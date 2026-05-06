“Brand Beckham” rạn nứt: Victoria Beckham lên tiếng giữa tâm bão gia đình

“Brand Beckham” – câu chuyện từ bên trong

Xuất hiện trên podcast Aspire của doanh nhân Emma Grede, Victoria trực diện với câu hỏi về ranh giới giữa đời sống cá nhân và “Brand Beckham” – khái niệm mà chính Brooklyn từng công khai từ chối.

Trước đó, Brooklyn tuyên bố “tách khỏi gia đình”, cho rằng cha mẹ và các em Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham đều mang tính “trình diễn”, bị chi phối bởi hình ảnh công chúng. Anh còn cáo buộc gia đình “đề cao quảng bá hơn sự chân thật”, thông qua mạng xã hội, sự kiện và các mối quan hệ.

Đáp lại, Victoria phủ nhận hoàn toàn việc “xây dựng thương hiệu” như một chiến lược có chủ đích. Theo cô, “Brand Beckham” chỉ là cách thế giới bên ngoài gọi tên một quá trình phát triển tự nhiên: “Khi tôi và David gặp nhau, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc tạo ra một thương hiệu”.

Victoria Beckham trong một cuộc phỏng vấn gần đây, lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với con trai cả.

Cô nhắc lại giai đoạn đầu khi David Beckham là gương mặt đại diện cho Adidas, Brylcreem, Pepsi, còn cô hoạt động cùng Spice Girls, nơi giúp cô học cách vận hành thương hiệu và marketing. Từ quảng cáo snack, nước ngọt đến những sản phẩm mang tính biểu tượng đại chúng, mọi thứ dần hình thành một “đế chế” trị giá hàng trăm triệu bảng.

Đáng chú ý, Victoria khẳng định vợ chồng cô chưa từng ký bất kỳ hợp đồng thương mại chung nào, David tập trung phát triển câu lạc bộ Inter Miami CF, trong khi cô xây dựng đế chế thời trang làm đẹp riêng.

Mâu thuẫn gia đình và những cáo buộc cá nhân

Tâm điểm căng thẳng nằm ở bản tuyên bố dài 6 trang của Brooklyn hồi đầu năm. Trong đó, anh cho rằng mình bị “kiểm soát”, thậm chí mô tả các tương tác gia đình là “thiếu chân thành”.

Mối quan hệ giữa hai bên được cho là đã rơi vào bế tắc từ tháng 5/2025, khi Brooklyn và vợ Nicola Peltz không tham dự sinh nhật tuổi 50 của David Beckham. Sau đó, hai bên chỉ liên lạc thông qua luật sư. Không dừng lại ở đó, Brooklyn còn đưa ra những cáo buộc mang tính cá nhân, cho rằng mẹ từng gọi mình là “kẻ tồi tệ” vì không sắp xếp vị trí danh dự trong đám cưới, đồng thời “chiếm sóng” khoảnh khắc khiêu vũ đầu tiên của hai vợ chồng.

Victoria không phản hồi trực tiếp từng chi tiết, nhưng giọng điệu của cô trong cuộc phỏng vấn cho thấy nỗ lực bảo vệ hình ảnh gia đình, đồng thời khẳng định vai trò làm mẹ không mang tính áp đặt: “Tôi chưa bao giờ là một người mẹ ép buộc. Điều quan trọng nhất là các con chăm chỉ và tử tế”.

Victoria thừa nhận các con lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác so với cô và David trước đây, nơi mạng xã hội và truyền thông khiến mọi thứ bị phóng đại. Brooklyn từng chia sẻ anh trải qua “lo âu tột độ” khi trưởng thành dưới ánh đèn công chúng. Đáp lại, Victoria cho biết cô luôn cố gắng bảo vệ các con, dù thừa nhận việc nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành là thử thách hoàn toàn khác.

Brooklyn Beckham – con trai cả của gia đình Beckham, tâm điểm tranh cãi sau tuyên bố tách khỏi “Brand Beckham”.

Thế hệ kế thừa: Xây dựng thương hiệu theo cách riêng

Trong khi Brooklyn trở thành tâm điểm rạn nứt, các con khác của gia đình Beckham lại đang tiếp nối theo cách độc lập hơn.

Cruz Beckham được mẹ nhắc đến như một ví dụ điển hình cho việc “học nghề từ gốc”, tự học 5–6 nhạc cụ, sáng tác, lập ban nhạc và biểu diễn ở những sân khấu nhỏ. Theo Victoria, đó là cách xây dựng thương hiệu bền vững.

Ở chiều ngược lại, Harper Beckham mới 14 tuổi đã chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm HIKU BY Harper. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân khi cô bé gặp vấn đề nghiêm trọng về da do sử dụng mỹ phẩm không phù hợp và phải điều trị da liễu. Victoria tiết lộ Harper từng thuyết phục mẹ bằng các bản trình bày PowerPoint từ chiến lược thương hiệu đến lý do xin uốn tóc. Đây không chỉ là chi tiết mang tính gia đình, mà còn phản ánh cách tư duy kinh doanh đã được hình thành từ rất sớm.

Trước đó, Victoria từng gây tranh cãi khi đăng ký bản quyền tên Harper cho nhiều lĩnh vực thương mại từ khi cô bé mới 5 tuổi, một bước đi hiếm thấy trong giới sở hữu trí tuệ.

“Brand Beckham” – đế chế hình ảnh được hình thành từ sự nghiệp độc lập của Victoria và David Beckham.

Khi gia đình trở thành “thương hiệu”

Câu chuyện của gia đình Beckham hiện tại không còn đơn thuần là hình mẫu hoàn hảo của danh vọng. Nó phản ánh một cấu trúc đặc thù của thời đại: nơi gia đình, cá nhân và thương hiệu hòa trộn vào nhau đến mức khó tách biệt.

Victoria có thể đúng khi nói “Brand Beckham” là một quá trình tự nhiên. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy, khi một gia đình trở thành biểu tượng toàn cầu, mọi mâu thuẫn nội tại cũng không còn là chuyện riêng tư. Và trong trường hợp này, chính người trong cuộc như Brooklyn lại là người đầu tiên đặt câu hỏi về tính “chân thật” của thương hiệu mà họ góp phần tạo nên.