Dàn cast “Gia đình Haha” mở quán ăn, người stress, người gặp sự cố với khách

Từ những trải nghiệm sinh hoạt cùng người dân trong “Gia đình Haha”, Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh tiếp tục bước vào thử thách mới khi trực tiếp mở quán, nấu ăn và phục vụ thực khách. Công việc tưởng quen thuộc lại khiến người stress vì phải nấu hàng chục suất ăn, người rối vì liên tục được gọi tên, thậm chí gặp sự cố làm đổ nước lên đầu khách.

Dàn cast “Gia đình Haha” tiếp tục đồng hành trong chương trình “Quán nhà Haha”.

“Quán nhà Haha” là chương trình tiếp nối “Gia đình Haha”, dự kiến lên sóng từ ngày 17/10. Ở phiên bản mới, các thành viên đến những vùng quê, tham gia vận hành quán ăn, homestay/farmstay, đồng thời trực tiếp thực hiện các công việc từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến phục vụ thực khách.

Đảm nhận vai trò nấu chính, Jun Phạm cho biết áp lực lớn nhất đến từ việc số lượng người ăn tăng nhiều so với trước. Nếu ở “Gia đình Haha”, các thành viên chủ yếu nấu cho nhau thì lần này món ăn được phục vụ cho hàng chục thực khách.

“Năm ngoái mình chỉ nấu cho các anh em trong nhà, kín lắm, nên dở thì chịu. Mấy anh em cũng phải ráng ăn tại vì anh em trong nhà mà, mình nấu dở thì cũng phải ráng ăn. Nhưng mà năm nay không thể như vậy được, mình phải luôn cầu toàn hơn trong những món ăn”, Jun Phạm chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, thay vì một nồi thức ăn cho khoảng 5-7 người, cả nhóm phải chuẩn bị “30 - 40 suất buổi sáng, 30 - 40 suất buổi chiều”. Anh thừa nhận khối lượng công việc khiến mình “rất mệt và stress”.

“Quán mở nên lúc nào cũng phải duy trì thái độ tươi cười. Nghề làm quán ăn cực kỳ khủng khiếp, đúng nghĩa làm dâu trăm họ”, Jun Phạm nói.

Ở một chia sẻ khác, anh cho biết việc nấu ăn cho nhiều người còn kéo theo áp lực từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa đến quản lý chi phí. Một sai sót có thể gây thiệt hại đáng kể, vì vậy anh phải liên tục điều chỉnh công thức để phù hợp khẩu vị tại từng địa phương.

Jun Phạm đảm nhận công việc nấu chính và thừa nhận áp lực khi phải chuẩn bị hàng chục suất ăn mỗi buổi.

Trong khi Jun Phạm căng thẳng ở khu vực bếp, Duy Khánh lại đối mặt với áp lực khi chạy bàn. Nam diễn viên nói mình gần như “bị ám ảnh cưỡng chế” vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một thời điểm.

“Ở bên trong anh Jun, anh Rhy, anh Nam kêu bưng đồ ăn, chị Tâm kêu chuẩn bị nước, rồi khách kêu em ơi thiếu cái này cái kia...”, Duy Khánh kể. Anh thừa nhận: “Mùa này thật sự căng thẳng với em vô cùng vì mình kinh doanh mà anh. Em phải vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi và cố gắng giữ tinh thần thép của bản thân”.

Duy Khánh cho biết công việc chạy bàn khiến anh nhiều lúc căng thẳng vì phải xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.

Ngọc Thanh Tâm tự “thăng cấp” từ lột tỏi, rửa chén lên mở quầy nước và làm barista.

Một trong những tình huống khiến Duy Khánh hoảng loạn là khi anh vô tình làm đổ ly nước lên đầu một vị khách. Nam diễn viên cho biết anh biết ơn khi vị khách bao dung và bỏ qua sự cố.

Ngọc Thanh Tâm lại tự nhận mình đã được “thăng cấp”. Nếu trước đây cô chủ yếu lột tỏi, lột hành và rửa chén thì ở chương trình mới, nữ diễn viên mở thêm quầy nước và làm barista.

“Năm nay nếu em vẫn tiếp tục lột tỏi rửa chén thì sẽ bị ít hình. Nên em đã xin phép anh Jun cho thăng cấp lên mở một quầy nước và làm Barista”, Ngọc Thanh Tâm nói.

Bùi Công Nam cho biết anh phải học cách phân chia công việc khi gian bếp liên tục phát sinh nhiều đầu việc.

Jun Phạm lập tức “bóc”: “Thật ra em không xin phép ai hết mà em tự mở, tự bày ra luôn… Chỗ đó là chỗ để rau của mọi người mà Tâm bày ra làm luôn... Mang hết đồ đạc theo chẳng lẽ từ chối!”. Ngọc Thanh Tâm cho biết vẫn mang theo bộ đồ bếp, găng tay và cả nồi chiên không dầu màu hồng.

Bùi Công Nam cũng phải thay đổi cách làm việc khi những đầu việc nhỏ liên tục xuất hiện. Anh kể có lúc vừa bỏ đá vào ly thì Rhymastic gọi rửa rau, Jun Phạm gọi lấy đĩa, Duy Khánh lại gọi bưng khăn.

Rhymastic gặp khó khi phải sơ chế những nguyên liệu và món ăn chưa từng thực hiện.

“Sự nâng cấp ở đây là tư duy logic phân chia công việc. Trong bếp không ai chặt dừa được ngoại trừ em”, Bùi Công Nam chia sẻ. Trong khi đó, Rhymastic cho biết khó khăn lớn nhất khi đứng bếp là khâu sơ chế những nguyên liệu hoặc món ăn mới mà anh chưa từng thực hiện.

Dù công việc có lúc dễ “vỡ trận”, Jun Phạm cho biết cả nhóm không đặt nặng thành tích hay những con số. “Mỗi buổi hoàn thành xong nồi thức ăn mà thực khách ăn hết là tụi em đã thấy hạnh phúc rồi”, anh nói.