Diện mạo mới tuyệt đẹp của Dương Mịch trong phim “Giang sơn Đại Thông” gây “sốt”

Thứ Tư, 06:00, 29/04/2026
VOV.VN - Dương Mịch gây ấn tượng mạnh mẽ với tạo hình cổ trang quý phái trong phim “Giang sơn Đại Thông”, thu hút sự chú ý lớn nhờ tạo hình lột xác ngoạn mục và thử thách trong vai diễn kép.

Những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Dương Mịch trong bộ phim truyền hình lịch sử “Giang sơn Đại Thông” đã gây sốt trên các diễn đàn trực tuyến. Dương Mịch trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự thay đổi ngoại hình ấn tượng trên màn ảnh.

Trong dự án mới nhất này, Dương Mịch tạm rời xa những vai diễn lãng mạn và thần thoại quen thuộc để hóa thân vào một câu chuyện chính trị thực tế hơn. Diện mạo mới của cô toát lên vẻ thanh lịch vương giả và ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tinh tế và sức hút thị giác. Nhiều khán giả bình luận: “Ánh hào quang của một người phụ nữ nắm giữ vận mệnh của cả một triều đại được thể hiện sống động qua vẻ ngoài của cô ấy”.

Khoác lên mình những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thời Bắc Ngụy được thiết kế tinh xảo, Dương Mịch thể hiện sự tỉ mỉ hiếm thấy trong các phim thần tượng. Trang phục được thêu thùa tinh tế kết hợp với phụ kiện đá quý màu xanh nổi bật, tôn lên làn da trắng sứ và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô. Kiểu tóc, đặc biệt là kiểu tóc búi cao điểm xuyết vàng, và lối trang điểm mắt ấn tượng càng làm nổi bật khí chất đầy quyền lực của cô.

Khác với vẻ đẹp thanh thoát thường thấy trong các bộ phim tiên hiệp, phong cách hình ảnh này nghiêng mạnh về chủ nghĩa hiện thực lịch sử. Kết quả là một bức tranh vừa thực tế vừa mạnh mẽ, nhấn mạnh quyền lực và tầm ảnh hưởng chính trị hơn là tính thẩm mỹ giả tưởng.

Ngoài yếu tố hình ảnh, Dương Mịch còn đối mặt với thử thách diễn xuất lớn trong “Giang sơn Đại Thông”, khi đảm nhận hai vai diễn cho hai nhân vật có tính cách và số phận hoàn toàn khác nhau. Cả hai nhân vật đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diễn biến lịch sử của câu chuyện, đòi hỏi một màn trình diễn tinh tế, nắm bắt được chiều sâu tâm lý và sự biến đổi theo thời gian.

Vai diễn trong “Giang sơn Đại Thông” được xem là một bài kiểm tra quan trọng về khả năng diễn xuất trong sự nghiệp của Dương Mịch. Các nhà quan sát trong ngành nhận định rằng việc thể hiện sự trưởng thành của một nhân vật, từ một thiếu nữ đến một nhân vật chính trị quyền lực, đòi hỏi cả sự kiểm soát cảm xúc và sự chín chắn, điều mà Dương Mịch được kỳ vọng sẽ thể hiện được với kinh nghiệm dày dặn của mình.

Tạo hình của Dương Mịch trong phim “Giang sơn Đại Thông”.

Điều làm tăng thêm sự mong chờ là sự kết hợp trên màn ảnh của cô với Lưu Xuyên Kế, người nổi tiếng với vai diễn ấn tượng trong các bộ phim cổ trang. Sự hợp tác của họ đã tạo nên tiếng vang lớn, với người hâm mộ háo hức được chứng kiến ​​sự ăn ý giữa hai diễn viên có ngoại hình và diễn xuất tương đồng.

Không chỉ là sự thay đổi ngoại hình bắt mắt, sự xuất hiện của Dương Mịch trong “Giang sơn Đại Thông” phản ánh nỗ lực rõ ràng nhằm định hình lại hình tượng của cô. Sau nhiều năm gắn liền với các bộ phim thần tượng, việc cô chuyển sang một tác phẩm lịch sử quy mô lớn, nghiêm túc cho thấy sự thay đổi có chủ đích hướng tới những vai diễn đòi hỏi cao hơn và có uy tín hơn.

Hiện “Giang sơn Đại Thông” vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm ngày càng tăng trên mạng và những cập nhật liên tục về dàn diễn viên và hình ảnh, “Giang sơn Đại Thông” đang nổi lên như một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc được mong chờ nhất trong thời gian tới.

Thư Vũ/VOV.VN
Lưu Diệc Phi gây sốt với vai diễn “tiểu thư nhà giàu” thanh lịch khi mới 14 tuổi

Điền Hi Vi, nữ chính phim “Trục Ngọc” bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng soi mói khi Johnny Huang dính scandal mới

