Đăng quảng cáo gây hiểu nhầm, diễn viên Vân Trang xin lỗi

Sau khi gỡ bỏ bài quảng cáo đăng trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang trả lời phóng viên VTC News rằng điều đầu tiên cô muốn nói là lời xin lỗi tới khán giả vì đã làm mọi người hiểu lầm.

Nữ diễn viên phân trần, nội dung cô đăng tải trên trang cá nhân thật sự chỉ nói về sản phẩm makeup chứ không phải nói về sản phẩm trắng da. Cô định lặng lẽ xoá bài để mọi việc trôi qua nhưng không ngờ có những phản ứng tiêu cực buộc cô phải lên tiếng.

Nội dung quảng cáo được Vân Trang đăng trên trang cá nhân vào ngày 28/11, tuy nhiên, cô xoá bài sau khi bị khán giả chỉ trích vì quảng cáo "lố".

Chia sẻ lý do xoá bài đăng, Vân Trang phân trần: “Đây là sản phẩm make up, dạng như BB cream chứ không phải kem dưỡng da mà trắng bật tone ngay. Tôi thấy thấy mọi người chưa tìm hiểu xem tôi đang nói loại nào nhưng đã có phản ứng trái chiều. Tính tôi ngại thị phi, ngại đôi co nên tôi gỡ bài để mọi người không hiểu lầm nữa”.

Nữ diễn viên giải thích thêm về dòng trạng thái đăng tải của mình rằng, trong trang điểm, nếu là kem nền, phấn nền thì chỉ cần bôi một lần sẽ che được khuyết điểm, nâng tone da ngay. Trong bài viết cô cũng ghi “chỉ xinh từ sáng tới đêm", còn qua hôm sau không dùng da lại tối màu như cũ và không nói đây là kem dưỡng da trắng ngay sau khi sử dụng.

Nữ diễn viên bày tỏ sự hối hận khi tự "giật tít" viết bài quảng cáo gây hiểu lầm.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng mong muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả của mình: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến khán giả của mình vì đã làm mọi người hiểu lầm không đáng có này".

Qua sự việc này, nữ diễn viên cho biết cô đã nhận thức được rõ hơn tầm quan trọng trong việc đăng tải nội dung cho người xem, khán giả trên kênh của mình. Cô hứa sẽ rút kinh nghiệm, không “giật tít” khi quảng cáo để tránh gây hiểu lầm.