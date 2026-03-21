中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Courteney Cox - Mỹ nhân “lì đòn” nhất loạt phim kinh dị "Scream"

Thứ Bảy, 09:16, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự trở lại của "Scream 7" đưa Courteney Cox, gương mặt gắn bó lâu năm với vai Gale Weathers tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Từ “nàng Monica” của "Friends" đến biểu tượng “lì đòn” của dòng phim kinh dị, nữ diễn viên duy trì sức hút suốt gần ba thập kỷ.

Sự trở lại của thương hiệu “Tiếng thét” với phần mới "Scream 7" thu hút sự chú ý của khán giả, không chỉ bởi biểu tượng Ghostface hay nhân vật Sidney Prescott mà còn bởi Courteney Cox - gương mặt gắn bó lâu dài với vai nhà báo Gale Weathers. Sau nhiều phần phim, Gale vẫn được xem là một trong những nhân vật “lì đòn” và có hành trình phát triển đáng chú ý nhất của dòng phim kinh dị slasher.

Thành công của “Friends” đưa Courteney Cox lên hàng sao hạng A

Trước khi ghi dấu ấn ở điện ảnh, Courteney Cox đã nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Monica Geller trong loạt sitcom kinh điển "Friends". Trong suốt một thập kỷ phát sóng, “Friends” trở thành hiện tượng văn hóa, kể câu chuyện về nhóm bạn trẻ tại New York với những tình huống đời thường nhưng đầy hấp dẫn. Nhân vật Monica ban đầu được xây dựng có phần lạnh lùng, châm biếm, song nhờ lối diễn tự nhiên của Cox, hình tượng này dần trở nên ấm áp, chu đáo và gần gũi hơn. Tính cách cầu toàn, “ám ảnh sạch sẽ” của Monica nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc trưng, giúp nhân vật được khán giả yêu mến.

Thành công của “Friends” đưa Courteney Cox lên hàng sao hạng A, đồng thời giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình có mức thù lao cao nhất thời điểm đó. Vai diễn này cũng mang về cho cô và dàn diễn viên giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên, mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Vẻ đẹp sắc sảo của Courteney Cox xuyên suốt các tác phẩm “Tiếng thét”

Song song với truyền hình, Cox tiếp tục khẳng định tên tuổi trên màn ảnh rộng khi tham gia "Scream" - tác phẩm ra mắt năm 1996 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim kinh dị hiện đại. Trong phim, cô vào vai Gale Weathers - nữ phóng viên tham vọng, sắc sảo, sẵn sàng theo đuổi những câu chuyện giật gân để khẳng định tên tuổi. Ở phần đầu, Gale là nhân vật gây tranh cãi khi khai thác bi kịch của Sidney Prescott (do Neve Campbell thủ vai), nhưng qua các phần sau, cô dần thay đổi.

Điểm nổi bật của Gale Weathers nằm ở quá trình phát triển xuyên suốt loạt phim. Từ một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, Gale trở thành nhân vật trưởng thành, biết quan tâm và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Cô nhiều lần sát cánh cùng Sidney, đối đầu trực diện với Ghostface trong những tình huống nguy hiểm. Sự kiên cường và bản lĩnh giúp Gale được xem như “final girl” thứ hai của thương hiệu, đồng thời trở thành biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ độc lập, không khuất phục trước nỗi sợ.

Ở phần mới "Scream 7", nhân vật Gale Weathers tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi câu chuyện mở rộng sang thế hệ mới, với những mối đe dọa ngày càng phức tạp. Sự xuất hiện của Courteney Cox được kỳ vọng sẽ giữ vai trò kết nối giữa các phần phim, đồng thời mang lại chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Sinh năm 1964, Courteney Cox bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1980 với các vai nhỏ trước khi bứt phá nhờ “Friends” và “Scream”. Ngoài hai thương hiệu lớn này, cô còn tham gia nhiều dự án như “Cougar Town” - bộ phim giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng, cùng các tác phẩm điện ảnh như “Ace Ventura: Pet Detective”, “The Longest Yard” hay “Bedtime Stories”. Bên cạnh diễn xuất, Cox còn thử sức trong vai trò sản xuất và sở hữu ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Sau hơn 40 năm hoạt động, Courteney Cox được đánh giá là diễn viên đa năng, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hài kịch và kinh dị. Việc tiếp tục đồng hành cùng “Tiếng thét” cho thấy sức bền bỉ của cô trong ngành công nghiệp giải trí, đồng thời khẳng định vị thế của một biểu tượng gắn liền với cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Kiều Minh Tuấn hóa pháp sư trừ tà trong phim kinh dị “Phí Phông”

Kiều Minh Tuấn hóa pháp sư trừ tà trong phim kinh dị "Phí Phông"

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Heo Năm Móng” - Phim kinh dị dân gian từ truyền thuyết Khmer - sẽ ra rạp dịp 30/4
"Heo Năm Móng” - Phim kinh dị dân gian từ truyền thuyết Khmer - sẽ ra rạp dịp 30/4

VOV.VN - Đạo diễn Lưu Thành Luân trở lại với dự án điện ảnh kinh dị dân gian “Heo năm móng”, khai thác truyền thuyết linh dị trong cộng đồng Khmer Nam Bộ. Những hình ảnh đầu tiên vừa công bố gây chú ý với màu sắc tâm linh, văn hóa bản địa và câu chuyện về “Cô Năm Hợi” đầy ám ảnh, dự kiến ra rạp dịp lễ 30/4.

"Heo Năm Móng” - Phim kinh dị dân gian từ truyền thuyết Khmer - sẽ ra rạp dịp 30/4

"Heo Năm Móng” - Phim kinh dị dân gian từ truyền thuyết Khmer - sẽ ra rạp dịp 30/4

VOV.VN - Đạo diễn Lưu Thành Luân trở lại với dự án điện ảnh kinh dị dân gian “Heo năm móng”, khai thác truyền thuyết linh dị trong cộng đồng Khmer Nam Bộ. Những hình ảnh đầu tiên vừa công bố gây chú ý với màu sắc tâm linh, văn hóa bản địa và câu chuyện về “Cô Năm Hợi” đầy ám ảnh, dự kiến ra rạp dịp lễ 30/4.

Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị “Exorcist” mới
Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị “Exorcist” mới

VOV.VN - Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phiên bản mới táo bạo, "Exorcist" của Mike Flanagan, người trước đây từng đảm nhiệm vai trò chuyển thể tác phẩm của Stephen King là "Gerald's Game" và "Doctor Sleep". Mike Flanagan vừa là người viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim phim kinh dị mới này.

Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị “Exorcist” mới

Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị “Exorcist” mới

VOV.VN - Scarlett Johansson sẽ đóng vai chính trong phiên bản mới táo bạo, “Exorcist” của Mike Flanagan, người trước đây từng đảm nhiệm vai trò chuyển thể tác phẩm của Stephen King là “Gerald's Game” và “Doctor Sleep”. Mike Flanagan vừa là người viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim phim kinh dị mới này.

“Ông hoàng kinh dị” Stephen King tiết lộ lý do thích bản phim mới hơn bản 1987
“Ông hoàng kinh dị” Stephen King tiết lộ lý do thích bản phim mới hơn bản 1987

VOV.VN - Bằng việc phục dựng những ý tưởng cốt lõi mà bản phim 1987 từng bỏ qua, cùng sự cộng tác chặt chẽ và thấu hiểu giữa Stephen King và Edgar Wright, "Trốn chạy tử thần" được xem là phiên bản chuyển thể tiệm cận nhất với tinh thần nguyên tác mà "ông hoàng kinh dị" từng gửi gắm.

“Ông hoàng kinh dị” Stephen King tiết lộ lý do thích bản phim mới hơn bản 1987

“Ông hoàng kinh dị” Stephen King tiết lộ lý do thích bản phim mới hơn bản 1987

VOV.VN - Bằng việc phục dựng những ý tưởng cốt lõi mà bản phim 1987 từng bỏ qua, cùng sự cộng tác chặt chẽ và thấu hiểu giữa Stephen King và Edgar Wright, “Trốn chạy tử thần” được xem là phiên bản chuyển thể tiệm cận nhất với tinh thần nguyên tác mà “ông hoàng kinh dị” từng gửi gắm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt