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Nam vương cao 1,86 m của Việt Nam thi Manhunt International 2026

Thứ Hai, 10:07, 31/08/2026
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VOV.VN - Trần Tiến Dũng được công bố dự Manhunt International 2026 tại Sri Lanka. Nam vương cho biết từng hoài nghi bản thân trước những kỳ vọng sau đăng quang nhưng chọn tập trung vào từng phần thi và giữ bản lĩnh riêng.

Trần Tiến Dũng được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2026, diễn ra tại Sri Lanka từ ngày 3 đến 9/9. Cuộc thi năm nay có khoảng 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ, cao 1,86 m, nặng 79 kg, số đo 109-85-103 cm. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng làm giám đốc marketing cho một chuỗi phòng tập trước khi chuyển hướng sang công việc người mẫu.

nam vuong cao 1,86 m cua viet nam thi manhunt international 2026 hinh anh 1
Nam vương Trần Tiến Dũng

Tháng 12/2025, Tiến Dũng vượt qua 35 thí sinh tại chung kết Manhunt Vietnam tổ chức ở Đồng Nai để giành danh hiệu cao nhất, đồng thời nhận giải phụ Người có hình thể đẹp nhất.

Sau cuộc thi trong nước, nam vương dành thời gian chuẩn bị cho đấu trường quốc tế. Anh tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ. Tiến Dũng thừa nhận giao tiếp và tiếng Anh vẫn là những kỹ năng bản thân cần tiếp tục cải thiện.

Nam vương cho biết anh duy trì lịch sinh hoạt và tập luyện từ sáng sớm, đồng thời xác định phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình tại cuộc thi. Theo Tiến Dũng, các đại diện quốc tế năm nay đều sở hữu ngoại hình và hồ sơ nổi bật, vì vậy anh muốn tập trung vào từng phần thi thay vì đặt nặng một thứ hạng cụ thể.

Trước ngày lên đường, Tiến Dũng cũng chia sẻ về những áp lực sau khi đăng quang trong nước. Anh cho biết từng có thời điểm hoài nghi bản thân khi đứng trước những kỳ vọng lớn.

Qua quá trình chuẩn bị, Tiến Dũng nhận ra mình không cần sống theo mục tiêu của người khác mà quan trọng hơn là hiểu rõ bản thân và giữ được bản lĩnh riêng.

“Tôi muốn mang hình ảnh người đàn ông tự tin, trưởng thành, hiện đại và luôn lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất của người Việt Nam ra trường quốc tế”, Trần Tiến Dũng nói.

Theo ông Chu Tấn Văn, đại diện đơn vị giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam, phía đơn vị kỳ vọng Tiến Dũng có thể giành danh hiệu cao nhất hoặc ít nhất lọt Top 5. Ông đánh giá đại diện Việt Nam có lợi thế về ngoại hình, sự nam tính và nền tảng học vấn.

Tại Manhunt International 2026, Tiến Dũng cũng chuẩn bị trang phục mang yếu tố văn hóa Việt Nam cho phần Iconic National Costume và các hoạt động tại Sri Lanka. Hai bộ áo dài được lựa chọn gồm “Long bào Triều Nguyễn”, thực hiện cùng nghệ nhân áo dài Năm Tuyền, và áo dài ngũ thân.

Bên cạnh việc rèn luyện cho các phần thi, Trần Tiến Dũng còn tham gia các hoạt động cộng đồng trước khi bước vào hành trình quốc tế.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là sân chơi nhan sắc dành cho nam giới. Cuộc thi đánh giá thí sinh qua nhiều tiêu chí như hình thể, khả năng trình diễn, giao tiếp, đồng thời chú trọng sức khỏe, sự nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Việt Nam từng có một số đại diện tham dự như Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi thuộc về Ngọc Tình, người đăng quang Manhunt International 2017.

Hà Phương/VOV.VN
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