Phim có Hoa hậu Thiên Ân đứng top 1 phòng vé, "Quỷ nhập tràng 2" tụt hạng

Thứ Hai, 09:02, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" có Hoa hậu Thiên Ân đóng chính hiện đứng đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Trong khi đó, sau nhiều tuần giữ ngôi vương phòng vé, "Quỷ nhập tràng 2" đã tụt hạng.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Hẹn em ngày nhật thực" hiện đứng đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Trong sáng 30/3, tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn thu về hơn 805 triệu đồng, với hơn 10.200 vé được bán ra trên hơn 2.400 suất chiếu. Tính đến sáng nay (30/3), phim có Hoa hậu Thiên Ân đạt tổng doanh thu hơn 20,5 tỷ đồng sau các suất chiếu sớm. Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 3/4. 

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh năm 1995, khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim - đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai.

phim co hoa hau thien An dung top 1 phong ve, quy nhap trang 2 tut hang hinh anh 1
"Hẹn em ngày nhật thực" có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Khương Lê đóng chính. Ảnh: ĐPCC

Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình. Phim là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc về những điều chưa nói, về tình yêu vĩnh cửu và câu hỏi day dứt: nếu còn cơ hội, ta có dám tin vào trái tim mình một lần nữa?

Xếp vị trí thứ hai về doanh thu trong ngày là phim hoạt hình "Hoppers" (tựa Việt: Cú nhảy kỳ diệu), với doanh thu trong sáng 30/3 là hơn 253 triệu đồng, với hơn 2.400 vé được bán ra trên hơn 950 suất chiếu. Tính đến sáng 30/3, phim đạt tổng doanh thu hơn 56 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong những phim nước ngoài có doanh thu cao ở phòng vé Việt từ đầu năm đến hiện tại. Tại thị trường thế giới, bộ phim cũng ghi nhận màn ra mắt ấn tượng với doanh thu mở màn khoảng 88 triệu USD toàn cầu, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hãng phim hoạt hình Pixar.

Đứng vị trí thứ ba là bộ phim "Thoát khỏi tận thế" với doanh thu hơn 237 triệu đồng trong sáng 30/3. Bộ phim khoa học viễn tưởng đã đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần công chiếu đầu tiên, thu về 80,5 triệu USD, trở thành màn ra mắt ấn tượng nhất từ đầu năm 2026. 

Phim xoay quanh Ryland Grace - một giáo viên khoa học nhận ra anh chính là hy vọng cuối cùng của Trái đất. Anh bất ngờ được lựa chọn cho nhiệm vụ mang tính sống còn: thực hiện hành trình không gian đến một hệ sao xa xôi để tìm ra lời giải. Giữa không gian vũ trụ cô độc và áp lực của thời gian đang cạn dần, mọi phép tính, mọi quyết định của anh đều gánh trên vai số phận của toàn nhân loại. 

Sau nhiều tuần giữ ngôi vương phòng vé, "Quỷ nhập tràng 2" đã tụt xuống vị trí thứ tư về doanh thu trong ngày, theo bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Trong sáng 30/3, đứa con tinh thần của đạo diễn Pom Nguyễn thu về gần 200 triệu đồng với hơn 2.000 vé được bán ra trên hơn 1.100 suất chiếu. Tới nay, bộ phim kinh dị đã mang về hơn 127 tỷ đồng, chưa vượt qua doanh thu của phần 1 là 150 tỷ đồng. 

Trước khi chính thức ra rạp, “Quỷ nhập tràng 2” đã thiết lập một cột mốc chưa từng có của dòng phim kinh dị Việt khi vượt hơn 90.000 vé bán sớm, mang về trên 6,4 tỷ đồng doanh thu mở màn, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. 

Mai Trang/VOV.VN
Tin liên quan

"Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục đứng top 1 phòng vé, "Tài" của Mỹ Tâm tụt hạng
"Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục đứng top 1 phòng vé, "Tài" của Mỹ Tâm tụt hạng

VOV.VN - "Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục dẫn đầu về doanh thu trong ngày, trong khi "Tài" tụt hạng sau khoảng thời gian giữ vị trí cao.

"Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục đứng top 1 phòng vé, "Tài" của Mỹ Tâm tụt hạng

"Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục đứng top 1 phòng vé, "Tài" của Mỹ Tâm tụt hạng

VOV.VN - "Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục dẫn đầu về doanh thu trong ngày, trong khi "Tài" tụt hạng sau khoảng thời gian giữ vị trí cao.

"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu chính thức.

"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Phim "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu chính thức.

Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”
Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”

VOV.VN - Sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã vượt mốc hơn 40 tỷ đồng doanh thu, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”

Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”

VOV.VN - Sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã vượt mốc hơn 40 tỷ đồng doanh thu, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

