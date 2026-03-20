BTS ra mắt album mới, đánh dấu màn tái xuất được chờ đợi nhất K-pop

Buổi diễn dự kiến diễn ra vào tối mai (21/3), thu hút khoảng 260.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới và được truyền trực tiếp trong vòng một giờ trên Netflix. Đây là sân khấu đầu tiên của nhóm sau gần bốn năm gián đoạn do bảy thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 18 tháng, đồng thời mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gồm 82 đêm.

Phát biểu trước thềm ra mắt album Arirang, Jimin cho biết các thành viên đã suy nghĩ rất kỹ về bản sắc cá nhân, và cách tốt nhất để thể hiện bản thân một cách chân thực là thông qua âm nhạc và các màn trình diễn.

Album Arirang gồm 14 ca khúc, là album phòng thu thứ năm của BTS, lấy cảm hứng từ bài dân ca cùng tên về nỗi nhớ và sự chia ly. Để chào mừng sự kiện, nhóm đã tổ chức màn trình diễn drone thắp sáng bầu trời New York (Mỹ), với hàng trăm thiết bị tạo hình biểu tượng BTS và chữ “Arirang”, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ quốc tế.

Tại Seoul, không khí háo hức đang gia tăng khi các khách sạn đã kín phòng từ sớm, hàng nghìn du khách quốc tế đổ về, cho thấy sức hút lớn của một nhóm nhạc chủ yếu biểu diễn bằng tiếng Hàn. Thị trưởng Seoul, Oh Se-hoon, cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện đã sẵn sàng:

“Trên hết, chính quyền Seoul sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo buổi biểu diễn trở lại của BTS diễn ra trong không khí lễ hội. An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, song chúng tôi cũng sẽ linh hoạt ứng phó để sự kiện diễn ra an toàn, hấp dẫn và vui vẻ”.

Tại concert, BTS dự kiến trình diễn các ca khúc trong album mới, được thu âm tại Los Angeles (Mỹ). Theo Grace Kao, giáo sư xã hội học tại Đại học Yale, dù có sự hợp tác với các nhà sản xuất phương Tây, tựa đề album vẫn nhằm nhấn mạnh bản sắc Hàn Quốc của nhóm, đồng thời phản ánh những trải nghiệm mới của các thành viên ở độ tuổi từ 28 đến 33.

Ở thời kỳ đỉnh cao trước khi tạm nghỉ, BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trên Spotify, sánh ngang với các tên tuổi như Taylor Swift và Justin Bieber. Sau chuyến thăm Nhà Trắng, phát hành các album tiếng Anh thành công và biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn trên thế giới, nhóm đã lựa chọn quảng trường Gwanghwamun – địa điểm lịch sử nằm gần Cung điện Gyeongbokgung – làm nơi tổ chức buổi hòa nhạc trở lại.

Theo Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Yun Ho-jung, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa quảng bá văn hóa: “Nếu tất cả các bên tham gia phối hợp chặt chẽ, sự kiện này sẽ không chỉ giới thiệu văn hóa Hàn Quốc mà còn lan tỏa thông điệp về an toàn trên toàn thế giới”.

Bên cạnh khán giả trực tiếp tại Seoul, hàng triệu người khác có thể theo dõi buổi biểu diễn qua livestream của Netflix tại khoảng 190 quốc gia. Jeff Benjamin, cây bút chuyên mục K-pop của Billboard, nhận định album mới giống như “một bức thư tình gửi tới quê hương” của các thành viên BTS.