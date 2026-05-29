Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

Sau thành công của mùa đầu tiên, nhà sản xuất YeaH1 chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh trong chương trình thực tế mới mang tên "Quán nhà Haha".

Nếu như ở mùa trước, các nghệ sĩ cùng sinh hoạt trong mô hình gia đình, thì ở phiên bản mới, cả nhóm sẽ trực tiếp vận hành một quán ăn hoặc homestay tại địa phương. Trong thời gian 7 ngày ở mỗi chặng, các thành viên phải đảm nhận nhiều công việc như đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu, phục vụ khách, đồng thời tham gia lao động sản xuất cùng người dân bản địa.

Sự thay đổi format khiến nhiều thành viên không khỏi lo lắng. Jun Phạm – người phụ trách chính việc bếp núc ở mùa trước thừa nhận áp lực khi quy mô chương trình được mở rộng.

"Tôi rất hoang mang. Năm ngoái mới ở quy mô gia đình thôi mà nấu ăn đã như làm ba cái đám giỗ mỗi ngày. Năm nay thành quán ăn, nếu khách đông thì thực sự rất lo", nam ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Duy Khánh hào hứng với cơ hội khám phá ẩm thực vùng miền nhưng cũng không quên tự nhận mình vụng về trong bếp. Nam diễn viên hài hước cho biết anh lo sẽ tiếp tục làm vỡ bát đĩa và bị Jun Phạm "tác động vật lý" như ở mùa trước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của "Quán Nhà Haha" là mở rộng sự tham gia của khán giả. Những người được lựa chọn sẽ trực tiếp xuất hiện trong chương trình, đồng hành cùng dàn cast từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn, quản lý quán đến trải nghiệm lao động cùng người dân địa phương.

Theo nhà sản xuất, chương trình không chỉ hướng đến yếu tố giải trí mà còn tiếp tục quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa thông qua những trải nghiệm thực tế. Qua đó, chương trình kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân sau khi đoàn ghi hình rời đi.

Với sự trở lại của đội hình quen thuộc cùng những thử thách mới từ mô hình vận hành quán ăn thực tế, "Quán nhà Haha" được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của "Gia đình Haha", mang đến nhiều tiếng cười, cảm xúc và những câu chuyện văn hóa đặc sắc trên sóng VTV3.