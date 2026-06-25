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Chỉ cần World Cup trở lại, Shakira lại "chiếm sóng" MXH

Thứ Năm, 09:45, 25/06/2026
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VOV.VN - Chỉ vài giây xuất hiện trên khán đài World Cup 2026, Shakira lại trở thành tâm điểm mạng xã hội. Sau hơn 20 năm đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Nữ hoàng nhạc Latin" không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là một biểu tượng văn hóa mỗi mùa World Cup.

Có những nghệ sĩ nổi tiếng nhờ một ca khúc. Có những người gắn với một thời kỳ. Nhưng với Shakira, cứ mỗi lần World Cup trở lại, tên tuổi của cô lại xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội như một phần không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vài ngày trước, một khoảnh khắc rất ngắn trên khán đài World Cup 2026 lại khiến điều đó được nhắc đến.

Không phải màn trình diễn giữa sân, cũng không phải một ca khúc mới. Chỉ là hình ảnh Shakira ngồi theo dõi trận đấu của Argentina cùng hai con. Khi máy quay truyền hình hướng đến khán đài, cậu con trai Milan bất ngờ hôn mẹ. Đó là một khoảnh khắc giản dị, nhưng chỉ trong ít giờ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều thú vị là sức hút của Shakira dường như chưa bao giờ phụ thuộc vào việc cô làm gì mà chỉ cần cô xuất hiện.

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Những hình ảnh của Shakira trên khán đài vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhiều ngày sau trận đấu.

Thực tế, World Cup và Shakira đã tạo thành một "mối lương duyên" hiếm có trong làng giải trí thế giới.

Năm 2010, Waka Waka (This Time for Africa) không chỉ trở thành ca khúc chính thức của World Cup mà còn được xem là một trong những bản nhạc thể thao thành công nhất lịch sử. Giai điệu ấy vượt khỏi khuôn khổ bóng đá để trở thành ký ức của cả một thế hệ.

Bốn năm sau, La La La (Brazil 2014) tiếp tục phủ sóng toàn cầu. Đến World Cup 2026, Shakira trở lại với Dai Dai, khẳng định vị thế của nghệ sĩ hiếm hoi có tới ba bản hit gắn với ba kỳ World Cup khác nhau.

Không nhiều ca sĩ có thể khiến người hâm mộ nhớ đến World Cup chỉ bằng việc nhắc tên mình. Đó cũng là lý do mỗi lần Shakira xuất hiện trên khán đài, máy quay gần như luôn dành cho cô vài giây. Và chỉ vài giây ấy cũng đủ tạo ra hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Có một nghịch lý thú vị: Trong khi World Cup là sân khấu của những ngôi sao bóng đá, Shakira lại luôn là ngôi sao của... khán đài. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ người Colombia vẫn khiến công chúng ngạc nhiên bởi vẻ ngoài gần như không thay đổi sau hơn hai thập kỷ. Mái tóc vàng biểu tượng, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng tràn đầy khiến nhiều người khó tin cô đang ở ngưỡng cửa tuổi 50.

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Ở tuổi 49, "Nữ hoàng nhạc Latin" vẫn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung và thần thái rạng rỡ.

Dưới những hình ảnh từ World Cup năm nay, bên cạnh các cuộc bàn luận về Messi hay tuyển Argentina, không ít bình luận lại dành để khen ngợi nhan sắc và thần thái của "Nữ hoàng nhạc Latin". Có người ví von rằng thời gian dường như đã "bỏ quên" Shakira.

Trong hơn 20 năm, Shakira đã trở thành biểu tượng giao thoa giữa âm nhạc và bóng đá. Cô là nghệ sĩ mà mỗi lần World Cup diễn ra, người hâm mộ đều mong chờ sẽ xuất hiện ở đâu đó: Trên sân khấu, trong một MV, trên khán đài hay đơn giản chỉ là một khung hình ngắn của truyền hình.

chi can world cup tro lai, shakira lai chiem song mxh hinh anh 3
Hơn hai thập kỷ gắn bó với World Cup qua âm nhạc và những lần xuất hiện đặc biệt, Shakira đã trở thành một biểu tượng văn hóa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup luôn tạo ra những người hùng mới trên sân cỏ. Nhưng ngoài đường biên, Shakira vẫn là một trong những "ngôi sao cố định" của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vài ngày sau khi máy quay bắt trọn khoảnh khắc cô cùng các con trên khán đài, mạng xã hội vẫn chưa ngừng nhắc đến nụ cười, vẻ đẹp ở tuổi 49 và sức hút khó lý giải của "Nữ hoàng nhạc Latin".

Có lẽ đó chính là điều đặc biệt nhất: Sau hơn hai thập kỷ đồng hành cùng World Cup bằng âm nhạc, Shakira không còn đơn thuần là một ca sĩ xuất hiện tại giải đấu. Cô đã trở thành một phần của ký ức World Cup, nơi chỉ một lần xuất hiện cũng đủ để cả thế giới tiếp tục nhắc tên nhiều ngày sau đó.

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Hải Hà/VOV.VN
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