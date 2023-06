Chủ nhân hit “Unstoppable” tiết lộ mắc hội chứng tự kỷ

Cụ thể, căn bệnh mà Sia đang gặp phải được gọi tên là rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Đây là một chứng rối loạn thần kinh và phát triển ảnh hưởng đến sự tương tác với người khác, từ giao tiếp, học hỏi cho tới cư xử. Mặc dù chứng bệnh thường có xu hướng được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi nhưng những triệu chứng thường xuất hiện rõ rệt trong hai năm đầu đời. Vì vậy, việc Sia phát hiện bệnh ở tuổi 47 được cho đã muộn.

Chủ nhân hit "Unstoppable" cũng trải lòng về cảm xúc của mình trong vài năm qua khi cô mắc chứng tự kỷ: "Không ai có thể hiểu và yêu tôi khi tôi có nhiều bí mật và sống trong sự xấu hổ như vậy. Và khi chúng tôi ngồi trong một căn phòng đầy người lạ, nói với họ về những bí mật sâu kín và xấu hổ nhất, mọi người đều cười cùng chúng tôi". Tuyên bố về căn bệnh tự kỷ được nữ ca sĩ đưa ra sau 2 năm, kể từ khi bị chỉ trích vì lựa chọn Maddie Ziegler - người mắc bệnh thần kinh vào vai nhân vật mắc chứng tự kỷ trong bộ phim Music của cô.

Sia bất ngờ chia sẻ về chứng tự kỷ của mình.

Sia (tên đầy đủ Sia Kate Isobelle Furler) là một ca sĩ, người viết nhạc tài năng gốc Autrailia, hiện nổi tiếng trong giới âm nhạc ở Mỹ. Album phòng thu thứ sáu của cô 1000 Forms of Fear, đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard 200, trong đó đĩa đơn Chandelier nhận 3 đề cử Grammy. Hai năm sau, ca khúc Cheap Thrills trong album thứ bảy This Is Acting leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ngôi sao xứ chuột túi cũng là người đứng sau nhiều ca khúc hit của các ca sĩ hạng A như Diamond (Rihanna), Pretty Hurts (Beyonce), Flashlight (Jessie J), Bound to You (Christina Aguilera).../.