Con đường trở lại của Kim Soo Hyun và Yoo Ah In vẫn còn nhiều chông gai

Sau nhiều tháng gần như vắng bóng, Kim Soo Hyun và Yoo Ah In đều đang từng bước quay trở lại các hoạt động nghệ thuật. Dù cùng đối diện với làn sóng tranh cãi và sự dè dặt từ công chúng, bối cảnh dẫn đến việc gián đoạn sự nghiệp của hai diễn viên lại hoàn toàn khác nhau.

Sự trở lại của Kim Soo Hyun và Yoo Ah In đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Soo Hyun mới đây đã tham gia ghi hình quảng cáo cho một thương hiệu nước ngoài. Đây được xem là dự án công khai đầu tiên của nam diễn viên sau khoảng 16 tháng hạn chế xuất hiện trước truyền thông và khán giả.

Trước đó, Kim Soo Hyun gần như dừng toàn bộ hoạt động giải trí sau khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron. Vụ việc khiến hình ảnh của nam diễn viên chịu ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hợp đồng quảng cáo bị tạm dừng, trong khi bộ phim Knock-Off do anh đóng chính cũng bị Disney+ hoãn phát hành vô thời hạn.

Trong suốt thời gian xảy ra tranh cãi, Kim Soo Hyun nhiều lần phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình, đồng thời theo đuổi các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự. Theo các thông tin mới được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, quá trình điều tra gần đây ghi nhận một số tài liệu từng được sử dụng làm chứng cứ đã bị xác định là giả mạo, khiến hướng điều tra có sự thay đổi.

Kim Soo Hyun vừa có hoạt động công khai đầu tiên sau khoảng 16 tháng hạn chế xuất hiện

Dù vậy, những diễn biến mới chưa đồng nghĩa với việc mọi tranh cãi đã khép lại. Việc Kim Soo Hyun bắt đầu trở lại thông qua các hoạt động quảng cáo được xem là tín hiệu cho thấy anh đang từng bước khôi phục sự nghiệp, song phản ứng của dư luận vẫn khá thận trọng.

Ở chiều ngược lại, Yoo Ah In cũng phát đi tín hiệu tái xuất sau thời gian dài rút lui khỏi làng giải trí. Khác với Kim Soo Hyun, vụ việc của Yoo Ah In đã trải qua quá trình xét xử và nam diễn viên từng bị kết án trong vụ án liên quan đến ma túy.

Sau thời gian gần như không xuất hiện trước công chúng, Yoo Ah In mới đây đã có mặt tại buổi công chiếu VIP của bộ phim Hope. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên tham dự sự kiện giải trí kể từ sau vụ kiện.

Cả Kim Soo Hyun và Yoo Ah In đều đối mặt với thử thách lấy lại niềm tin của khán giả

Không chỉ vậy, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin Yoo Ah In được cho là đang thảo luận để góp mặt trong bộ phim Vampire của đạo diễn Na Hong Jin. Dù phía nhà sản xuất khẳng định chưa có quyết định chính thức, nhiều người trong giới điện ảnh nhận định việc tên của Yoo Ah In xuất hiện trong các cuộc thảo luận cho thấy khả năng anh sớm quay trở lại màn ảnh rộng.

Việc cả Kim Soo Hyun và Yoo Ah In đều có động thái tái xuất trong cùng thời điểm khiến công chúng không tránh khỏi những so sánh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây là hai trường hợp có bản chất hoàn toàn khác nhau.

Đối với Kim Soo Hyun, đến nay chưa có phán quyết của tòa án xác định nam diễn viên phạm tội liên quan đến những tranh cãi vừa qua. Anh vẫn giữ quan điểm phủ nhận các cáo buộc và tiếp tục theo đuổi các thủ tục pháp lý. Trong khi đó, Yoo Ah In đã bị kết án trong vụ án liên quan đến ma túy và đang từng bước quay lại hoạt động sau quá trình xử lý theo pháp luật.

Sự khác biệt về hoàn cảnh pháp lý cũng khiến dư luận có những góc nhìn không giống nhau. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố pháp lý chỉ là một phần của câu chuyện. Đối với nghệ sĩ, việc lấy lại vị thế trong ngành giải trí còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận của công chúng, điều vốn không thể thay đổi chỉ sau một vài dự án mới.

Thực tế, cả hai diễn viên đều đang đối diện với những phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng họ xứng đáng có cơ hội tiếp tục sự nghiệp. Ngược lại, không ít người vẫn giữ thái độ dè dặt và cho rằng cần thêm thời gian trước khi sẵn sàng đón nhận sự trở lại của họ.

Giới giải trí Hàn Quốc vốn được đánh giá là có tiêu chuẩn rất khắt khe đối với hình ảnh nghệ sĩ. Không ít ngôi sao từng mất nhiều năm mới có thể lấy lại vị trí sau bê bối, trong khi cũng có những trường hợp không thể trở lại như trước dù các vấn đề pháp lý đã khép lại.

Bởi vậy, việc Kim Soo Hyun và Yoo Ah In có thể khôi phục sự nghiệp hay không sẽ không chỉ được quyết định bởi những vai diễn hay hợp đồng mới, mà còn phụ thuộc vào cách công chúng nhìn nhận họ trong giai đoạn tiếp theo. Những dự án sắp tới có thể là phép thử quan trọng, cho thấy liệu hai ngôi sao có thể từng bước lấy lại niềm tin của khán giả sau quãng thời gian đầy sóng gió hay không.