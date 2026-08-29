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Châu Bùi kể về bố từng là chiến sĩ đặc công, Võ Điền Gia Huy xúc động vì mẹ

Thứ Bảy, 08:29, 29/08/2026
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VOV.VN - Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng cùng bố mẹ tham gia chương trình thực tế mới, qua những chuyến đi riêng để có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ và nhìn lại khoảng cách giữa hai thế hệ.

Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng sẽ cùng bố mẹ tham gia chương trình truyền hình thực tế Dấu chân tình thân, lên sóng từ ngày 29/8. Chương trình xoay quanh những chuyến đi riêng giữa cha mẹ và con cái, qua đó tạo cơ hội để các thành viên có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ và hiểu nhau hơn.

Ba gia đình tham gia gồm Châu Bùi và bố là ông Bùi Mạnh Cường, Hậu Hoàng và mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Võ Điền Gia Huy và mẹ là bà Bùi Thị Quí.

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Bố Châu Bùi từng là chiến sĩ đặc công, có nhiều kinh nghiệm đi rừng.

Trong hành trình của Châu Bùi, cô cùng bố trải nghiệm cuộc sống tại bản Mường, Xóm Khanh - Cúc Phương. Bố Châu Bùi từng là chiến sĩ đặc công, có kinh nghiệm đi rừng và nhiều kỹ năng sinh tồn.

Theo chia sẻ của nữ người mẫu, trước chuyến đi, bố là người cô “sợ nhất trên đời” bởi tính cách nghiêm khắc và ít bộc lộ cảm xúc. Khi cùng nhau rời khỏi không gian sống quen thuộc, Châu Bùi có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của bố.

“Quãng thời gian tuyệt vời này đã giúp mình và bố có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với nhau và hiểu nhau hơn. Mình đã không còn sợ bố sau… 29 năm có mặt trên cõi đời này”, Châu Bùi nói.

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Võ Điền Gia Huy nhận ra mẹ luôn mong có thêm thời gian ở bên con.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cùng mẹ đến một làng chài tại Giao Hưng, Ninh Bình. Chuyến đi xuất phát từ mong muốn khá giản dị của mẹ nam diễn viên là có thêm thời gian ở bên con.

Theo nội dung chương trình, hai mẹ con đến một vùng đất mới, cùng làm quen với nhịp sống của ngư dân và tự trải nghiệm các hoạt động tại đây. Không có người dẫn đường, cả hai cùng trở thành những người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi.

Từ hành trình này, Võ Điền Gia Huy nhận ra mẹ luôn mong muốn được dành nhiều thời gian bên mình, trong khi công việc khiến anh không phải lúc nào cũng có thể đáp lại mong muốn đó.

“Mình nhận ra rằng, mẹ luôn mong muốn được ở bên mình nhưng mình lại không có thời gian để ở bên mẹ. Dấu chân tình thân sẽ là những thước phim tuyệt vời nhất mà mẹ con mình có từ trước đến giờ”, nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh Châu Bùi và Võ Điền Gia Huy, Hậu Hoàng cũng tham gia chương trình cùng mẹ. Hai mẹ con trở về xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, nơi gắn với tuổi thơ của mẹ cô.

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Hậu Hoàng cùng mẹ trở về nơi gắn với tuổi thơ của bà tại Phú Thọ.

Hành trình giúp Hậu Hoàng tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của mẹ trước khi lập gia đình và những khó khăn bà từng trải qua. Nữ ca sĩ cho biết giữa hai mẹ con vốn gần như không có khoảng cách, nhưng chuyến đi vẫn giúp cô hiểu hơn những vất vả mà mẹ từng trải qua để các con có cuộc sống như hiện tại.

Theo đạo diễn Lương Thanh Tùng, chương trình hướng đến việc tạo ra không gian để hai thế hệ cùng nhìn lại quỹ thời gian dành cho nhau. Những người con không chỉ là người được chăm sóc mà còn phải chủ động chăm sóc bố mẹ, trong khi phụ huynh có dịp hiểu thêm những áp lực và thế giới riêng của con cái.

Trong mỗi chuyến đi, các nghệ sĩ và bố mẹ phải thực hiện một số yêu cầu như nấu ăn cho bố mẹ, làm bố mẹ cười mỗi ngày hoặc hoàn thành một mong muốn bất kỳ của bố hoặc mẹ.

Chương trình không xây dựng các tình huống buộc nhân vật phải bộc lộ cảm xúc mà để những tương tác giữa các thành viên diễn ra trong quá trình cùng sinh hoạt, di chuyển và trải nghiệm.

Dấu chân tình thân gồm 16 tập, phát sóng từ ngày 29/8 trên kênh QPVN và nền tảng số, đồng thời lên sóng SCTV6 từ ngày 6/9.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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