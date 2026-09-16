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Trường Giang tạm rút khỏi 2 ngày 1 đêm giữa lúc gây tranh luận

Thứ Tư, 15:19, 16/09/2026
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VOV.VN - Trường Giang vừa thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình 2 ngày 1 đêm. Động thái được nam nghệ sĩ đưa ra sau nhiều ngày trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội và chỉ hai ngày sau khi anh đăng bài xin lỗi khán giả.

Trong chia sẻ mới nhất, Trường Giang cho biết anh đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định. Nam nghệ sĩ viết: “Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của ‘2 ngày 1 đêm’”.

Trường Giang không đề cập đến việc rời chương trình lâu dài hay thời điểm sẽ trở lại. Anh chỉ cho biết muốn có thêm thời gian cho bản thân sau những tranh luận gần đây.

“Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

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Trường Giang xin vắng mặt ở đợt ghi hình 2 ngày 1 đêm

Cuối thông báo, Trường Giang gửi lời cảm ơn tới khán giả và mong người xem vẫn tiếp tục đồng hành với chương trình: “Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”.

Thông báo được đưa ra trong thời điểm tên tuổi Trường Giang liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Hơn 10 ngày qua, nhiều đoạn video, hình ảnh và phát ngôn của nam nghệ sĩ trong các chương trình trước đây được chia sẻ trở lại trên Threads và TikTok, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của anh.

Tối 14/9, Trường Giang lần đầu lên tiếng bằng một bài viết dài trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ cho biết quãng thời gian vừa qua là dịp để anh nhìn lại bản thân sau 20 năm làm nghề.

“Hơn một tuần qua là dịp để Giang nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng. Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, anh viết.

Trường Giang đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người từng bị tổn thương cũng như những khán giả đã ủng hộ anh trong nhiều năm.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

truong giang tam rut khoi 2 ngay 1 dem giua luc gay tranh luan hinh anh 2
Trường Giang hiện là một trong 6 thành viên quen thuộc của 2 ngày 1 đêm cùng Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI.

Anh cũng nói không mong những người yêu thương mình phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực, đồng thời mong các đồng nghiệp từng xuất hiện cùng mình trong những chương trình cũ không bị kéo vào những suy diễn liên quan đến câu chuyện của anh.

Sau lời xin lỗi, phản ứng của khán giả tiếp tục chia thành nhiều chiều. Một số ý kiến cho rằng lời chia sẻ của Trường Giang chưa đi thẳng vào những vấn đề đang gây tranh luận. Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng những câu chuyện trong quá khứ nên được nhìn trong bối cảnh cụ thể và điều quan trọng là cách một nghệ sĩ nhìn nhận, sửa đổi sau những sai sót.

Trường Giang hiện là một trong 6 thành viên quen thuộc của 2 ngày 1 đêm cùng Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Nam nghệ sĩ đồng hành với chương trình từ những mùa đầu và thường đảm nhận vai trò kết nối các thành viên.

2 ngày 1 đêm đang phát sóng mùa 5 với một số thay đổi về nhân sự và format. Tổng đạo diễn Mai Thắm rời chương trình sau bốn mùa, vị trí này được chuyển giao cho đạo diễn Nguyễn Vĩnh Thắng. Mùa mới cũng đưa vào mô hình “công ty du lịch”, khiến phản ứng của người xem ở những tập đầu có nhiều ý kiến khác nhau.

Giữa thời điểm chương trình đang bước vào giai đoạn mới, những tranh luận xoay quanh Trường Giang khiến sự xuất hiện của nam nghệ sĩ càng nhận được nhiều chú ý.

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2 ngày 1 đêm: HIEUTHUHAI vượt Lê Dương Bảo Lâm, trở thành “Tổng tài”

VOV.VN - Tập 100 của 2 ngày 1 đêm tiếp tục hành trình tại Huế với loạt thử thách dành cho dàn cast. Bên cạnh nhiệm vụ trong đêm tại công viên Hồ Thủy Tiên và chuyến khám phá Đại Nội Huế, kết quả bình chọn vị trí “Tổng tài” của mùa 5 cũng chính thức được công bố. HIEUTHUHAI là người nhận được sự tín nhiệm cao nhất.

Hà Phương/VOV.VN
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