều chỉnh chế độ ăn với cá basa, tôm, mực tươi, thịt bò nạc và ức gà, đồng thời hạn chế dầu mỡ, thịt mỡ và gia vị công nghiệp. Theo Trọng Hiếu, tỷ lệ mỡ cơ thể của anh hiện khoảng 7%.

chang trai lam Dong mang 70 kg hanh ly sang thai lan thi mister global hinh anh 2

Bên cạnh việc tập luyện, anh tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia về dinh dưỡng, giấc ngủ, vi chất và sức khỏe tinh thần. Anh cũng dành thời gian rèn luyện catwalk, giải phóng hình thể, kỹ năng ứng biến trước ống kính và ngoại ngữ.

Trước khi bước vào lĩnh vực người mẫu, Trọng Hiếu từng có thời gian dài học tập và làm việc tại Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Tốt nghiệp đại học, anh được bổ nhiệm làm quản lý tại một nhà hàng lớn và làm việc khoảng hai năm rưỡi. Mức thu nhập cao nhất anh từng đạt gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ duyên với thời trang đến khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế tại Đài Loan thiếu người mẫu. Nhờ chiều cao 1,85 m và ngoại hình phù hợp, Trọng Hiếu được mời trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Đài Loan. Sau lần đầu bước lên sàn diễn, anh tiếp tục nhận được lời mời tham gia một số chương trình khác.

Tại cuộc thi, ngoài các phần thi và hoạt động theo lịch trình, Trọng Hiếu dự định giới thiệu với bạn bè quốc tế một số nét văn hóa, đời sống Việt Nam, trong đó có những địa danh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố và các món ăn quen thuộc như bánh mì, phở.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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