Dàn người đẹp quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam tại Nhà Quốc hội

Tham dự chương trình có bà Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Thái Quỳnh Mai Dung - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; bà Dương Minh Ánh - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng đại diện nhiều đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía cuộc thi có Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh - Chủ tịch Miss Multicultural World 2026, các thành viên Ban giám khảo và đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các người đẹp quốc tế đã tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng. Hoạt động này giúp các thí sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành, hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Các thí sinh bày tỏ sự ấn tượng trước những giá trị văn hóa, lịch sử được giới thiệu tại Nhà Quốc hội

Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 tham quan Hội trường Diên Hồng

Bà Lê Thu Hà cho biết, Nhà Quốc hội không chỉ là trung tâm thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là công trình văn hóa đặc biệt được xây dựng trên nền di sản Hoàng thành Thăng Long hơn một nghìn năm tuổi. Theo bà, đây là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử và khát vọng phát triển của một Việt Nam hội nhập.

Các người đẹp quốc tế tìm hiểu về lịch sử và hoạt động của Quốc hội Việt Nam

Bà Lê Thu Hà cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời đề cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước. Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp cho xã hội.

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, bà Lê Thu Hà cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, hòa bình không chỉ được xây dựng thông qua đối thoại giữa các quốc gia mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Việc Miss Multicultural World 2026 lựa chọn Nhà Quốc hội là điểm dừng chân trong hành trình của mình góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.

Đại diện Văn phòng Quốc hội đã trao những phần quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tới các thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi

Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn thí sinh quốc tế, bà kỳ vọng mỗi người đẹp sẽ trở thành một “sứ giả văn hóa”, lan tỏa tinh thần hữu nghị, lòng nhân ái và những giá trị tích cực đến cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị liên quan đã dành sự đón tiếp trọng thị cho đoàn.

Theo bà Phan Thị Kim Oanh, Miss Multicultural World 2026 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình kết nối các giá trị văn hóa, tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia. Bà cho biết mỗi thí sinh đều mang theo niềm tự hào về quê hương mình và trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Một điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao quà lưu niệm giữa Văn phòng Quốc hội và Ban tổ chức cuộc thi. Đại diện Văn phòng Quốc hội đã trao những phần quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tới bà Phan Thị Kim Oanh cùng các thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi.

Các thí sinh bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình từ phía Quốc hội Việt Nam và xem đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tham gia Miss Multicultural World 2026.