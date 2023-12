Cuộc thi Mrs Earth Vietnam chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ đơn thân

Mrs Earth - Hoa hậu Quý bà Trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà diễn ra hàng năm ở nhiều nước trên thế giới như: Malaysia, Singapore, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, India, UAE, Thái Lan, Bangladesh... Cuộc thi diễn ra với mục đích khuyến khích những người có nhan sắc, có tài năng và vẻ đẹp tâm hồn để góp phần lan toả thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường xanh và môi trường ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Các thành viên BGK của cuộc thi sẽ gồm: NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, NSND Nguyễn Hải, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Sao Mai, Á hậu Quách Thị Thân, Á hậu Minh Huệ, ca sĩ Việt Tú.

Phát biểu tại họp báo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam - Trưởng BTC, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: "Đây là cuộc thi nhan sắc dành riêng cho phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, với mục đích tìm ra người phụ nữ mang vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam, với tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, có lối sống chuẩn mực, hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản tự nhiên và hành động cá nhân luôn hướng đến các hoạt động thiết thực về môi trường.

Những người giành ngôi vị cao nhất cuộc thi sẽ chung tay lan toả thông điệp ý nghĩa trong việc giữ gìn môi trường xanh – sạch - đẹp và được đại diện để quảng bá vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra quốc tế khi tham gia cuộc thi Mrs Earth International 2024".

Theo bà Phan Kim Oanh, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam đã được BTC lên kế hoạch tổ chức kỹ càng, phù hợp với tiêu chí và format của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Quốc tế.

Các thành viên Ban giám khảo và Ban tổ chức thông tin về Hoa hậu Quý bà Trái đất 2024.

"Thông qua các hoạt động diễn ra trong suốt các cuộc thi, chúng tôi và các thí sinh của Mrs Earth VietNam 2024 sẽ cùng nhau góp thêm những tiếng nói, cùng nhau hành động, để tăng cường nhận thức của mọi người về việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, để đất nước Việt Nam chúng ta, với sự đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp sẽ luôn là một quốc gia đáng sống với sự bền vững và trong lành của môi trường", bà Phan Kim Oanh nhấn mạnh.

NSND Vương Duy Biên - thành viên Ban Cố vấn cuộc thi chia sẻ: "Cuộc thi lan tỏa thông điệp tích cực cho đời sống của gia đình và xã hội. Tôi rất mong các nghệ sĩ và giám khảo sẽ làm việc tích cực, chuẩn mực, khách quan để tìm ra đại diện. Không chỉ trong nước mà còn giúp mang hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam ra quốc tế".

Đối tượng đủ điều kiện dự thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024 là nữ công dân Việt Nam từ 20 đến 45 tuổi; đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hoà (chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ).

Các thí sinh phải đạt chiều cao từ 1m55 trở lên; Đã lập gia đình (đang trong hôn nhân hoặc đã ly hôn) hoặc là mẹ đơn thân (chưa đăng ký kết hôn). Trình độ học vấn phải tốt nghiệp THPT trở lên; Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/6 đến 30/6/2024. Vòng Sơ tuyển diễn ra vào 25/6, chọn ra 70 thí sinh phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi vào Vòng thi Bán kết.

Vòng thi bán kết sẽ diễn ra ngày 29/6 với 3 phần thi trang phục áo dài; trang phục dạ hội và phần thi tài năng. Vòng thi Chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào 30/06/2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Cuộc thi sẽ trao danh hiệu Hoa hậu và 4 Á hậu. Bên cạnh đó sẽ có các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face), Người đẹp truyền thông (Best Media).

Sau cuộc thi, BTC sẽ tìm ra 01 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà trái đất quốc tế 2024 (Mrs Earth International 2024) được tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2024.