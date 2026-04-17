Chủ tịch Miss Universe Vietnam bỏ bản quyền, lo ngại tính công bằng của cuộc thi

Thứ Sáu, 09:05, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Valentin Tran - Chủ tịch Miss Universe Vietnam quyết định từ bỏ bản quyền vì cho rằng cuộc thi thiếu công bằng.

Trên trang cá nhân, ông Valentin Tran - Chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết sẽ từ bỏ bản quyền chương trình, nói rằng thất vọng với cách xử lý những vấn đề xung quanh kết quả bầu chọn "Beyond The Crown" và những băn khoăn về tính công bằng sau mùa giải gần nhất. 

chu tich miss universe vietnam bo ban quyen, lo ngai tinh cong bang cua cuoc thi hinh anh 1
Ông Valentin Tran và Hương Giang

Theo ông Valentin Tran, thông báo được đưa ra sau quá trình trao đổi kéo dài nhiều tháng với Miss Universe Organization (MUO). Ông cho biết phía Việt Nam đã nhiều lần đề nghị làm rõ kết quả của giải thưởng nhưng cảm thấy không nhận được câu trả lời thỏa đáng. "Chúng tôi rất thất vọng với cách MUO xử lý vấn đề xung quanh kết quả bầu chọn Beyond The Crown. Mặc dù có nhiều nỗ lực bắt đầu đối thoại và tìm kiếm làm rõ, chúng tôi đã không nhận được câu trả lời rõ ràng và chúng tôi cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình và câu trả lời được cung cấp", ông Valentin Tran viết trên trang cá nhân. 

Bên cạnh đó, ông Valentin Tran cho biết sẽ đồng hành cùng đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International All Stars diễn ra vào tháng 5 tới tại Thái Lan. Theo xác nhận của Miss Universe, Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi lần này. Tuy nhiên thời gian qua, phía Hương Giang chưa có động thái gì xác nhận tham gia hay chuẩn bị cho Miss Grand International All Stars.

chu tich miss universe vietnam bo ban quyen, lo ngai tinh cong bang cua cuoc thi hinh anh 2
Hương Giang tại Miss Universe 2025

Ông Valentin Tran giữ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam vào năm 2024 và 2025, lần lượt cử Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe lần thứ 73 và 74. Kết quả chung cuộc, Kỳ Duyên lọt top 30 Miss Universe 2024, Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025. 

Ở hạng mục phụ "Beyond The Crown" của Miss Universe 2025, Hương Giang nằm trong top 3 với hơn 230.000 phiếu, xếp sau đại diện Paraguay và Philippines. Kết quả được tính dựa trên 50% bình chọn có phí từ khán giả và 50% từ ban giám khảo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không có tên của đại diện Việt Nam trong top 3.

Kết quả này đã khiến cộng đồng sắc đẹp phản ứng mạnh mẽ, bởi người hâm mộ Việt Nam đã chi một số tiền rất lớn để bình chọn cho Hương Giang. Ông Valentin Tran cũng cho biết ông cảm thấy khó hiểu trước kết quả này và đã liên hệ với ban tổ chức quốc tế để yêu cầu lời giải thích.

Mai Trang/VOV.VN
Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025
17 bê bối lớn nhất trong lịch sử Miss Universe

VOV.VN - Nhưng thực tế, Miss Universe chưa bao giờ là một cuộc thi yên ả kể từ khi được thành lập. Từ những tranh cãi liên quan đến thí sinh, các quyết định của ban tổ chức, cho tới những sự cố truyền hình trực tiếp, lịch sử của cuộc thi luôn luôn gắn với những “cú sốc” đình đám.

Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu

VOV.VN - Miss Universe 2025 được cho là mùa đối mặt nhiều "sóng gió" nhất trong suốt 74 năm tổ chức.

