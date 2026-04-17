Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến tân binh trăm tỷ của điện ảnh Việt

Tuy chỉ mới chạm ngõ điện ảnh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã góp mặt trong hai bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng là “Nụ hôn bạc tỷ” và “Hẹn em ngày nhật thực”, thành tích không phải diễn viên trẻ nào cũng có được.

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong phim điện ảnh "Nụ hôn bạc tỷ" của đạo diễn Thu Trang. Phim xoay quanh cô nàng Thúy Vân (Thiên Ân), cô gái trẻ xinh đẹp, tiếp quản tiệm bánh mỳ do mẹ để lại. Vì Thúy Kiều (Thu Trang) rước nợ về nhà, Vân buộc phải tiếp cận hai đại gia trẻ tuổi (Lê Xuân Tiền và Ma Ran Đô đóng) để gạ gẫm họ cho tiền trả nợ. Từ đó, Vân vướng vào chuyện tình tay ba, gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 211 tỷ đồng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (phải) trong phim "Nụ hôn bạc tỷ"

Trong “Nụ hôn bạc tỷ”, Thiên Ân ghi dấu ấn khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, đồng thời khéo léo truyền tải nội tâm qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Khán giả đánh giá diễn xuất của người đẹp tự nhiên, không gượng ép. Vai Thúy Kiều trong "Nụ hôn bạc tỷ" giúp Thiên Ân giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất - hạng mục điện ảnh tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025. Đây được xem là bước khởi đầu tích cực, cho thấy tiềm năng phát triển của cô trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Năm 2026, Thiên Ân tiếp tục góp mặt trong phim "Hẹn em ngày nhật thực" với vai nữ chính Ân. Phim nhanh chóng đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu chính thức. Tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn hiện đứng đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày.

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh năm 1995, Đoàn Thiên Ân vào vai Ân – một cô gái thôn quê sống tại vùng Trà Mây yên bình. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi gặp An Thiên – chàng thợ điện ngoại đạo do Khương Lê thủ vai. Mối tình nảy nở giữa họ vấp phải sự phản đối từ gia đình, đặc biệt là mẹ cô – bà Hoa (Lê Khanh), một người phụ nữ sùng đạo và từng đổ vỡ hôn nhân với người chồng ngoại đạo. Bà mong muốn con gái kết hôn với bác sĩ Hải (Thanh Sơn), người cùng đạo và thân thiết với gia đình.

Bị đặt giữa lựa chọn tình yêu và chữ hiếu, Ân cuối cùng quyết định trở thành nữ tu. Nhiều năm sau, trước khi thực hiện nghi thức khấn trọn, cô vẫn chưa thể dứt bỏ ký ức về mối tình cũ, buộc phải quay lại tìm gặp An Thiên để khép lại những day dứt trong lòng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim "Hẹn em ngày nhật thực"

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung giàu cảm xúc và bối cảnh hoài niệm, bộ phim còn tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội nhờ lựa chọn hình ảnh táo bạo của nữ chính. Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Đoàn Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào.

Sau khi xem lại bộ phim trên màn ảnh rộng, Đoàn Thiên Ân cho biết cô cảm thấy hài lòng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Việc chấp nhận hy sinh phần nào yếu tố ngoại hình để phục vụ vai diễn là bước đi cho thấy sự nghiêm túc của cô trong hành trình theo đuổi diễn xuất.

Trước đó, trong năm 2024, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân góp mặt trong phim điện ảnh "Công tử Bạc Liêu". Cô đảm nhận vai Bảy Loan - nữ nghệ sĩ cải lương trứ danh của Nam kỳ lục tỉnh. Cô cho biết đã phải tìm hiểu, học hát cải lương 4 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho vai diễn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Thiên Ân chia sẻ dù bắt đầu từ cuộc thi nhan sắc, điện ảnh là hướng đi lâu dài của cô. Xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, cô đang kiên trì trau dồi kỹ năng thông qua các khóa học diễn xuất để hoàn thiện bản thân.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay sau đó, người đẹp sinh năm 2000 chỉ có 3 ngày chuẩn bị để bay sang Indonesia tham gia Miss Grand International 2022. Cô dừng chân ở top 20 và nhận giải thưởng Country's Power of The Year. Tháng 12/2024, Thiên Ân tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM, ngành Quản trị khách sạn.

Sau hơn 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, không chỉ vóc dáng mà thần thái và nhan sắc của Hoa hậu Thiên Ân cũng thăng hạng rõ rệt. Cô nhận được nhiều lời khen của khán giả khi luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các NTK nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thiên Ân luôn tích cực tham gia các chương trình giải trí và để lại ấn tượng mạnh mẽ qua chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ năm 2023.