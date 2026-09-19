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Chia sẻ dài của Nhã Phương sau những ồn ào xoay quanh Trường Giang

Thứ Bảy, 19:50, 19/09/2026
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VOV.VN - Nhã Phương lên tiếng giữa những tranh luận liên quan đến Trường Giang thời gian qua. Nữ diễn viên khẳng định “Phương ổn”, đồng thời phản hồi về hoạt động quảng bá sản phẩm từng tham gia và cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

Trong chia sẻ mới nhất, diễn viên Nhã Phương lên tiếng về những tranh luận liên quan đến Trường Giang thời gian qua, đồng thời phản hồi việc bản thân bị chú ý trở lại vì hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây. Nữ diễn viên khẳng định hiện tại cô “ổn” và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng trong phạm vi trách nhiệm nếu được yêu cầu.

Nhã Phương cho biết những ngày qua, khi nhiều hình ảnh, sự việc trong quá khứ liên quan đến Trường Giang được chia sẻ trở lại và tạo nên tranh luận trên mạng xã hội, cô đã nhiều lần cân nhắc về cách ứng xử của mình.

chia se dai cua nha phuong sau nhung on ao xoay quanh truong giang hinh anh 1
Nhã Phương lên tiếng giữa những tranh luận liên quan đến Trường Giang thời gian qua.

Nữ diễn viên nhấn mạnh, bên cạnh vai trò người vợ của Trường Giang và người mẹ trong gia đình, cô cũng là một người phụ nữ, một nghệ sĩ có công việc và suy nghĩ độc lập.

“Phương đã từng trăn trở rất nhiều, mình phải làm gì trong trường hợp này. Và như các bạn đã thấy, Phương đã đưa ra thông điệp của mình, một thông điệp mà Phương nghĩ là hầu hết mọi người sẽ lựa chọn”, Nhã Phương chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, cô hiểu việc đưa ra bất kỳ phản ứng nào trong thời điểm Trường Giang đang là tâm điểm chú ý cũng có thể khiến bản thân bị cuốn vào những tranh luận. Tuy nhiên, Nhã Phương cho biết vẫn lựa chọn cách hành xử mà cô cho là phù hợp nhất.

Sau đó, chính cô cũng trở thành đối tượng được bàn luận trên mạng xã hội, từ những bình luận thể hiện sự thương cảm, mỉa mai đến các nghi ngờ về tình trạng thực tế mà cô đang trải qua.

Trước những ý kiến này, Nhã Phương nói ngắn gọn: “Phương chỉ có thể nói một câu lúc này, Phương ổn”.

Chia sẻ của Nhã Phương xuất hiện sau thời gian Trường Giang liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Hơn 10 ngày qua, nhiều video, hình ảnh và phát ngôn của nam nghệ sĩ trong các chương trình cũ được chia sẻ trở lại, kéo theo các ý kiến trái chiều về cách ứng xử. Tối 14/9, Trường Giang đăng bài xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”. Đến ngày 16/9, anh thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm, cho biết muốn dành thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”.

chia se dai cua nha phuong sau nhung on ao xoay quanh truong giang hinh anh 2
Nhã Phương và Trường Giang.

Trong khi những tranh luận liên quan đến Trường Giang chưa lắng xuống, Nhã Phương cho biết sự chú ý dành cho cô tiếp tục chuyển sang các hoạt động thương mại từng tham gia, đặc biệt là việc hợp tác với một nhãn hàng nước uống.

Theo Nhã Phương, sự hợp tác này đã kết thúc “một cách bình thường và hợp pháp” từ giữa năm 2025. Nữ diễn viên cho biết ở thời điểm nhận lời, cô lựa chọn sản phẩm dựa trên sự tin tưởng và trải nghiệm trực tiếp của bản thân.

“Phương đã lựa chọn vì Phương tin tưởng và Phương cũng là người trực tiếp sử dụng”, cô nói.

Nhã Phương cho biết những thông tin mình đưa ra trong thời gian hợp tác là thông tin nhận được từ nhãn hàng kết hợp với trải nghiệm cá nhân. Trước những tranh luận hiện nay liên quan đến chất lượng cũng như cách thức quảng bá sản phẩm, nữ diễn viên khẳng định tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng.

“Phương tôn trọng và sẽ hoàn toàn tuân thủ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Phương sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng”, Nhã Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô phản đối những thông tin chỉ trích mà mình cho là không có căn cứ. Nhã Phương mong các phản ánh, góp ý liên quan đến cô và sản phẩm cần dựa trên thông tin xác thực, được xử lý theo quy định pháp luật, tránh những đồn đoán có thể gây ảnh hưởng đến các bên liên quan.

Theo Nhã Phương, cô đã trao đổi với phía nhãn hàng và đơn vị này cho biết sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh liên quan đến sản phẩm qua đầu mối chính thức, sau đó đối chiếu và phản hồi theo quy định.

Cuối chia sẻ, Nhã Phương gửi lời cảm ơn khán giả đã đồng hành và dành tình cảm cho cô trong thời gian qua.

Hà Phương/VOV.VN
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