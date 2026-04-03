Để mặt mộc trên màn ảnh rộng: Bước đi táo bạo của Hoa hậu Thiên Ân

Sau những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh, Đoàn Thiên Ân đang dần khẳng định mình với vai trò diễn viên khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh lãng mạn "Hẹn em ngày nhật thực" (2026), đóng cặp cùng Khương Lê. Tác phẩm lấy bối cảnh thập niên 1990, xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều giằng xé giữa niềm tin tôn giáo và tình cảm cá nhân.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến tối 2/4, bộ phim đã thu về hơn 37 tỷ đồng và đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt theo ngày. Ban đầu, phim dự kiến ra rạp chính thức từ 3/4 sau các suất chiếu sớm từ 27 đến 29/3. Tuy nhiên, trước phản hồi tích cực từ khán giả, nhà sản xuất đã quyết định chiếu xuyên suốt, nối tiếp các ngày chiếu sớm.

Hoa hậu Thiên Ân trong "Hẹn em ngày nhật thực"

Trong phim "Hẹn em ngày nhật thực", Đoàn Thiên Ân vào vai Ân – một cô gái thôn quê sống tại vùng Trà Mây yên bình. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi gặp An Thiên – chàng thợ điện ngoại đạo do Khương Lê thủ vai. Mối tình nảy nở giữa họ vấp phải sự phản đối từ gia đình, đặc biệt là mẹ cô – bà Hoa (do Lê Khanh đảm nhận), một người phụ nữ sùng đạo và từng đổ vỡ hôn nhân với người chồng ngoại đạo. Bà mong muốn con gái kết hôn với bác sĩ Hải (Thanh Sơn), người cùng đạo và thân thiết với gia đình.

Bị đặt giữa lựa chọn tình yêu và chữ hiếu, Ân cuối cùng quyết định trở thành nữ tu. Nhiều năm sau, trước khi thực hiện nghi thức khấn trọn, cô vẫn chưa thể dứt bỏ ký ức về mối tình cũ, buộc phải quay lại tìm gặp An Thiên để khép lại những day dứt trong lòng.

Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung giàu cảm xúc và bối cảnh hoài niệm, bộ phim còn tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội nhờ lựa chọn hình ảnh táo bạo của nữ chính. Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Đoàn Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào.

Trong suốt bộ phim, nhân vật Ân được xây dựng với vẻ ngoài giản dị đúng chất một cô gái làng quê những năm 1990. Làn da không che khuyết điểm, gương mặt không son phấn khiến nữ diễn viên trông nhạt nhòa hơn khi đứng cạnh các nhân vật khác. Thậm chí, nếu không biết trước, khán giả có thể khó nhận ra đây là một hoa hậu từng đăng quang.

Tuy nhiên, chính sự mộc mạc ấy lại mang đến hiệu ứng bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng việc để mặt mộc giúp Đoàn Thiên Ân trở nên gần gũi, tự nhiên và phù hợp hơn với nhân vật. Sau khi xem lại bộ phim trên màn ảnh rộng, Đoàn Thiên Ân cho biết cô cảm thấy hài lòng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Việc chấp nhận hy sinh phần nào yếu tố ngoại hình để phục vụ vai diễn là bước đi cho thấy sự nghiêm túc của cô trong hành trình theo đuổi diễn xuất.

Chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết: “Đoàn Thiên Ân đã để mặt mộc khi quay phim. Tôi không muốn nhìn thấy một hoa hậu, mà muốn thấy một cô gái thôn quê đúng nghĩa”. Theo anh, ê-kíp thậm chí yêu cầu nữ diễn viên tẩy bỏ các chi tiết như dán mí hay kẻ chân mày để giữ trọn tinh thần chân thật cho nhân vật.

Việc chấp nhận “cởi bỏ” lớp hào quang nhan sắc để phục vụ vai diễn được xem là bước đi đáng chú ý trong hành trình theo đuổi diễn xuất của Đoàn Thiên Ân. Trước đó, cô từng góp mặt trong các dự án như "Nụ hôn bạc tỷ" hay "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", cho thấy sự nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp.

Sinh năm 1999, quê Long An, cao 1,75 m, Đoàn Thiên Ân từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt top 20 Miss Grand International. Sau đăng quang, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, chương trình thực tế đến điện ảnh.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022

"Hẹn em ngày nhật thực" còn ghi điểm với khán giả nhờ không gian hoài niệm đậm chất thập niên 1990, từ trang phục, lối sống đến khung cảnh làng quê yên bình. Những khung hình được trau chuốt theo hướng duy mỹ, mang màu sắc buồn lãng mạn nhưng không bi lụy, góp phần truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người xem.

Sự kết hợp giữa câu chuyện tình yêu nhiều giằng xé và lựa chọn hình ảnh táo bạo của nữ chính đã giúp bộ phim trở thành chủ đề được quan tâm ngay từ những ngày đầu ra rạp. Với bước đi này, Đoàn Thiên Ân đang cho thấy nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu “hoa hậu đóng phim”, từng bước chứng minh khả năng và sự nghiêm túc trên con đường diễn xuất.