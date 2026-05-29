Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

Thứ Sáu, 12:48, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình thực tế "Quán Nhà Haha" chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh. Với format mới, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp vận hành quán ăn, quảng bá ẩm thực và văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho khán giả.

Sau thành công của mùa đầu tiên, nhà sản xuất YeaH1 chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh trong chương trình thực tế mới mang tên "Quán nhà Haha".

Nếu như ở mùa trước, các nghệ sĩ cùng sinh hoạt trong mô hình gia đình, thì ở phiên bản mới, cả nhóm sẽ trực tiếp vận hành một quán ăn hoặc homestay tại địa phương. Trong thời gian 7 ngày ở mỗi chặng, các thành viên phải đảm nhận nhiều công việc như đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu, phục vụ khách, đồng thời tham gia lao động sản xuất cùng người dân bản địa.

Sự thay đổi format khiến nhiều thành viên không khỏi lo lắng. Jun Phạm – người phụ trách chính việc bếp núc ở mùa trước thừa nhận áp lực khi quy mô chương trình được mở rộng.

"Tôi rất hoang mang. Năm ngoái mới ở quy mô gia đình thôi mà nấu ăn đã như làm ba cái đám giỗ mỗi ngày. Năm nay thành quán ăn, nếu khách đông thì thực sự rất lo", nam ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Duy Khánh hào hứng với cơ hội khám phá ẩm thực vùng miền nhưng cũng không quên tự nhận mình vụng về trong bếp. Nam diễn viên hài hước cho biết anh lo sẽ tiếp tục làm vỡ bát đĩa và bị Jun Phạm "tác động vật lý" như ở mùa trước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của "Quán Nhà Haha" là mở rộng sự tham gia của khán giả. Những người được lựa chọn sẽ trực tiếp xuất hiện trong chương trình, đồng hành cùng dàn cast từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn, quản lý quán đến trải nghiệm lao động cùng người dân địa phương.

Theo nhà sản xuất, chương trình không chỉ hướng đến yếu tố giải trí mà còn tiếp tục quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa thông qua những trải nghiệm thực tế. Qua đó, chương trình kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân sau khi đoàn ghi hình rời đi.

Với sự trở lại của đội hình quen thuộc cùng những thử thách mới từ mô hình vận hành quán ăn thực tế, "Quán nhà Haha" được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của "Gia đình Haha", mang đến nhiều tiếng cười, cảm xúc và những câu chuyện văn hóa đặc sắc trên sóng VTV3.

Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?

VOV.VN - Giữa những tranh luận về âm nhạc hay thành tích lượt xem, điều đáng chú ý nhất ở "Come My Way" có lẽ là tham vọng văn hóa của Sơn Tùng M-TP. Từ Chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả đến Tràng An, nam ca sĩ đang thử kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu, theo cách nhiều nghệ sĩ châu Á như BTS từng làm với Hàn Quốc.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: VOV Quán Nhà Haha Gia đình Haha chương trình thực tế gameshow văn hóa địa phương du lịch cộng đồng giải trí Việt Nam
Come My Way của Sơn Tùng M-TP dù đạt 8,7 triệu view sau 13 giờ vẫn gây tranh cãi

VOV.VN - Sau gần 2 năm vắng bóng, Sơn Tùng M-TP trở lại với Come My Way và nhanh chóng đạt khoảng 8,5 triệu lượt xem sau 12 giờ phát hành. Thành tích tiếp tục khẳng định sức hút của nam ca sĩ cùng cộng đồng fan hùng hậu song ca khúc cũng gây nhiều tranh luận khi phần âm nhạc chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng.

Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?

VOV.VN - Từ cậu bé mang dòng máu Việt lớn lên ở Compton đến rapper sở hữu hàng loạt bản hit tỷ view của hip hop Mỹ, Tyga là cái tên từng định hình văn hóa rap đại chúng suốt hơn một thập kỷ. Sự trở lại của anh trong ca khúc “Come My Way” cùng Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây chú ý toàn cầu.

Ba thập kỷ Pokémon: Điều gì khiến Pikachu vẫn được trẻ em toàn cầu yêu mến?

VOV.VN - Ba mươi năm sau ngày ra đời tại Nhật Bản, Pokémon không còn chỉ là trò chơi hay phim hoạt hình, mà đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường

VOV.VN - Tối 28/5, Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng Quốc Trường tại buổi ra mắt phim "Ốc mượn hồn" ở Hà Nội. Tác phẩm tâm lý – giật gân đánh dấu màn tái xuất của dàn diễn viên với nhiều tình tiết bí ẩn, kịch tính.

