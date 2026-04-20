CORTIS trở lại với “REDRED” nhấn mạnh hơn nữa vào bản sắc

Nhóm nhạc K-pop nam CORTIS gồm 5 thành viên: Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đã phát hành “REDRED” tại một sự kiện ở YES24 Live Hall như một mở đầu cho EP thứ hai của họ mang tên “GREENGREEN” dự kiến ​​ra mắt vào ngày 4/5 tới.

CORTIS ra mắt lần đầu vào tháng 8/2025 dưới trướng BigHit Music, công ty con của HYBE Labels, quản lý BTS, với album “COLOR OUTSIDE THE LINES” và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ âm nhạc đậm chất hip-hop, được so sánh với các nghệ sĩ như Travis Scott và Playboi Carti. Cách tiếp cận này tỏ ra hiệu quả, đặc biệt là với người nghe trẻ tuổi, khi các ca khúc như “FaSHioN” và “GO!” lan truyền rộng rãi trên các nền tảng truyền thông ngắn.

Nhóm nhạc K-pop nam CORTIS trình diễn “REDRED”, ca khúc phát hành trước từ EP thứ hai sắp ra mắt của nhóm mang tên “GREENGREEN” trong sự kiện báo chí ở YES24 Live Hall, Seoul (Ảnh: Yonhap)

“REDRED” tiếp tục mạch cảm hứng đó, nhưng với một khuôn khổ mang tính khái niệm. Ca khúc sử dụng hai màu xanh lá cây và đỏ để vạch ra ranh giới giữa những gì nhóm nhạc chấp nhận và những gì họ từ chối.

“Đó là về những gì chúng ta theo đuổi và những gì chúng ta cần phải cảnh giác. Ban đầu ý tưởng có vẻ mơ hồ, nhưng nó trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi bắt đầu xây dựng dựa trên đó. Tôi nghĩ ra từ ‘xanh lá’ khi đang sáng tác lời bài hát, và từ đó chúng tôi phát triển nó với từ ‘đỏ’ và hoàn thiện ca khúc cùng với nhà sản xuất”, Juhoon nói trong buổi giới thiệu với truyền thông được tổ chức tại YES24 Live Hall, Seoul vào sáng 20/4, chỉ vài giờ trước khi bài hát được phát hành.

Từ trái sang, các thành viên CORTIS gồm: Martin, Juhoon, Keonho, Seonghyeon và James tạo dáng trong sự kiện báo chí tại YES24 Live Hall, Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Cũng như lần ra mắt đầu tiên, các thành viên tham gia vào khâu sản xuất, hiệu ứng hình ảnh trên sân khấu và biên đạo múa, một điểm mà nhóm nhấn mạnh như bằng chứng về quyền sở hữu sáng tạo.

“Vì chúng tôi tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, nên album phản ánh gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn của chúng tôi”, Seonghyeon cho biết.

Martin khằng định quyết đoán hơn: “Ngay cả bây giờ, sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần, nó vẫn mang lại cảm giác mới mẻ. Ngay từ lần nghe đầu tiên, nó đã khiến tôi nổi da gà và vẫn có một cường độ cảm xúc không hề giảm đi”.

Nhóm nhạc K-pop nam CORTIS trình diễn “REDRED”, ca khúc phát hành trước từ EP thứ hai sắp ra mắt của nhóm mang tên “GREENGREEN” trong sự kiện báo chí ở YES24 Live Hall, Seoul (Ảnh: Yonhap)

Màn trình diễn ca khúc “REDRED” được giới thiệu tại sự kiện báo chí tập trung mạnh vào các âm thanh điện tử gai góc, nhịp điệu lặp đi lặp lại và một đoạn điệp khúc dễ nhớ ngay lập tức. Ca khúc này, kết hợp với lời bài hát được cố ý đơn giản, nằm ở vùng xám giữa hip-hop và thứ mà một số người mô tả là nhạc “gây nghiện”, một phong cách lặp đi lặp lại có chủ đích, thân thiện với thuật toán và đang thu hút được sự chú ý của giới trẻ.

Về mặt thương mại, nhóm nhạc này hầu như không có dấu hiệu chậm lại. Theo Circle Chart, EP đầu tay của họ đã vượt qua 2,06 triệu bản bán ra tính đến nay, lập kỷ lục cho một sản phẩm ra mắt K-pop. Còn theo BigHit, số lượng đơn đặt trước cho “GREENGREEN” đã vượt quá 2,02 triệu. Con số cho thấy đây có tiềm năng trở thành album đạt doanh số vượt hai triệu bản.

Nhóm nhạc K-pop nam CORTIS trình diễn “REDRED”, ca khúc phát hành trước từ EP thứ hai sắp ra mắt của nhóm mang tên “GREENGREEN” trong sự kiện báo chí ở YES24 Live Hall, Seoul (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, nhóm này định hướng cách tiếp cận của mình không chỉ dựa trên số liệu mà còn tập trung vào “sự trung thực”, điều mà họ mô tả là điểm kết nối quan trọng với khán giả của mình.

“Ngay cả khi một bài hát nghe hay, chúng tôi vẫn tự hỏi liệu nó có thực sự phản ánh phong cách của chúng tôi hay không. Chúng tôi liên tục thảo luận về điều gì tạo nên sự độc đáo của mình”, Martin nói.

“Album đầu tay đã thể hiện con người chúng tôi vào thời điểm đó. Album này cho thấy chúng tôi đã thay đổi như thế nào sau khi biểu diễn trên sân khấu và trưởng thành hơn qua những trải nghiệm đó”, Keonho nói thêm.

Nhóm nhạc K-pop nam CORTIS trình diễn “REDRED”, ca khúc phát hành trước từ EP thứ hai sắp ra mắt của nhóm mang tên “GREENGREEN” trong sự kiện báo chí ở YES24 Live Hall, Seoul (Ảnh: Yonhap)