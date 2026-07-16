David Beckham: Không cần ra sân vẫn là “ngôi sao” đắt giá nhất World Cup

Có những huyền thoại rời sân cỏ và dần trở thành ký ức. Nhưng cũng có những người bước ra khỏi bóng đá để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. David Beckham là trường hợp như vậy.

Tại World Cup 2026, cựu đội trưởng tuyển Anh không ghi bàn, không xuất hiện trong khu kỹ thuật và cũng không đảm nhận bất kỳ vai trò chính thức nào của FIFA. Thế nhưng, theo truyền thông quốc tế, chỉ riêng các hợp đồng quảng cáo được phát trên truyền hình Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, Beckham có thể thu về hơn 23 triệu USD.

Đó không đơn thuần là câu chuyện về những bản hợp đồng quảng cáo. Đó là giá trị của một thương hiệu đã được xây dựng suốt gần ba thập kỷ.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Beckham - "Người nổi tiếng" của mọi khán đài

Nếu theo dõi World Cup năm nay, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra một điều thú vị: Cứ mỗi khi Beckham xuất hiện trên khán đài, máy quay gần như luôn tìm đến anh.

Có khi anh ngồi cạnh Victoria Beckham và các con trong bộ suit chỉn chu quen thuộc. Có lúc anh trò chuyện cùng những đồng đội cũ, những huyền thoại từng làm nên kỷ nguyên vàng của bóng đá thế giới. Không ít lần, Beckham xuất hiện bên cạnh các ngôi sao Hollywood, doanh nhân hay những nhân vật quyền lực của làng giải trí Mỹ.

Đạo diễn truyền hình dường như cũng hiểu rất rõ "sức hút màn ảnh" của Beckham. Chỉ vài giây hình ảnh cũng đủ tạo nên một khoảnh khắc được chia sẻ khắp mạng xã hội sau trận đấu.

Điều đặc biệt là Beckham hiếm khi cần làm điều gì quá nổi bật. Một nụ cười, một cái bắt tay, một ánh nhìn hướng xuống sân hay khoảnh khắc trò chuyện cùng gia đình cũng đủ trở thành hình ảnh đẹp của ngày thi đấu.

Trong thế giới thể thao hiện đại, rất ít cựu cầu thủ vẫn giữ được khả năng khiến ống kính luôn muốn hướng về mình như Beckham.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một thương hiệu sống lâu hơn sự nghiệp thi đấu

Ở World Cup 2026, truyền hình Mỹ có thêm hai quãng nghỉ uống nước trong mỗi trận đấu. Đây cũng là thời điểm nhiều thương hiệu lớn phát các đoạn quảng cáo có sự góp mặt của Beckham.

Anh đồng thời xuất hiện trong chiến dịch của nhiều nhãn hàng lớn như Adidas, Pepsi, Lay's, McDonald's, Stella Artois, Verizon, Home Depot hay Bank of America. Điều đáng chú ý là Beckham không bán một sản phẩm cụ thể. Các thương hiệu tìm đến anh vì hình ảnh mà anh đại diện.

Lịch lãm nhưng gần gũi. Thành công nhưng không phô trương. Một biểu tượng thể thao nhưng cũng là người đàn ông của gia đình. Một doanh nhân, chủ sở hữu CLB Inter Miami và vẫn giữ được sức ảnh hưởng trong thời trang, giải trí lẫn bóng đá. Đó là thứ mà các chuyên gia marketing gọi là "niềm tin thương hiệu" – giá trị khó đo đếm nhưng vô cùng đắt giá.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Từ cầu thủ đến biểu tượng văn hóa đại chúng

Có rất nhiều cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu hơn Beckham. Nhưng không nhiều người bước ra khỏi sân cỏ để trở thành một biểu tượng toàn cầu.

Suốt nhiều năm, Beckham luôn xuất hiện trong danh sách những người đàn ông mặc đẹp nhất thế giới. Kiểu tóc, phong cách thời trang, đồng hồ, suit hay thậm chí cách anh ngồi trên khán đài cũng thường xuyên trở thành chủ đề của các tạp chí phong cách.

Đi cùng gia đình, Beckham mang hình ảnh một người cha. Xuất hiện với các huyền thoại bóng đá, anh gợi nhớ cả một thế hệ vàng. Khi ngồi cạnh các ngôi sao Hollywood hay những doanh nhân nổi tiếng, anh lại trở thành cầu nối giữa thể thao và ngành công nghiệp giải trí.

Ít có nhân vật nào có thể dịch chuyển tự nhiên giữa nhiều thế giới như vậy mà không tạo cảm giác gượng ép. Có lẽ vì thế, Beckham chưa bao giờ chỉ là một cựu danh thủ. Anh là một nhân vật của văn hóa đại chúng.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Giá trị lớn nhất không nằm ở 23 triệu USD

Con số hơn 23 triệu USD gây ấn tượng, nhưng có lẽ đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Giá trị thực sự của Beckham là việc sau hơn mười năm giải nghệ, anh vẫn khiến các thương hiệu lớn tin rằng chỉ cần xuất hiện vài giây trên màn hình cũng đủ tạo ra sức lan tỏa.

Trong một kỳ World Cup nơi những ngôi sao mới liên tục xuất hiện rồi vụt sáng, Beckham lại chứng minh một điều khác: Có những thương hiệu không cần thi đấu vẫn luôn hiện diện. Và có những huyền thoại không còn chạy trên sân cỏ, nhưng vẫn âm thầm chiếm trọn ánh nhìn mỗi khi máy quay truyền hình lướt qua khán đài. Có lẽ đó mới là chiến thắng lớn nhất của David Beckham – biến chính tên mình thành một thương hiệu vượt khỏi bóng đá, sống bền bỉ trong trí nhớ của người hâm mộ và trong mọi khuôn hình của văn hóa đại chúng.