Chung kết Ca sĩ mặt nạ: HippoHappy lộ diện khiến dàn cố vấn bật khóc

Sau một hành trình dài, Top 4 bước đến đêm Chung Kết với loạt màn trình diễn khẳng định dấu ấn riêng.

Từng rơi vào vòng nguy hiểm và cũng từng vươn lên dẫn đầu bảng, HippoHappy là một trong những nhân vật khiến người xem phải bất ngờ ở mọi vòng thi. Với việc sở hữu giọng hát thiên phú cùng sự chăm chỉ biết cách hoàn thiện kĩ năng và tận dụng cách hát thông minh tinh tế, HippoHappy khiến ai cũng bái phục trước tài năng của cô nàng.

Luôn trong tâm thế tràn đầy năng lượng xuyên suốt các vòng đấu, bước đến đêm Chung Kết, HipppHappy đã mang năng lượng bùng nổ đến sân khấu với một sáng tác mới tại vòng đấu quyết định - ca khúc "Nói không thành lời", diễn tả nỗi niềm khi yêu của người con gái, cùng giọng hát như rót tâm tư vào tai người nghe của HippoHappy khiến khán giả phải lắng đọng cảm xúc vì câu chuyện mà cô nàng mang đến.

Một lần nữa, với đáp án chính xác về nhân vật ẩn sau HippoHappy chính là nữ Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc thì cố vấn Tóc Tiên càng đến gần hơn với chiếc cúp Đôi Tai Vàng tại The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Trái với sự tăng động đặc trưng của HippoHappy tại chương trình, Lâm Bảo Ngọc khi lộ mặt đã không giấu được xúc động, cô nàng chia sẻ: “Đây là sân khấu sau 4 năm em không xuất hiện trên bất cứ chương trình nào bởi vì thời gian đó em đang điều trị trầm cảm. Đã có những sự lựa chọn sai nên em phải chịu trách nhiệm cho nó. Năm đó, món quà sinh nhật của em đó chính là những liều thuốc thần kinh tại bệnh viện. Và rồi những suy nghĩ tiêu cực của em thời điểm đó tan biến hết khi em có dịp được đến đêm concert của The Masked Singer Vietnam mùa 1. Em được tận hưởng giây phút những anh chị nghệ sĩ cháy trên sân khấu, dưới khán giả cùng cầm lightstick và hát theo cùng dàn âm thanh ánh sáng đầu tư kỹ lưỡng. Lúc đó em mới được mở ra con đường đam mê âm nhạc lần nữa, vì đêm diễn đó đã như tiếp thêm sức mạnh cho em, đây là lí do tại sao em đứng đây ngày hôm nay”.

Trước những chia sẻ về nỗi niềm chôn giấu bấy lâu của Lâm Bảo Ngọc, ban cố vấn bật khóc. Trấn Thành động viên nữ ca sĩ: "Em còn rất trẻ... Chỉ cần em không bỏ cuộc và hãy cứ tiến về phía trước, chắc chắn thành công sẽ đến với em. Bản thân anh để đạt được vị trí ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Anh tin rằng em cũng sẽ đạt được những gì em mong muốn trong tương lai".

Kết thúc tập chung kết, Top 3 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức gọi tên Voi Bản Đôn – Ong Bây Bi – Cú Tây Bắc. Top 3 sẽ cởi mặt nạ lộ diện và cúp Mặt Nạ Vàng dành cho Quán quân sẽ được trao cho nhân vật nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả nhất. Đêm công bố và trao giải sẽ được diễn ra ngay trong sự kiện The Masked Singer Vietnam All-star Concert 2023 vào tối 16/12/2023 tại Tp.HCM.