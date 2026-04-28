Võ Điền Gia Huy nói về danh xưng "tổng tài" và sự ăn ý với Tam Triều Dâng

Võ Điền Gia Huy là cái tên đang phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội khi series "Vì mẹ anh phán chia tay" tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Đảm nhận vai Triệu Phú – một thiếu gia đối mặt với những rắc rối tình cảm từ sự áp đặt của gia đình, nam diễn viên đã chinh phục hoàn toàn công chúng trẻ bằng lối diễn xuất tự nhiên. Với cột mốc ấn tượng 1,2 tỷ lượt xem sau khi kết thúc, tác phẩm không chỉ khẳng định thành công về mặt thương mại mà còn cho thấy sức hút khó cưỡng của mỹ nam gốc Tây Ninh.

Vai tổng tài rất dễ bị gồng nếu chỉ tập trung vào vẻ ngoài

PV: “Vì mẹ anh phán chia tay” kết thúc với 1,2 tỷ lượt xem, cái tên Võ Điền Gia Huy đang phủ sóng khắp nơi. Cảm giác của anh thế nào khi bỗng chốc trở thành "tổng tài quốc dân" của mọi nhà?

Võ Điền Gia Huy: Thật ra Huy thấy mọi thứ đến khá bất ngờ. Lúc nhận dự án, mình chỉ nghĩ đơn giản là làm tốt vai diễn thôi, chứ không dám kỳ vọng nó viral như vậy. Khi phim đạt 1,2 tỷ lượt xem và mọi người gọi mình là ‘tổng tài quốc dân’, Huy vừa vui, vừa hơi… ngại. Tại ngoài đời Huy không phải kiểu người quá tổng tài đâu, mình có đời sống khá bình thường thôi.

Nhưng điều Huy trân trọng nhất là tình cảm của khán giả. Có thể mọi người thích nhân vật Triệu Phú, nhưng nếu qua đó mà nhớ đến Võ Điền Gia Huy thì đó là một động lực rất lớn để Huy cố gắng hơn trong những dự án tiếp theo.

PV: Nhiều khán giả sững sờ khi biết anh đã 30 tuổi nhưng vẫn vào vai nam sinh trung học cực ngọt với visual "phát sáng". Anh có bí quyết gì để duy trì "vibe nam thần học đường" bất chấp thời gian, hay đây hoàn toàn là nhờ sự ưu ái của camera?

Võ Điền Gia Huy: Thật ra Huy không nghĩ mình có bí quyết gì đặc biệt đâu. Việc vào vai học sinh ở tuổi 30 cũng là một thử thách với Huy, nên mình phải cố gắng nhiều hơn về ngoại hình lẫn năng lượng. Huy có giữ một số thói quen cơ bản như ngủ đủ, tập luyện nhẹ, và cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Với Huy thì vibe học đường không chỉ là ngoại hình mà còn là cảm giác trẻ trung từ bên trong nữa.

Còn chuyện phát sáng thì… chắc phải dành lời khen đó cho ê-kíp và camera. Họ hỗ trợ Huy rất nhiều để nhân vật lên hình được trọn vẹn nhất.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng

PV: Anh từng chia sẻ mình chọn vai này để làm mới hình ảnh theo hướng trẻ trung hơn. Phải chăng sau những vai diễn gai góc, hành động, anh nhận ra "đẹp trai và lãng mạn" mới thực sự là vũ khí lợi hại nhất của mình?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ ‘đẹp trai và lãng mạn’ có thể là một lợi thế, nhưng chắc chắn không phải là điểm mạnh duy nhất. Nếu chỉ dựa vào điều đó thì mình sẽ rất dễ bị một màu.

Trước đây Huy có cơ hội thử sức với những vai gai góc, hành động, và đó là những trải nghiệm rất quý. Nhưng với dự án này, Huy muốn làm mới mình, mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi hơn với khán giả.

Huy nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là mình hợp vai và kể được câu chuyện một cách chân thật. Còn việc khán giả nhớ đến mình vì hình ảnh nào, Huy xem đó là một cái duyên nhiều hơn là vũ khí.

PV: Nhiều khán giả nhận xét vai Triệu Phú của anh có bóng dáng của các "chaebol" trong phim Hàn Quốc. Anh có tham khảo lối diễn xuất hay phong thái của nam thần xứ Hàn nào để đưa vào nhân vật này không?

Võ Điền Gia Huy: Thật ra khi xây dựng nhân vật Triệu Phú, Huy cũng có xem và tham khảo một số hình mẫu trong phim Hàn, vì đó là hình tượng đã rất quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, Huy không cố gắng ‘copy’ một ai cụ thể. Huy nghĩ mỗi nhân vật cần có màu sắc riêng, nên Huy cố gắng giữ lại những gì phù hợp với câu chuyện và tính cách của Triệu Phú, đồng thời điều chỉnh để nó gần với văn hóa và cảm xúc của khán giả Việt Nam hơn.

Nếu khán giả thấy một chút vibe Hàn Quốc trong đó thì Huy nghĩ đó là một sự kết nối thú vị, nhưng Huy vẫn mong mọi người nhớ đến Triệu Phú như một nhân vật có màu sắc riêng.

PV: Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng: "Diễn viên Việt đóng vai tổng tài thường bị gồng"? Anh đã làm gì để nhân vật của mình vừa sang chảnh, vừa tự nhiên?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ mỗi ý kiến của khán giả đều có lý do của nó. Thật ra những dạng vai như tổng tài rất dễ bị cảm giác gồng, vì nếu mình chỉ tập trung vào vẻ ngoài hay khí chất thì đôi khi sẽ bị thiếu tự nhiên.

Với Huy, điều quan trọng nhất là phải hiểu nhân vật trước họ nghĩ gì, cảm xúc ra sao, chứ không chỉ là họ trông như thế nào. Khi mình tin vào nhân vật rồi thì cách thể hiện cũng sẽ mềm lại, không cần phải cố diễn sang.

Huy cũng cố gắng tiết chế trong diễn xuất, giữ mọi thứ ở mức vừa đủ, và tìm những khoảnh khắc đời thường hơn để nhân vật gần gũi với khán giả. Còn việc nhân vật có sang chảnh hay không thì chắc là nhờ thêm rất nhiều từ phần hình ảnh, trang phục và ê-kíp hỗ trợ nữa.

Không dùng chuyện tình cảm để PR phim

PV: Khán giả gọi anh và Tam Triều Dâng là "cặp đôi Coconut" vì quá ăn ý. Để có được sự tự nhiên đó, hai người đã phải "nuôi" cảm xúc với nhau ngoài đời thực như thế nào trước khi vào set quay?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ ‘cặp đôi Coconut’ là một cái tên rất dễ thương, và Huy cũng rất vui khi khán giả cảm nhận được sự kết nối giữa hai nhân vật.

Thật ra trước khi quay, Huy và Tam Triều Dâng có dành thời gian nói chuyện, đọc kịch bản cùng nhau để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai nhân vật. Tụi Huy cố gắng tạo sự thoải mái, giống như hai người bạn, để khi vào set thì cảm xúc có thể đến một cách tự nhiên nhất.

Ngoài ra, trong quá trình quay, tụi Huy cũng hay trao đổi nhỏ với nhau về cách xử lý từng cảnh, nên dần dần sẽ có một sự ăn ý nhất định. Còn việc nuôi cảm xúc ngoài đời thì Huy nghĩ tụi mình giữ ở mức vừa đủ để phục vụ cho vai diễn thôi. Quan trọng nhất vẫn là khi vào cảnh, cả hai đều tin vào câu chuyện và cảm xúc của nhân vật.

PV: Tam Triều Dâng tiết lộ đây là dự án có nhiều cảnh hôn nhất sự nghiệp của cô ấy. Với anh, trong các cảnh hôn đó, có khoảnh khắc nào sự "rung cảm vật lý" thực sự biến thành rung động trái tim không?

Võ Điền Gia Huy: Những cảnh hôn hay cảnh tình cảm thì chắc chắn sẽ có rung cảm ở một mức nào đó, vì khi mình nhập vai thì cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng khá nhiều đến mình.

Nhưng Huy nghĩ đó là rung cảm của nhân vật nhiều hơn là của bản thân Huy. Khi hai diễn viên cùng tập trung và tin vào câu chuyện, thì những khoảnh khắc đó sẽ trở nên rất thật trên màn ảnh. Sau mỗi cảnh quay, tụi Huy vẫn quay lại là đồng nghiệp bình thường và giữ sự chuyên nghiệp với nhau. Huy nghĩ điều đẹp nhất là khán giả cảm nhận được cảm xúc đó, còn tụi Huy thì giữ nó ở đúng chỗ trong câu chuyện của nhân vật.

PV: Anh nghĩ sao nếu khán giả cho rằng việc anh và Tam Triều Dâng liên tục có cử chỉ thân mật chỉ là một chiêu trò PR để giữ nhiệt cho phim?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ khán giả có quyền đặt câu hỏi, và Huy tôn trọng mọi góc nhìn. Trong thời điểm một dự án đang được quan tâm, việc mọi người chú ý nhiều hơn đến tương tác giữa diễn viên cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng với Huy, những sự thoải mái hay thân thiết giữa Huy và Tam Triều Dâng phần lớn đến từ quá trình làm việc chung và sự ăn ý khi diễn. Khi đã hiểu nhau trong công việc thì những tương tác đó sẽ tự nhiên hơn, chứ không phải là điều tụi Huy cố tình tạo ra.

Huy cũng không nghĩ mình cần phải làm quá nhiều thứ bên ngoài để giữ nhiệt, vì điều quan trọng nhất vẫn là câu chuyện và cảm xúc mà bộ phim mang lại. Nếu khán giả cảm thấy vui khi nhìn thấy sự kết nối đó thì Huy rất trân trọng.

PV: Dạo gần đây, cư dân mạng đang xôn xao trước nghi vấn anh và Uyển Ân (em gái Trấn Thành) đang bí mật hẹn hò. Anh phản hồi thế nào về "chiếc thuyền" mới này, nhất là khi nó đang dần lấn lướt cả "couple Coconut"?

Võ Điền Gia Huy: Với Huy, Uyển Ân là một người bạn, một đồng nghiệp mà Huy rất quý trong công việc. Những sự kiện gần đây chỉ là vô tình cả 2 cùng posts khá giống nhau.

Huy nghĩ mỗi chiếc thuyền đều là tình cảm mà khán giả dành cho nhân vật hoặc cho sự kết hợp giữa các diễn viên, và Huy rất trân trọng điều đó. Nhưng Huy cũng mong mọi người sẽ tập trung nhiều hơn vào các dự án và vai diễn của Huy. Còn về chuyện cá nhân, khi nào có điều gì thật sự rõ ràng, Huy nghĩ mình sẽ chia sẻ một cách phù hợp.

Tôi không đặt nặng việc tham gia một dự án để đo cơ hội tỏa sáng

PV: Từ một "chàng thơ" trong "Thưa mẹ con đi" đến tên không tặc máu lạnh trong "Tử chiến trên không", và giờ là thiếu gia si tình. Anh có sợ việc được gọi là "tổng tài" sẽ khiến mình bị đóng khung?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ mỗi giai đoạn, khán giả sẽ nhớ đến mình qua một hình ảnh nhất định, và tổng tài có thể là một dấu ấn đẹp ở thời điểm này. Huy rất vui và trân trọng điều đó.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở một màu sắc thì chắc chắn Huy sẽ sợ. Là một diễn viên, Huy luôn muốn được thử nhiều dạng vai khác nhau từ nhẹ nhàng, lãng mạn đến những vai gai góc, thậm chí là phản diện.

Trước đây Huy đã có cơ hội trải nghiệm những màu sắc khá khác nhau, và Huy nghĩ đó là điều mình muốn tiếp tục theo đuổi. Tổng tài có thể là một bước tiến mới, nhưng không phải là đích đến. Điều Huy mong nhất là khi nhắc đến Võ Điền Gia Huy, khán giả sẽ nghĩ đến một diễn viên có thể biến hóa, chứ không chỉ gắn với một hình ảnh cố định.

PV: Nhìn lại hành trình từ "Thưa mẹ con đi" đến nay, anh đã có những bước tiến dài. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng bùng nổ như mong đợi. Có bao giờ anh rơi vào trạng thái khủng hoảng khi một bộ phim mình tâm huyết không nhận được sự chú ý của công chúng?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ nếu nói là chưa từng áp lực hay chạnh lòng thì chắc là không đúng. Làm nghề này, khi mình đặt nhiều tâm huyết vào một dự án mà không nhận được sự đón nhận như mong đợi, thì cảm giác hụt hẫng là có.

Nhưng Huy không gọi đó là khủng hoảng. Với Huy, đó là một giai đoạn để mình nhìn lại xem mình đã làm tốt ở đâu, còn thiếu gì, và có thể cải thiện điều gì ở những dự án sau. Mỗi dự án, dù thành công hay không, đều cho Huy một bài học nhất định. Và Huy nghĩ điều quan trọng nhất là mình vẫn giữ được sự yêu nghề và tiếp tục đi tiếp.

Có thể có những lúc mình đi chậm lại một chút, nhưng nếu đi đúng hướng thì Huy tin là khán giả sẽ nhìn thấy sự cố gắng đó theo thời gian.

PV: Phim của Trấn Thành từ lâu đã được xem là 'bảo chứng phòng vé' với những con số doanh thu trăm tỷ. Khi lỡ hẹn với dự án của Trấn Thành, anh có lo lắng mình sẽ mất đi cơ hội tỏa sáng nếu dự án digital này không thành công như kỳ vọng?

Võ Điền Gia Huy: Huy nghĩ mỗi cơ hội đều có giá trị riêng của nó, và việc ‘lỡ hẹn’ với một dự án nào đó đôi khi chỉ là do thời điểm chưa phù hợp. Huy không quá đặt nặng việc mình có tham gia một dự án cụ thể hay không để đánh giá cơ hội tỏa sáng của bản thân. Với Huy, mỗi dự án mình tham gia dù là điện ảnh hay digital đều là một cơ hội để học hỏi và đến gần hơn với khán giả.

Thành công của một dự án phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và Huy nghĩ điều mình có thể kiểm soát tốt nhất vẫn là sự chuẩn bị và nỗ lực của bản thân trong từng vai diễn. Nếu dự án này được khán giả đón nhận thì đó là điều rất đáng quý, còn nếu chưa như kỳ vọng thì Huy xem đó là một bước trong hành trình của mình, chứ không phải là một cơ hội bị mất đi.

PV: Nếu bây giờ có một kịch bản yêu cầu anh phải hy sinh hoàn toàn vẻ điển trai này ví dụ như tăng 20kg hoặc làm gương mặt trở nên xấu xí, "tổng tài" Gia Huy có dám đánh đổi không?

Võ Điền Gia Huy: Nếu vai diễn thật sự phù hợp và có chiều sâu, Huy nghĩ mình sẵn sàng. Ngoại hình là một điểm cộng, nhưng không phải là điều duy nhất để mình làm nghề lâu dài.

Tất nhiên, việc thay đổi như tăng cân hay làm khác đi diện mạo cũng cần có sự chuẩn bị kỹ, để đảm bảo sức khỏe và phù hợp với kế hoạch làm việc. Nhưng nếu đó là một nhân vật mà Huy tin rằng mình có thể kể được một câu chuyện thú vị, thì Huy không ngại thử sức.

Huy nghĩ là một diễn viên, đôi khi mình cần bước ra khỏi vùng an toàn một chút. Nếu cứ giữ mãi hình ảnh đẹp thì sẽ rất khó để đi xa hơn. Nên nếu có một vai diễn đủ thuyết phục, biết đâu mọi người sẽ thấy một phiên bản rất khác của Huy trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn anh!