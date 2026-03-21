Courteney Cox - Mỹ nhân “lì đòn” nhất loạt phim kinh dị "Scream"

Sự trở lại của thương hiệu “Tiếng thét” với phần mới "Scream 7" thu hút sự chú ý của khán giả, không chỉ bởi biểu tượng Ghostface hay nhân vật Sidney Prescott mà còn bởi Courteney Cox - gương mặt gắn bó lâu dài với vai nhà báo Gale Weathers. Sau nhiều phần phim, Gale vẫn được xem là một trong những nhân vật “lì đòn” và có hành trình phát triển đáng chú ý nhất của dòng phim kinh dị slasher.

Thành công của “Friends” đưa Courteney Cox lên hàng sao hạng A

Trước khi ghi dấu ấn ở điện ảnh, Courteney Cox đã nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Monica Geller trong loạt sitcom kinh điển "Friends". Trong suốt một thập kỷ phát sóng, “Friends” trở thành hiện tượng văn hóa, kể câu chuyện về nhóm bạn trẻ tại New York với những tình huống đời thường nhưng đầy hấp dẫn. Nhân vật Monica ban đầu được xây dựng có phần lạnh lùng, châm biếm, song nhờ lối diễn tự nhiên của Cox, hình tượng này dần trở nên ấm áp, chu đáo và gần gũi hơn. Tính cách cầu toàn, “ám ảnh sạch sẽ” của Monica nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc trưng, giúp nhân vật được khán giả yêu mến.

Thành công của “Friends” đưa Courteney Cox lên hàng sao hạng A, đồng thời giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình có mức thù lao cao nhất thời điểm đó. Vai diễn này cũng mang về cho cô và dàn diễn viên giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên, mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Vẻ đẹp sắc sảo của Courteney Cox xuyên suốt các tác phẩm “Tiếng thét”

Song song với truyền hình, Cox tiếp tục khẳng định tên tuổi trên màn ảnh rộng khi tham gia "Scream" - tác phẩm ra mắt năm 1996 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim kinh dị hiện đại. Trong phim, cô vào vai Gale Weathers - nữ phóng viên tham vọng, sắc sảo, sẵn sàng theo đuổi những câu chuyện giật gân để khẳng định tên tuổi. Ở phần đầu, Gale là nhân vật gây tranh cãi khi khai thác bi kịch của Sidney Prescott (do Neve Campbell thủ vai), nhưng qua các phần sau, cô dần thay đổi.

Điểm nổi bật của Gale Weathers nằm ở quá trình phát triển xuyên suốt loạt phim. Từ một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, Gale trở thành nhân vật trưởng thành, biết quan tâm và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Cô nhiều lần sát cánh cùng Sidney, đối đầu trực diện với Ghostface trong những tình huống nguy hiểm. Sự kiên cường và bản lĩnh giúp Gale được xem như “final girl” thứ hai của thương hiệu, đồng thời trở thành biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ độc lập, không khuất phục trước nỗi sợ.

Ở phần mới "Scream 7", nhân vật Gale Weathers tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi câu chuyện mở rộng sang thế hệ mới, với những mối đe dọa ngày càng phức tạp. Sự xuất hiện của Courteney Cox được kỳ vọng sẽ giữ vai trò kết nối giữa các phần phim, đồng thời mang lại chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Sinh năm 1964, Courteney Cox bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1980 với các vai nhỏ trước khi bứt phá nhờ “Friends” và “Scream”. Ngoài hai thương hiệu lớn này, cô còn tham gia nhiều dự án như “Cougar Town” - bộ phim giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng, cùng các tác phẩm điện ảnh như “Ace Ventura: Pet Detective”, “The Longest Yard” hay “Bedtime Stories”. Bên cạnh diễn xuất, Cox còn thử sức trong vai trò sản xuất và sở hữu ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Sau hơn 40 năm hoạt động, Courteney Cox được đánh giá là diễn viên đa năng, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hài kịch và kinh dị. Việc tiếp tục đồng hành cùng “Tiếng thét” cho thấy sức bền bỉ của cô trong ngành công nghiệp giải trí, đồng thời khẳng định vị thế của một biểu tượng gắn liền với cả truyền hình lẫn điện ảnh.