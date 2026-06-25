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Từ tiếng hô "Siuuu" đến hiện tượng văn hóa toàn cầu mang tên Cristiano Ronaldo

Thứ Năm, 08:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Tiếng hô "Siuuu" vang lên từ các sân vận động World Cup đến những sân bóng học đường trên khắp thế giới. Sau hơn hai thập kỷ, Cristiano Ronaldo không chỉ là một huyền thoại bóng đá mà đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, biểu tượng của khát vọng, tranh cãi và sức ảnh hưởng vượt khỏi sân cỏ.

Có một điều rất thú vị về Cristiano Ronaldo: Người ta không chỉ xem anh chơi bóng, người ta nói về anh, tranh cãi về anh, so sánh anh, bảo vệ anh và đôi khi cũng chỉ trích anh. Nhưng rồi cuối cùng, người ta vẫn tiếp tục nói về anh.

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Ronaldo chưa bao giờ thực sự rời khỏi tâm điểm của sự chú ý toàn cầu.

Rạng sáng 24/6, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 2 bàn thắng vào lưới Uzbekistan tại World Cup 2026, tiếp tục nối dài danh sách những kỷ lục vốn đã đồ sộ trong sự nghiệp. Nhưng điều đáng chú ý nhất sau trận đấu ấy có lẽ không nằm ở những con số. Điều đáng nói hơn là ở tuổi 41, Ronaldo vẫn có thể khiến cả thế giới cùng hướng sự chú ý về mình. Trong thời đại ngày nay, đó là một năng lực hiếm hơn cả tài năng chơi bóng.

tu tieng ho siuuu den hien tuong van hoa toan cau mang ten cristiano ronaldo hinh anh 1
CR7 được xem là một trong những biểu tượng đại chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất thế kỷ XXI.

Thế giới hiện đại liên tục sản sinh những thần tượng mới. Mỗi nền tảng mạng xã hội lại tạo ra những người nổi tiếng riêng. Công chúng sống trong vô số "bong bóng" khác nhau với những mối quan tâm khác nhau. Chính vì vậy, ngày càng ít nhân vật có thể vượt qua các biên giới văn hóa, ngôn ngữ và thế hệ để trở thành một biểu tượng chung của toàn cầu. Ronaldo là một trong số rất ít người làm được điều đó.

Không phải ngẫu nhiên mà Instagram của anh sở hữu hơn 667 triệu người theo dõi. Con số ấy không còn phản ánh sức hút của một vận động viên. Nó phản ánh quy mô của một hiện tượng văn hóa. Mỗi hình ảnh tập luyện, mỗi đoạn video đời thường hay một phát biểu của Ronaldo đều có thể trở thành chủ đề được bàn luận trên phạm vi toàn cầu. Trong một thế giới mà sự nổi tiếng thường đến rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh, việc duy trì sức ảnh hưởng suốt hơn 20 năm là điều gần như phi thường.

Nhưng điều khiến Ronaldo đặc biệt không nằm ở sự nổi tiếng. Thế giới chưa bao giờ thiếu những người nổi tiếng. Điều khiến anh trở nên khác biệt là khả năng tạo ra cảm xúc. Ronaldo là một trong số ít nhân vật mà gần như không ai đứng ở trạng thái trung lập. Người hâm mộ nhìn thấy ở anh hình mẫu của ý chí, sự kỷ luật và khát vọng chiến thắng. Những người không yêu mến anh lại nhìn thấy một cái tôi quá lớn, một con người bị ám ảnh bởi thành tích và hào quang. Điều thú vị là cả hai cách nhìn ấy đều tồn tại song song suốt hơn hai thập kỷ.

Có lẽ đó chính là dấu hiệu của một biểu tượng văn hóa thực thụ. Những biểu tượng lớn nhất của văn hóa đại chúng chưa bao giờ được tất cả yêu thích. Họ là những người khiến xã hội liên tục đối thoại về mình.

Ronaldo cũng vậy, anh không chỉ là một cầu thủ ghi bàn mà còn là đề tài của những cuộc tranh luận bất tận về tài năng, thành công, tham vọng, sự ích kỷ, lòng kiêu hãnh và giới hạn của con người. Công chúng không chỉ theo dõi Ronaldo vì bóng đá. Họ theo dõi câu chuyện mang tên Cristiano Ronaldo.

Câu chuyện ấy hấp dẫn bởi nó chạm đến một khát vọng rất phổ quát của thời hiện đại: Niềm tin rằng con người có thể thay đổi số phận bằng ý chí của chính mình. Khác với hình ảnh của những thiên tài được tạo hóa ưu ái, Ronaldo luôn xây dựng hình tượng của một người tự tạo nên bản thân bằng lao động. Từ cậu bé lớn lên tại Madeira, hòn đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương, anh trở thành một trong những con người nổi tiếng nhất hành tinh. Hành trình ấy khiến hàng triệu người nhìn thấy trong Ronaldo không chỉ là một ngôi sao bóng đá mà còn là biểu tượng của nỗ lực và khát vọng vươn lên.

tu tieng ho siuuu den hien tuong van hoa toan cau mang ten cristiano ronaldo hinh anh 2
Chiếc áo số 7 gắn liền với một trong những thương hiệu cá nhân nổi tiếng nhất thế giới thể thao.

Có lẽ vì thế mà ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp những chiếc áo số 7. Từ các khán đài World Cup, những sân vận động tại châu Âu, châu Á hay Nam Mỹ cho đến các sân bóng học đường, những con ngõ nhỏ và các khoảng đất trống trong khu dân cư. Không ít đứa trẻ mặc chiếc áo ấy thậm chí chưa từng chứng kiến những năm tháng đỉnh cao nhất của Ronaldo ở Manchester United hay Real Madrid. Chúng sinh ra khi Ronaldo đã là một huyền thoại. Nhưng chúng vẫn chọn mặc chiếc áo của anh, bắt chước cách ăn mừng của anh và gọi tên anh sau mỗi bàn thắng.

Đó là một chi tiết rất đáng suy ngẫm, bởi thần tượng thể thao thường thuộc về một thế hệ trong khi biểu tượng văn hóa có khả năng đi qua nhiều thế hệ khác nhau. Những đứa trẻ từng dán poster Ronaldo lên tường năm 2006 giờ đã trở thành cha mẹ. Trong khi đó, con cái của họ vẫn tiếp tục mặc áo số 7. Rất ít nhân vật của thế kỷ XXI duy trì được sức ảnh hưởng xuyên thế hệ như vậy.

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Không chỉ là cầu thủ bóng đá, Ronaldo còn là hiện tượng văn hóa được nhắc đến trên phạm vi toàn cầu.

Một ngày nào đó Ronaldo sẽ giải nghệ, những bàn thắng rồi sẽ dừng lại. Nhưng có lẽ di sản lớn nhất mà anh để lại không nằm trong các bảng thống kê. Nó nằm trong trí tưởng tượng của hàng triệu người trên khắp thế giới. Anh trở thành một câu chuyện, một niềm tin, một biểu tượng.

Và sau hơn hai thập kỷ, có lẽ kỷ lục lớn nhất của Cristiano Ronaldo không nằm trong những bàn thắng. Mà nằm ở việc anh vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng của thế giới, như một hiện tượng văn hóa mang tên CR7.

 

Hải Hà/VOV.VN
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